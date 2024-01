Što se dogodilo? Neki su najavljivali "Sibir", a Dalmacija mjeri do +13?! Uživajte u buri jer je na vidiku veliko zatopljenje

Na razliku od prošlog, aktualni tjedan donosi nam stabilno i hladnije vrijeme. Posljedica je to pritjecanja hladnog kontinentalnog zraka sa sjeveroistoka, no usprkos pojedinim gotovo katastrofičnim najavama, Dalmacije zasad nije iskusila posebno izraženu hladnoću. Tako jučer u nekim dijelovima unutrašnjosti zemlje najviše dnevne temperature nisu prelazile nulu, no u dobrom dijelu Dalmacije bile su iznad 10°C. Primjerice, Čilipi, Komiža, Hvar i Makarska su zabilježili 12°C, a Dubrovnik čak 13°C.

Vedra noć i slabljenje bure donijeli su dodatan pad temperature pa je diljem Zagore zabilježen mraz, a slabog mraza bilo je mjestimice uz obalu i na otocima.

Slična sinoptička situacija pratit će nas do samog kraja tjedna, a tek zadnjih sati nedjelje počet će prolazna promjena vremena.

Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme. Bura će dodatno oslabiti pa će u većini predjela biti slaba, rijetko gdje umjerena. Minimalne jutarnje temperature od -5 do 5°C, a najviše dnevne od 3 na kninskom području do 12°C u južnoj Dalmaciji.

Pretežno vedro bit će i u četvrtak. Puhat će slaba bura ili će biti tiho. Navečer jačanje bure podno Velebita. Minimalne jutarnje temperature od -5 do 5°C, a najviše dnevne od 4 na kninskom području do 13°C u južnoj Dalmaciji.

Petak donosi pretežno vedro vrijeme. Ponovno će pojačati bura pa će u većini predjela biti umjerena do jaka, podno Velebita ujutro i olujna. Bit će malo hladnije s najvišim dnevnim temperaturama od 1 do 11°C.

Vedro će biti i u subotu. Bura će sasvim oslabiti, popodne lokalno i prestati. Jutro hladnije, pa je slab mraz i mjestimice uz obalu i na otocima. Danju prohladno, većinom od 2 do 12°C.

Vedro će u nedjelju biti samo u početku, a danju će biti sve više oblaka. Navečer će ponegdje biti slabe kiše, ponegdje i snijega. U drugom dijelu dana zapuhat će jugo, navečer su na moru mogući i pojačani udari. Bit će neznatno toplije u odnosu na suboti.

Veliko zatopljenje sljedeći tjedan

Sljedeći tjedan nam donosi promjenjivije u ponovno znatno toplije vrijeme, osobito od sredine tjedna. Naime, od četvrtka temperature će biti više od 15°C, a ponegdje će rasti do čak 18 stupnjeva Celzijusa.