ŠTO KADA SE SPOJE VALENTINOVO I ČISTA SRIJEDA? Splićane post ipak neće omesti u romantičnoj večeri: "Ne ide grijeh u usta nego iz usta“

Nekima je Valentinovo svaki dan, no ipak se čeka onaj službeni datum (14. veljače) da bi se pokazalo svu jačinu svoje ljubavi. Tako neki svoje partnere iznenade putovanjem, drugi nakitom, treći parfemom,… a većina uz to ode i na romantičnu večeru. Teško je po restoranima u to doba pronaći slobodan stol, a onima koji nemaju djevojku ili dečka pa ne razmišljaju o Danu zaljubljenih - bolje je ne pokušavati naći slobodno mjesto. Ukoliko ga i nađu, sigurno im neće biti ugodno gledati na sve strane golupčiće.

U narodu se kaže da ljubav ide kroz želudac, no pitanje je što će se jesti ovog Valentinova. Naime, ove godine poklapaju se Valentinovo i prvi dan korizme ili Čista srijeda (Pepelnica). Crkva na Čistu srijedu prema Kanonskim propisima nalaže svima koji ulaze u kategoriju – post i nemrs.

Post znači uzimanje jednog punog obroka u danu (do sita), dok nemrs označava da možemo jesti tri obroka u danu, ali to ne smije biti meso. Tijekom godine je vjernicima post i nemrs obavezan na Pepelnicu ili Čistu srijedu i Veliki petak. To bi značilo da te dane jedemo jedan obrok u danu i taj obrok ne bi smio biti mesni.

Što kaže Crkva?

Donosimo vam propise Katoličke Crkve vezane uz post i nemrs:

Kan. 1249 - Po božanskom zakonu svi su vjernici, svatko na svoj način, dužni činiti pokoru; ipak, da bi se svi međusobno povezali nekim zajedničkim obdržavanjem pokore, propisuju se pokornički dani, u koje neka se vjernici na poseban način posvete molitvi, neka izvršuju djela pobožnosti i dobrotvornosti, neka se odriču sebe, neka izvršuju vjernije svoje obveze i neka obdržavaju osobito post i nemrs, prema odredbi kanona koji slijede.

Kan. 1250 - Pokornički su dani i vremena u općoj Crkvi svaki petak u godini i korizmeno vrijeme.

Kan. 1251 - Uzdržavanje od mesne ili druge hrane, prema propisima biskupske konferencije, neka se obdržava svakog petka u godini, osim ako se podudaraju s nekim danom ubrojenim među svetkovine; nemrs pak i post na Pepelnicu i na Petak muke i smrti Gospodina našega Isusa Krista.

Kan. 1252 - Zakon nemrsa obvezuje one koji su navršili četrnaestu godinu života; zakon pak posta obvezuje sve punoljetne sve do započete šezdesete godine. Neka se pastiri duša i roditelji ipak brinu da se oni koji zbog maloljetnosti nisu obvezni na post i nemrs pouče o pravom smislu pokore.

Kan. 1253 - Biskupska konferencija može pobliže odrediti obdržavanje posta i nemrsa, a isto tako zamijeniti ih, u cijelosti ili djelomično, drugim oblicima pokore, osobito djelima dobrotvornosti i vježbama pobožnosti.

Jedan obrok, bez mesa

Kada ovo znamo, na Valentinovo bi se trebali držati – posta i nemrsa. Dakle, taj dan trebali bi pojesti jedan obrok, ali da taj obrok ne bude mesni. A što sa slatkišima? Kolačima? Treba li se i njih odreći na taj dan? Odgovor je potvrdan jer i oni imaju namirnice mesnog porijekla.

Splitski restorani izbacili su ponude, a čini se da svi zaljubljenima nude obje opcije – i mesnu i riblju. Dakle, izbora ima, trebate se samo odlučiti hoćete li se zaista pridržavati posta i nemrsa.

„Mislim da ću se taj dan ipak odlučiti za riblju varijantu bez obzira što je Valentinovo i što u restoranima baš ne biram ribu. Nekako mi je gušt ribu jesti rukama, a u restoranu to baš ne mogu. Možda se odlučim za kakav rižot od kozica ili takvo nešto, ako bude pizza i nju mogu jesti s kozicama iako mi je ona s pršutom puno draža. Iako, uvik kažem - ne ide grijeh u usta nego iz usta“, kaže nam mlada Splićanka.

Ono što je zanimljivo u cijeloj priči jest da je jedna splitska mesnica odlučila na Valentinovo zatvoriti svoja vrata za kupce. Nekako smo mišljenja da je to zato što će Splićani taj dan uživati u ribi pa promet neće patiti.

Tko je bio sveti Valentin?

Dan zaljubljenih proizašao je iz blagdana sv. Valentina po kojem je i dobio ime.

Sv. Valentin je bio prvi biskup grada Terni u Umbriji, stotinjak kilometara od Rima; za vrijeme pape Viktora I. zaredio ga je za biskupa drugi znameniti umbrijski biskup i svetac, sv. Felicijan. U doba svojeg biskupskog ređenja 197. godine, Valentin je imao svega 22 godine. Mučeničku smrt pretrpio je u dobi od 63 godine te je pokopan na mjestu gdje je u IV. stoljeću podignuta crkva, da bi početkom 17. stoljeća sazidana katedrala u kojoj se i danas čuva svečevo tijelo.

Blagdan sv. Valentina je od davnina obilježavan na dan 14. veljače, tj. dan prije poganskog rimskog blagdana bogova Pana, Fauna i Luperka, tj. poganskog blagdana plodnosti. Povezanost sv. Valentina uz pitanja ljubavi potječe iz legende o braku mlade kršćanske s rimskim legionarom koji je iz ljubavi prema njoj također postao kršćaninom. Tijekom priprava za brak oboje su na smrt oboljeli, a svetac je njihov brak blagoslovio dok su njih dvoje umirali u samrtnom zagrljaju na bračnoj postelji.

Na engleskom govornom često se prenosi legenda o sv. Valentinu koja ne sadrži spomen da je sv. Valentin bio biskup, niti da je bio iz Ternija: govori se da je bio rimski biskup. Prema toj priči - koja se s engleskog govornog područja širi drugdje po svijetu - sv. Valentin je živio u Rimu u doba kada je car Klaudije Gotski naredio je da se njegovi vojnici ne smiju ženiti ili zaručivati jer je držao da se vojnici (kao oženjeni ili zaručeni muškarci) neće srčano boriti u njegovim ratovima, već će radije gledati da sačuvaju život kako bi ostali sa svojim obiteljima. Svi svećenici odlučili su poštovati ovu carevu odluku, pa nisu više htjeli vršiti sam obred vjenčanja. Međutim, svećenik po imenu Valentin oglušio se na carevu odluku i počeo je potajno održavati ceremonije vjenčanja svih mladih parova koji su to željeli, sve dok ga vlasti nisu ulovile i bacile u tamnicu. 14. veljače (večer uoči rimskog proljetnog blagdana Luperkalija) svećeniku Valentinu odrubili su glavu. Nedugo nakon smrti narod ga je proglasio svecem, a kada se u Rimu učvrstilo kršćanstvo, svećenstvo je odlučilo spojiti blagdan Luperkalija i smrt Svetog Valentina u jedan.