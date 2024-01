STRAVA U ITALIJI Strop samostana urušio se na ljude na svadbenoj zabavi, najmanje 35 ozlijeđenih

Najmanje 35 ljudi je ozlijeđeno, od kojih šestero u teškom stanju, a među ozljeđenima su i djeca nakon što se strop samostana urušio na uzvanike na svadbenoj zabavi, javlja talijanski tgcom24. Među hospitaliziranima su i mladoženja i mladenka.

Soccorritori di 118 e vigili del fuoco al ristorante dell'ex #Convento di #Giaccherino in località #Pontelungo dove c'era il ricevimento per un matrimonio è crollato il pavimento di un solaio «Sarebbero coinvolte circa 60-70 persone non ci sarebbero morti #news #Pistoia pic.twitter.com/8i159Ms5Z6 — Toni Bryan (@bryan_toni76649) January 13, 2024

Nesreća se dogodila u Pontelungu, na periferiji grada, u bivšem samostanu Giaccherino koji se koristio kao mjesto za zabavu.

Do urušavanja je došlo u dvorani na prvom katu bivšeg samostana. Neki su uzvanici napustili zabavu, no šezdesetak ljudi, uglavnom mladih, ostalo je u dvorani i plesalo kada je strop odjednom popustio. Krhotine su zatrpale one koji su se zatekli u tom trenutku pod stropom, prenosi 24sata.

Na mjesto nesreće odmah su stigli deseci vozila hitne pomoći, vatrogasci, policija, karabinjeri i prometna policija. Dvanaest ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu San Jacopo u Pistoi, ostali u bolnice Lucca, Pescia, Prato, Careggi i Torregalli. Gradonačelnik Alessandro Tomasi također je stigao na mjesto nesreće.

"Sve su bolnice upozorene za pravodobno spašavanje i pomoć kako bi se zbrinuo što veći broj pacijenata", rekao je, prenosi 24sata.

"Odličan rad cijelog regionalnog sustava spašavanja i velikih hitnih slučajeva između zdravstvenih radnika, vatrogasaca, agencija za provođenje zakona, volontera, Civilne zaštite i komunalne policije. Više od 100 spasitelja je na licu mjesta nakon ozbiljnog urušavanja bivšeg samostana Giaccherino u Pistoii. Svi ozlijeđeni su u bolnicama gdje ih liječe naši stručnjaci", napisao je čelnik Toskane Eugenio Giani na društvenim mrežama.

"Mogla je biti ovo užasna tragedija večeras u Giaccherinu, Pistoia. Iskreno zahvaljujem svim spasiocima i zdravstvenim radnicima koji su sudjelovali u ovoj velikoj hitnoj situaciji, pravodobnost spašavanja i sjajan timski rad naših bolnica s osobljem bili su iznimni.

Situacija osoba hospitaliziranih pod crvenim i žutim šiframa sada je pod kontrolom, zadobili su teže ozljede, ali nisu životno ugroženi. Neki od 30 ozlijeđenih i dalje će ostati na promatranju, ostali su već otpušteni. Zahvaljujući cjelokupnom spasilačkom naporu, Toskana je ponosna", objavio je Giani u novoj objavi na Facebooku.