ŠTO SU HRVATI GUGLALI U 2023.? U top 3 se našla i Aleksandra Prijović

Najčešće pretraživani pojmovi u Hrvatskoj u 2023. godini bili su Dinamo-AEK, Oppenheimer te Aleksandra Prijović, objavio je Google na temelju rezultata pretraživanja, prenosi Večernji list.

Na vrhu popisa koji pruža uvid u najtraženije trendove našla se upravo utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu prvaka između zagrebačkog Dinama i grčkog AEK-a što i ne čudi s obzirom na navijačke nerede u kolovozu tijekom kojih je ubijen 29-godišnji grčki navijač. Nakon toga je više od 100 pripadnika Bad Blue Boysa završilo u istražnim zatvorima diljem Grčke, a prvi navijači tek su jučer izašli iz pritvora i stigli u Zagreb piše Danas.hr.

Iza ove utakmice našao naziv filma "Oppenheimer" koji je ovoga ljeta zavladao kinima zahvaljujući svojevrsnoj "borbi" za gledatelje nasuprot filma "Barbie".

A koliko je "Prijomanija" zavladala Hrvatskom najbolje govori i činjenica da je ime srpske pjevačice koja je rekordnih pet puta napunila zagrebačku Arenu početkom prosinca našlo na visokom trećem mjestu ove liste.

Utakmice Vatrenih također su plijenile pažnju mnogih Hrvata koji su pretraživali utakmicu s Nizozemskom koja je zasjela na četvrto mjesto najčešće pretraživanih pojmova, a odmah iza nje se smjestio okršaj Hrvatske s furijom, Španjolskom.

Nakon toga je Hrvate zanimao Izrael, zatim kraljica rock'n'rolla Tina Turner koja je preminula ove godine, a osmo i deveto mjesto opet su zasjeli Vatreni te utakmice s Turskom i Walesom. U godini kada smo rekli konačno zbogom kuni, a uveli euro, ne čudi da su građani pretraživali "kune u eure" tražeći online kalkulator koji bi pretvorio iznos iz jedne valute u drugu piše Danas.hr.

Među najpretraživanijim TV serijama našla se uspješnica iz susjedstva, Južni vetar: Na granici. I RTL-ova nova humoristična serija San snova pronašla je svoje mjesto na listi najčešće pretraživanih TV serija gdje je zauzela deveto mjesto. Vrh liste najčešće pretraživanih filmova ove godine je bio rezerviran za "Oppenheimera", slijedi ga "Barbie" na drugom mjestu, a iza njih kaska Sound of Freedom.

Legendarna Tina Turner, Matthew Perry i neprežaljeni Jasmin Stavros tri su najčešće pretraživane preminule osobe. A očekivano, najčešće pretraživan pojam vezan uz tehnologiju, igre i mobilne uređaje bio je ChatGPT koji je ove godine bilježio strelovit uzlet u popularnosti i broju korisnika.

Najčešće pretraživani pojmovi u Hrvatskoj

Dinamo - AEK

Oppenheimer

Aleksandra Prijović

Hrvatska - Nizozemska

Hrvatska - Španjolska

Izrael

Tina Turner

Hrvatska - Turska

Hrvatska - Wales

Kune u eure

Najčešće pretraživane TV serije

Južni vetar: Na granici

Zlatni kavez

The Last of Us

Wednesday

Ginny and Georgia

Izdaja

Na granici

Kaleidoscope

San snova

Snaga obitelji

Najčešće pretraživana sportska događanja

Dinamo - AEK

Hrvatska - Nizozemska

Hrvatska - Španjolska

Hrvatska - Turska

Hrvatska - Wales

Hrvatska - Latvija

Hajduk - PAOK

Dinamo - Sparta

Hrvatska - Armenija

Hajduk - Rijeka

Najčešće pretraživani filmovi

Oppenheimer

Barbie

Sound of Freedom

Avatar

Everything Everywhere All At Once

John Wick 4

Killers of the flower moon

Babylon

Meg 2

Five Nights at Freddy's

Najčešće pretraživane preminule osobe

Tina Turner

Matthew Perry

Jasmin Stavros

Milo Hrnić

Sinéad O'Connor

Ken Block

Jasmin Telalović

Ćiro Blažević

Marko Babić

Angus Cloud

Najčešće pretraživani reality showovi

Brak na prvu

Survivor

Zadruga

Ples sa zvijezdama

Ljubav je na selu