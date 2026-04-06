Što vjernici točno obilježavaju na Uskrsni ponedjeljak? Evo zašto je danas blagdan

Iz svakodnevne, svjetovne perspektive, Uskrsni ponedjeljak mnogima predstavlja neradni dan i nastavak blagdanskog odmora – posljednji predah prije povratka obavezama u skraćenom radnom tjednu.

No, u kršćanskoj tradiciji ovaj dan nosi znatno dublje značenje. Riječ je o danu nakon Kristova uskrsnuća, kada se vjernici prisjećaju susreta uskrslog Isusa s dvojicom učenika na putu u Emaus – događaja koji simbolizira Božju blizinu i prisutnost u svakodnevnom životu.

Prema Evanđelju po Luki, dvojica učenika napuštaju Jeruzalem, potreseni Isusovom mukom i smrću. Na putu prema Emausu, mjestu udaljenom oko 11 kilometara od grada, pridružuje im se nepoznati putnik – sam Isus, kojeg u početku ne prepoznaju. Razgovaraju o nedavnim događajima, njihovim nadama i razočaranjima, dok im Isus tumači Pisma i smisao svega što se dogodilo.

Prepoznaju ga tek za večerom, u trenutku kada lomi kruh – simboličnom činu koji i danas ima snažno mjesto u kršćanskoj liturgiji. U tom trenutku Isus nestaje, a učenici svjedoče kako im je „srce gorjelo“ dok im je govorio putem. Odmah se vraćaju u Jeruzalem kako bi ostalim učenicima prenijeli vijest o susretu.

Ovaj događaj naglašava poruku Uskrsnog ponedjeljka – da Bog nije udaljen, već prisutan u ljudskom životu, često i onda kada ga ne prepoznajemo.

Posebnost ovog razdoblja potvrđuje i tradicija tzv. „bijelog tjedna“, kojim se naziva prvih sedam dana nakon Uskrsa. Naziv potječe iz ranokršćanske prakse kada su novokršteni nosili bijelu odjeću kao simbol novog života. Uskrsno vrijeme, koje traje 50 dana – sve do blagdana Duhova – obilježeno je radošću, što se simbolično izražava i kroz bijelo ili zlatno liturgijsko ruho.

U mnogim zemljama, uključujući Hrvatsku, Uskrsni ponedjeljak je državni blagdan i neradni dan. Tradicionalno se provodi u druženju s obitelji i prijateljima, a nerijetko i u hodočašćima, osobito u marijanska svetišta. U nekim europskim zemljama, poput Poljske, Češke i Slovačke, zadržani su i narodni običaji poput simboličnog polijevanja vodom.

Tako Uskrsni ponedjeljak ostaje dan koji spaja odmor i duhovnost – nastavak blagdanskog slavlja, ali i podsjetnik na temeljne poruke kršćanske vjere.