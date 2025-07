Što se sve priprema za vojni mimohod? "Bit će i jedno iznenađenje"

Čast da izvedu himnu na ovogodišnjem vojnom mimohodu pripala je akademskom zboru Ivan Goran Kovačić i orkestru Oružanih snaga.

"Stilski ona neće biti drugačija - to će biti klasična, svečana izvedba himne s velikim zborom I velikim sjajnim puhačkim orkestrom Hrvatske vojske. Zapravo, na ovakvim događajima i u svijetu priliči da himnu izvode veliki ansambli, zbor i orkestar jer to daje posebnu svečanu notu", objasnio je Ivan Šćepanović, umjetnički voditelj akademskog zbora Ivan Goran Kovačić.

Zbor iskustva ima. Nastupali su u mnogim svečanim prigodama. Primjerice, na inauguraciji bivšeg predsjednika RH Ive Josipovića, ali i bivše predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović.

Zbor broji 170 članova. Koliko će ih zapjevati na mimohodu, kaže voditelj, ovisit će o pozornici. Članovi su iz cijele Hrvatske.

"Malo je bila bojazan usred ljeta hoće li biti članova koji će biti u Zagrebu, ali kad su čuli kakav je događaj i u kojoj prigodi će pjevati... Zapravo jedan veliki dio je najavio svoj dolazak iz južnih, istočnih krajeva, iz Slavonije, Dalmacije, Istre", kazao je Šćepanović.

Orkestru Oružanih snaga ovo je drugi mimohod na kojem će nastupiti.

"Očekujemo da će na pozornici u pojedinim trenucima biti i stotinjak ljudi, izvođača. Samo orkestar i zbor IGK je otprilike 80-ak, pa možda i više izvođača", rekao je bojnik Milan Milas, zapovjednik orkestra 0ružanih snaga.

A što na izbor kažu građani? "Zbor s orkestrom. Možda to zvuči malo više svečano nego kada netko pojedinačno pjeva", rekla je Nina.

"Ja mislim da je to sasvim okej. Ili to, ili klapa Hrvatske ratne mornarice, ja mislim da oni najviše zaslužuju otpjevati himnu", smatra Marko. "Zbor IGK je institucija, oni super pjevaju. To je uvijek odlično", poručila je Ida.

"Za pompoznost nisam, u svakom slučaju sam za jednostavnost, što se mene tiče. Mislim da su oni jako dobar izbor", rekla je Ružica.

"Ovo je bio prijedlog gospodina koji vodi, kreira cijeli mimohod, a radi se o gospodinu kojeg je Ministarstvo kulture i medija uzelo da režira cijeli događaj mimohoda, a odmah je i prihvaćen", rekao je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.

Ostatak scenskog nastupa bit će iznenađenje. "Pa bit će to manje više klasični repertoar, s time da je režiser Krešimir Dolenčić u suradnji s Ministarstvom kulture te s nama, pripremio nekoliko iznenađenja, tako da mislim da će program biti veoma pitak i zanimljiv za sve one koji će to gledati taj dan", nadodao je Milas.

Svoje mjesto trebala bi tu naći i klapa Hrvatske ratne mornarice. Hoće li zbor još što zapjevati - ne otkrivaju. "To još ne mogu reći jer se još čekaju potvrde, ali sigurno će biti neke pjesme koje će dići duh, pobuditi domoljublje kod svih Hrvata", poručio je Šćepanović.

Bit će, kažu, svečano i dostojanstveno. "Naravno da će biti dosta stvari koje su klasične, ali su ubačeni i neki noviteti koje čuvamo kao iznenađenje. To nećemo otkriti do samoga kraja", rekao je Milas za Dnevnik.hr..