STRAVIČAN SLUČAJ IZ HRVATSKE Slučaj teško ozlijeđene bebe pod velom tajni: "Nadamo se da će se malena izvući..."

Slučaj teško ozlijeđene četveromjesečne djevojčice iz Rovinjskog Sela i dalje je obavijen velom tajne. Još uvijek nisu poznate okolnosti kako je beba zadobila teške ozljede glave, frakturu lubanje, hematom na bazi nosa zbog kojih je došlo do niske saturacije i nepravilnog disanja koje je rezultiralo time da se liječnica "hitne", koja je sa svojim timom jurila za Pulu svim silama trudila održati maleno biće na životu ventiliranjem ambu balonom i kisikom tijekom transporta iz Rovinja za Pulu, a potom je dijete prebačeno i u riječki KBC gdje je u komi.

Još u četvrtak istarska je policija izvijestila kako u kući, nakon obavljenog razgovora s roditeljima nisu pronađeni tragovi nasilja. Susjedi na adresi gdje živi obitelj nisu htjeli komentirati slučaj, ali svi su čuli za stravični događaj koji ih je duboko dirnuo. U naselju je dječje igralište pored kojeg je i park za djecu, a koji su za našeg posjeta bili potpuno prazni. Bez dječjeg igre i smijeha.

"Mirna je to i draga obitelj koja ima još jedno, starije dijete. Često su u šetnji i ne mogu vjerovati da je njihova beba tako jako ozlijeđena. Kako i zašto, to ne znam niti sam roditelje vidjela nakon što sam čula za tu strašnu vijest. U šoku sam. Ma svi smo. U četvrtak navečer su mi djeca rekla da je to beba koja živi blizu nas i da je hitno prebačena u bolnicu. Obitelj tu živi možda oko dvije godine. Samo se nadam da će se malena izvući i da će sve na kraju biti dobro", rekla je susjeda za 24sata. Istarska policija kazala je da se okolnosti ovog događaja još uvijek utvrđuju.

Podsjetimo, u četvrtak oko 12.55 sati na rovinjsku "hitnu" doneseno je dijete u dječjoj ležaljci, u pratnji majke i oca. Liječnica koja je zaprimila dijete odmah je vidjela da je beba lošeg općeg stanja.

"Disanje je bilo neadekvatno, palpirala sam puls koji je bio oko 90, a majka je rekla da je dijete do tog trenutka bilo zdravo i da je oko 10 sati ujutro jelo. Rekli su i da nije bila bolesna kao niti itko oko nje. Odmah smo krenuli u transport, zajedno s majkom djeteta kada sam primijetila hermatom na bazi nosa od 2 mm. Disala sam umjesto bebe cijelim putem. Najavila sam dolazak u bolnicu i dočekao nas je anesteziološki tim. Pod šokom sam", kazala je za 24sata u četvrtak liječnica koja je sve dala od sebe da bebica živa stigne u Pulu. U petak su iz KBC-a Rijeka stigle ipak malo ohrabrujuće vijesti da je beba stabilno.

"Beba je stabilno, uz nastavak mjera intenzivnog lijerčenja. Multidisciplinarni tim stručnjaka koji je prati za sada nije indicirao eventualni operativni zahvat", kazali su iz riječkog KBC-a. Što se točno dogodilo i što je uzrok ovakvoj tragediji, utvrdit će istraga.