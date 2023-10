Što se događalo u VAR sobi kod situacije koju je Leko spominjao nakon Dinama? Sadržaj snimke je šokantan

Nakon derbija Hajduka i Dinama Ivan Leko nikako nije bio zadovoljan suđenjem.

"Sudac je bio loš. Možda rušim neke kriterije, ali gledao sam jučer Tottenham i Liverpool i kaže se sudac je bio loš, izvinite. To su Englezi, gospoda. Volio bih da se to i kod nas dogodi, da nam priznaju da je sudac bio loš."

Osim isprike Liverpoolu i suspenzije sudaca koji su napravili grešku, Premier liga je sada i objavila razgovor i snimku sudaca u trenutku kada su razmišljali o poništavanju regularnog gola Liverpoola, prenosi Slobodna Dalmacija.

🚨 @PremierLeague release official VAR audio from Luis Diaz's disallowed goal vs Tottenham.

Full statement: https://t.co/buvq5mG2q3 pic.twitter.com/a8zjGgcOCO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 3, 2023