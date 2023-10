ŠTO SE KRIJE IZA LIJEČNIČKE KUTE? Dr. med. Marica Vladilo otkriva: "Nijedna diploma nije garancija, najbitnija je hrabrost..."

Doktorica medicine, dr. med.Marica Vladilo, javnosti poznata kao doktorica Marsia, vlasnica je klinike za estetsku i opću medicinu u Splitu “Marsia Clinic” .

Dr. Marsia je prije nego je otvorila vlastitu kliniku radila 6 godina u Hitnoj službi Split, a u estetici zadnjih 8 godina drži tron.

Nedavno ste proslavili 2.rođendan vlastite klinike? Kakav je osjećaj?

- Zahvalna sam jako na svemu, na svakoj klijentici i klijentu koji me prate godinama i svakom budućem koji će mi pokloniti svoje povjerenje.

Što Vas najviše raduje u poslu?

- Najviše me raduje zadovoljstvo nakon tretmana. To nije isključivo ljepota jer čovjek se bolje osjeća čim uradi nešto lijepo za sebe

Što je potrebno za uspjeh koji traje i dalje?

- Pa najbitnije je uvijek dati maksimum od sebe. Doista puno ulažem u znanje i trudim se posjetiti sve aktualne svjetske kongrese da bi bila u toku s vremenom jer medicina napreduje svaki dan.

Što volite u slobodno vrijeme?

- Trening i kuhanje mi je pod obavezno, to me opušta. Što se tiče slobodnog vremena, volim putovati, to mi je strast.

Kako izgleda Vas dan?

- I da traje 48 sati bilo bi mi malo (smijeh). Svaki dan mi je ispunjen, volim i unaprijed sve isplanirati.

Smatrate li da je teško biti žena poduzetnica?

- Ne bih rekla da je teško, ali ponekad zna biti naporno sve stići. Ja sam prvenstveno liječnica i volim svoj posao, tako to ne smatram teretom.

Što je danas najviše u trendu?

- Mogu sigurno reĆi da se novi trend zove prirodnost. Pune usne, naglašene jagodice, konture lica kao Kim Kardashian, zamrznuti izgled koji se postiže botoksom, to je trend koji je prošao…Danas je novi trend prirodnost, znači da se naglase prirodne crte lica i njegovana i blistava koža.

Čemu pridajete najveću pažnju u poslu?

- Meni je zaista najbitnije povjerenje između klijenta i mene. Volim do u detalja objasniti što ćemo raditi ovisno o želji klijentice ali i očekivanja. Ne volim nerealna očekivanja. Sve treba biti skladno i prirodno.

Nedostaje li Vam posao u Hitnoj službi?

- Ne nedostaje mi toliko posao, koliko mi nedostaje taj adrenalin. Uvijek je bitno reagirati u datom trenutku i sve je nepredvidljivo, a treba ostati staložen.

Riskirate u životu?

- Naravno da riskiram, kod rizika bar možemo reci da smo živjeli.

Što Vam je bilo najteže dok ste gradili sve što ste danas stekli?

- Pa ne mogu točno definirati sto je bilo najteže, svakako mislim da je kljuc u svemu dosljednost, volja i trud. Kao i u svemu, tako i u poslu, koliko daješ, toliko dobiješ nazad.

I na kraju, otkrite nam što se krije iza liječničke kute? Primijetili smo da su vam zidovi klinike puni diploma i certifikata?

- Da, zaista puno ulažem u znanje. Volim naučiti sve novo i biti u trendu s medicinom u svijetu ali utemeljenu i znanstveno dokazanu medicinu. Na kongresima jako puno znanja prikupim jer liječnici iz svih krajeva svijeta prenesu svoje najzanimljivije slučajeve i svoja iskustva koja mogu primijeniti. Sve priznate diplome su mi zaista pomogle da budem sigurna u svoje znanje i da klijenticama pružim najbolju uslugu, ali što se tiče poduzetničkih voda nijedna diploma nije garancija, najbitnija je bila hrabrost upustiti se u sve, vjerovati u sebe i evo nisam pogriješila.