Štorije o' pive osvajaju Split: Festival piva uz koncerte, degustacije i vrhunsku zabavu

U sklopu Mjeseca gastronomije, na lokaciji Kolur – Zvončac, sutra započinje Beer đir – Štorije o' piva, festival zbog kojeg će Split, od 5. do 15. listopada, postati nezaobilazna destinacija ljubitelja najpopularnijeg pića na svijetu.

"Više od 50 lokalnih i svjetskih pivskih brandova, Splićanima će prezentirati raznolike okuse, kakve do sada nisu mogli probati pod Marjanom. Na otvaranju festivala, sutra od 20 sati, nastupa grupa Vatra. Ulaz će svaki dan i za sve koncerte biti potpuno besplatan!", poručili su organizatori.

Osim degustacije piva, posjetitelje očekuje cijeli niz aktivnosti poput Pinela & piva, pub kvizova i beer boćališta. Nastupit će Lokalni proizvođači, iz Udruge Dalmatinskih pivara, predstavit će domaće pivovare i pripremiti različita zabavna iznenađenja, zbog čega se Beer Đir idealno uklopio u Mjesec gastronomije, koji organizira Turistička zajednica grada Splita.

"Drago mi je što po prvi puta u Splitu imamo i festival Beer đir – Štorije o' pive u kojem će uživati naši sugrađani i gosti. Dodatnim sadržajima Mjeseca gastronomije obogaćujemo ponudu Splita i nakon vrhunca turističke sezone", poručila je direktorica Turističke zajednice grada Splita, Alijana Vukšić.

Program Mjeseca gastronomije nastavlja se festivalom Taste the Mediterranean koji će do 8. listopada okupiti kulinarsku kremu svijeta, a završiti će manifestacijom Grand Gourmet tijekom koje je, od 14. do 18. studenog, organizirano međunarodno natjecanje konobara, barmena, barista i ugostiteljskih objekata.

"U sklopu '20 dana splitskih restorana', predstaviti ćemo vrhunac gastro ponude našeg grada, organizirajući večere u najboljim splitskim restoranima po promotivnoj cijeni od 25 € po osobi. Jedna od posebnih manifestacija biti će Štorije o' slatkega, koja će okupiti najbolje slastičare kako bi građanima i turistima prezentirali autohtone splitske kolače i torte", zaključila je direktorica Turističke zajednice grada Splita.