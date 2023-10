ŠTO SE DOGAĐA NA NOVOM MOSTU IZNAD CETINE? Omišani gledali neobičan prizor, a neki su pomislili da je promet krenuo prije vremena! Građevinski inženjer nam je sve pojasnio

Kako smo kroz protekle godine detaljno pisali, konačno je početkom ove godine iznad grada Omiša, poviše kanjona rijeke Cetine izgrađen most koji je dio omiške zaobilaznice. Riječ je o projektu čija će realizacija u konačnici doprinijeti prometnom rasterećenje gradske jezgre Omiša i smanjenju gužvi na tom području. Gužve i prometni krkljanac najviše se 'osjete' u ljetnim vremenima kada se veliki broj vozila kreće iz smjera Splita i Makarske u smjeru Omiša i omiškog zaleđa.

Riječ o projektu koji je bio vrijedan 23,16 milijuna eura (bez PDV-a), a velebni most spojen je u siječnju ove godine. Također, cijela dionica obilaznice koja će Omišanima i stanovnicima mjesta omiške okolice puno značiti duga je oko 3,5 kilometra, a sami most je dug točno 224,45 metra.

"Sve ide do kraja godine"

Danas su stanovnici na mostu "Cetina" ugledali zanimljiv prizor, naime nekoliko teretnih vozila bilo je na sredini mosta te su mnogi pomislili da je most već u prometnoj funkciji. Dalmacija Danas prvo je kontaktirala Hrvatske ceste, oni su rekli da je probno opterećenje mosta u tijeku, a da sve ostalo ide do kraja godine.

"U tijeku je probno opterećenje mosta. Nema promjene roka, kao što smo komunicirali, sve ide do kraja godine", kazala je za Dalmaciju Danas Tamara Pajić, glasnogovornica Hrvatskih cesta.

"Osim statičkih, potrebno je izvršiti i dinamična mjerenja"

Više detalja otkrio nam je i Tomislav Cvetko, diplomirani inženjer građevinarstva i predstavnik naručitelja spomenutog projekta mosta "Cetina". Kaže da su u tijeku probna ispitivanja koja će vjerojatno trajati cijeli dan.

"Probno opterećenje mosta vjerojatno će trajati samo tijekom današnjeg dana s obzirom na to da nam je lijepo vrijeme. Prije toga se na mostu mjere naprezanja prilikom opterećenja i posveti se posebna pozornost na ona mjesta koja su za most kritična, i samim time se izvrše sva statička mjerenja. Osim statičkih, potrebno je izvršiti i dinamična mjerenja. Za takva ispitivanja potrebno nam je jedno teretno vozilo i letva pomoću koje će taj kamion 'pobuditi' most i onda se izmjeri dinamički odziv mosta", kazao je te je nadodao:

"Do kraja godine bi most trebao biti u funkciji", zaključio je Tomislav Cvetko, diplomirani inženjer građevinarstva i predstavnik naručitelja spomenutog projekta mosta "Cetina".