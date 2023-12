ŠTO TO ONA IMA, A JA NEMAM? "Nedavno sam srela poznanika koji je zbog druge ostavio ženu i djecu. Iz jednog kreveta se premjestio u drugi..."

Koja to žena sebi nije postavila to pitanje? Što to ona ima, a ja nemam? Ponekad, što god dali, učinili, koliko god voljeli, to nije dovoljno. Znam slučajeve gdje su žene u vezi bile i po desetak godina, a sa svakom idućom je bila sve dalje od Oltara. Da bi se udala, netko je treba i zaprositi. No, to se nije dogodilo. Milijun izgovora, milijuni argumenata, svega milijun, ali ne i onaj jedan događaj koji bi bio kruna vaše ljubavi. I onda… prekid kao grom iz vedra neba.

Raskid te slomi, a brak s drugom te nokautira

Brak nikad nije dokaz ljubavi, ali, ako nekog volimo, logično je da želimo biti u braku. Očito te netko uzeo ,,zdravo za gotovo.“ Vjerujem da nitko ne planira da se zaljubi, ali isto tako mislim da osoba osjeća da ,,to nije to“ i onda nema hrabrosti učiniti taj korak. Svi znamo da je svaki prekid kao mala smrt. I ne isplačeš se pošteno, a on je već sretno oženjen. Nije mu trebao cijeli niz godina da je zaprosi. Trebalo mu je nekoliko sekundi, i prvi slobodan termin. Raskid te slomi, a brak s drugom te nokautira. Doslovno tako. I… kako samoj sebi ne postaviti to sudbonosnog pitanje? Kako objasniti nešto što nema smisla? Nema nama, ali ima osobi koja se zaljubila.

Koliko puta sam razmišljala o toj temi? Bezbroj. Istina je samo jedna, sretneš neku osobu i jednostavno znaš da je to osoba uz koju želiš zauvijek biti. Nema to veze sa fizičkim izgledom, školom, manirama, nema ni sa čim. Bitna je ta energija koju ta osoba donese u nas život, bitna je ta kemija koja se može osjetiti na kilometre. Možda ne moramo znati formulu za te osjećaje, ali znamo da su posebni. Osjećaje ne biramo. Biraju oni nas. Možda je žena zbog koje si ostavljena bezličnog izgleda, možda nije zgodna kao ti, možda nije uspješna kao ti, ali ona njemu savršeno odgovara. U većini slučajeva, izaberu ,,goru“, ali im više paše. Ne, ne fali vama ništa. Znam da ta situacija razara samopouzdanje, znam da je srce ranjeno, ali nitko nije bolji od vas, nego je drugačiji. Da, u par dana znaš želiš li neku osobu uz sebe za cijeli život, a još manje vremena ti treba da shvatiš da ti ta osoba ne odgovara, koliko god da ima kvaliteta.

S jedne strane sreća, a druge samo tuga

Kemija je najbolji odgovor, energija koja se osjeti na kilometre. Nedavno sam srela poznanika koji je zbog druge ostavio ženu i djecu. Iz jednog kreveta se premjestio u drugi. Pošto mu znam obitelj, upitala sam ga samo jedno, jesi li sretan? Osmijeh mi je sve rekao. Naravno, odgovor, kao nikad u životu, govorio je samo o njemu. S jedne strane sreća, a druge samo tuga. Nema tu nikakvog balansa. Život je naprosto prekratak da ne bi zgrlili sreću, ako imamo taj blagoslov da je sretnemo. Za to malo sreće žrtvuje se sve. Ostavlja se sve, i kreće u novi život. Shvatite, to je život. Ponekad je bolje da vas ne zaprosi, nego da vas ostavi samu s djecom. Ranjeno srce će zacijeliti. Ponos će se opet uzdići. Jednog dana ćete tom svom bivšem biti zahvalni zbog tog postupka. Hoćete, vjerujte mi. Dok ne završite jedno poglavlje, ne možete početi novo. Vjerujte, svako zlo za neko dobro. Vidjet ćete, za nekoliko godina, kad se okrenete unatrag, bit ćete zahvalni sudbini što se sve odigralo onako kako je.

Što to ona ima, a ti, ili ja nemamo? To što ima, neka i zadrži. Sve što od nas ode, nama ne pripada. Ne uspoređujte se s drugom ženom, niti s bilo kim. Shvatite da ste posebni takvi kakvi jeste. Vaša sreća ovisi o vama, a ne o drugima. Svima koji odlaze, mahnite i poželite sretan put bez povratka. A vi. Ulijte šampanjac u čašu, i nazdravite novom životu.

Živjele vi meni tako posebne, svoje i drugačije. Ni nalik drugima, a to i je ono najljepše. Biti svoja, znati koliko vrijediš, a neprocjenjiva si, shvati to.