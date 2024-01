ŠTO SE TO PRAŠI? Sjajne vijesti za građane, ovo će im se jako svidjeti! Gradonačelnik: "Projekt je to kojeg planiramo definirati do kraja ove godine"

Denis Ivanović, gradonačelnik Grada Kaštela otkrio je da se u Kaštelima radim punom parom. Naime, građani će dobiti nove parking mjesta u Kaštel Starom, a 'prašit' će se i u drugim Kaštelima.

"Svjesni činjenice o nedostatku parkirnih mjesta na području našeg grada, poglavito u jeku turističke sezone , započeli smo s dogradnjom i proširenjem parkirališta. U Kaštel Starom smo s predstavnicima Vijeća mjesnog odbora posjetili lokacije na kojima se će se do ljeta ukupno stvoriti oko 150 parkirnih mjesta. Radi se na parkingu kod OŠ 'Prof. Filip Lukas', druga lokacija je južno od Valovog igrališta, a za dvadesetak mjesta ćemo proširiti i postojeći parking na Portu, što nas dovodi do ukupno spomenute brojke. Dugoročno rješenje je dogradnja parkinga Plavi Jadran za kojeg već imamo neka idejna rješenja, a trebao bi se sastojati od četiri etaže s oko 300 parkirnih mjesta. Projekt je to kojeg planiramo definirati do kraja ove godine", otkrio je na društvenim mrežama Denis Ivanović, gradonačelnik Grada Kaštela.

U nastavku nadodaje da će se radovi nastaviti i u ostatku Kaštela.

"Zahvate dogradnje s kojima smo započeli u Kaštel Starom uslijedit će i u ostatku Kaštela, ovisno o tomu gdje i koliko je moguće stvoriti dodatnih mjesta", zaključuje Ivanović.