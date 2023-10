ŠTO SE DOGAĐA? Objava na Instagramu uzdrmala navijače bijelih: "Vrime je!"

Kakva bomba, baš da razdrma učmalo nedjeljno jutro. Nisu se krmelji pošteno ni skinuli s očiju, kad ono...

- Vrime je - objavio je Marko Bralić - Keto na svom Instagram profilu.

Ma ajde, već milijunti put da se uz Ivana Perišića koristi taj slogan, piše Slobodna Dalmacija. Samo, što ovog puta nije riječ o Perišiću. Ne, fotografija je Ivana Rakitića, a njemu je usmjerena ova poruka.

Sad, može svatko to napisati, no drugačije je kad to objavi Keto, poznat i kao kum Ivana Rakitića. Doduše, uz slogan vrime je stoji hrvatska zastava, ali uz Ivanovo ime su crveno i plavo srce.

Rakitiću ugovor sa Sevillom prestaje u ljeto iduće godine, a putem jednog klupskog dužnosnika iscurila je vijest da mu nemaju namjeru produžiti ga. No, službena Sevilla šuti. Rakitić je govorio i kako želi ostati u Sevilli nakon kraja karijere, supruga Raquel mu je Španjolka, tamo se i on udomaćio.

No, u mnogim je intervjuima Rakitić govorio kako je Hajduk uvijek velika mogućnost za kraj karijere.

Je li vrijeme za ‘atomski Hajduk‘? Perišić se oporavlja od ozljede u Splitu i teško da će se opet nametnuti u Tottenhamu, Rakitić igra zadnju sezonu u Sevilli, Livaja je već tu, Pukštas sazrijeva i stasava...

Ostaje vidjeti je li Ketova objava tek interna zafrkancija, ili doista jest 'vrime'?