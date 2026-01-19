Što je to na nebu iznad Kaštela? Evo o čemu je riječ

Nisko zimsko sunce i visoki, prozračni oblaci iznad Dalmacije danas su donijeli prizor koji uvijek privlači poglede – halo oko Sunca. Ovaj optički fenomen najlakše se uočava kada nebom dominiraju cirusi i njihova podvrsta cirostratus, a upravo su takvi oblaci obilježili današnje nebo nad Kaštelanskim zaljevom.

Kratak predah od kiše, pa novi val nestabilnosti

U prvom dijelu ponedjeljka kišni oblaci držali su se podalje od Dalmacije te su se zadržavali nad Istrom i dijelom Kvarnera. Ipak, riječ je tek o kratkom predahu: tijekom utorka stiže nova doza nestabilnosti, a mjestimice je moguć i pokoji neverin.

Danas su nad Dalmacijom prevladavali vedrina i visoki oblaci – cirusi. Riječ je o oblacima koji se nalaze na visinama od oko desetak kilometara, ne zaklanjaju značajno Sunce, ne donose oborinu i sastavljeni su isključivo od kristalića leda.

Podvrsta cirusa, cirostratus, često se prostire nebom poput tanke mrene. Upravo ta “mrena” s ledenim kristalima idealan je recept za pojavu koja se danas mogla vidjeti na dalmatinskom nebu – halo oko Sunca.

Halo nije "vrlo rijetka" pojava: Gdje je nastao problem?

Iako se halo može uočiti relativno često – ponekad i gotovo na tjednoj razini, ovisno o sezoni i naoblaci – jučer su ga neki domaći mediji opisivali kao “vrlo rijedak” fenomen. Takvo predstavljanje pojave u najmanju je ruku netočno i vodi prema dezinformiranju javnosti, jer se radi o dobro poznatoj i objašnjivoj atmosferskoj pojavi.

Halo je optički fenomen u Zemljinoj atmosferi koji se javlja kada se Sunce ili Mjesec vide kroz tanak sloj oblaka ispunjen ledenim kristalima. Svjetlost se pritom lomi i reflektira na kristalićima, pa promatraču izgleda kao da oko nebeskog tijela postoji svjetleći prsten.

Najpoznatiji je 22° halo (takozvani mali halo) – krug ili dio kruga oko Sunca ili Mjeseca, promjera 22 stupnja. Na unutarnjoj strani može djelovati crvenkastije, a prema van plavičasto. Znatno rjeđa varijanta je 46° halo (veliki halo), koji se pojavljuje rjeđe i obično je slabije uočljiv.

Teorije zavjere i nebo iznad nas

U vremenu kada se osporavaju i najosnovnije činjenice, ni ovakve pojave nisu ostale pošteđene – pojedinci su halo pokušali povezati s raznim teorijama zavjere. No stvarnost je puno jednostavnija: riječ je o potpuno prirodnom fenomenu, koji se na nebu pojavljuje milijardama godina – davno prije prvog čovjeka, a kamoli prve teorije zavjere.