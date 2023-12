ŠTO ĆE SPLIT I SDŽ DOBITI NOVIM ZAKONOM O NEKRETNINAMA? Državna tajnica stigla u podmarjanski grad, otkrila je sve informacije. O svemu se osvrnuli župan Boban i dogradonačelnik Kuzmanić...

U Briig boutique hotelu u Splitu, u ponedjeljak 4. prosinca, prezentiran je novi Prijedlog Zakon o nekretninama, a nove odrednice osobito bi mogle biti zanimljive Splitsko-dalmatinskoj županiji i Gradu Splitu. Naime, Sanja Bošnjak, državna tajnica u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine umjesto aktualnog ministra Branka Bačića javnosti je predstavila prijedlog zakona.

"Povjeravamo poslove upravljanja i raspolaganja nekretninama županijama i gradovima"

Da stvar bude jasnija, Ministarstvo je izradilo novi Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu na temelju analize provedbe postojećeg Zakona o državnoj imovini. Novi zakon će omogućiti kvalitetnije upravljanje imovinom kao i ubrzanje aktivacije neiskorištenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Ovaj cilj obuhvaćen je i reformskom mjerom utvrđenom Nacionalnim planom oporavka i otpornosti.

GALERIJA Kliknite za pregled Sanja Bošnjak Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Antonio Kuzmanić Foto: Igor Jakšić Antonio Kuzmanić Foto: Igor Jakšić Blaženko Boban i Sanja Bošnjak Foto: Igor Jakšić Sanja Bošnjak Foto: Igor Jakšić Sanja Bošnjak Foto: Igor Jakšić Sanja Bošnjak Foto: Igor Jakšić Sanja Bošnjak Foto: Igor Jakšić Blaženko Boban Foto: Igor Jakšić Blaženko Boban Foto: Igor Jakšić Blaženko Boban Foto: Igor Jakšić Blaženko Boban Foto: Igor Jakšić

Uz brojne uzvanike i predstavnike medija na konferenciju je došao i Antonio Kuzmanić, dogradonačelnik Grada Splita te Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije.

"Veliki je ovo korak u decentralizaciji upravljanja nekretninama u Republici Hrvatskoj. Povjeravamo poslove upravljanja i raspolaganja nekretninama županijama i gradovima. Naime, predajemo na upravljanje, ali nekretnine i dalje ostaju u vlasništvu Republike Hrvatske. Osim toga, predat ćemo na upravljane građevinska zemljišta unutar građevinskih područja i građevine koje se nalaze na tim zemljištima. Stanovi i poslovni prostori su nekretnine koje su od značaja za Republiku Hrvatsku i njima će i dalje upravljati resorno ministarstvo, ali sve ovisno o prioritetu i strateškim projektima", otkrila je na konferenciji za medije državna tajnica Bošnjak.

Kaže uz to da će skupštine i gradska vijeća moći raspolagati s vrijednostima od milijun eura, ali će strateški projekti i dalje ići uz blagoslov Vlade Republike Hrvatske.

"Župani i gradonačelnici će donositi samostalne odluke sukladno zakonskoj proceduri do 130.000 eura, a njihove skupštine i gradska vijeća moć će raspolagati s milijun eura. To znači da će strateški projekti i dalje ići na sjednice Vlade Republike Hrvatske. Smatram da je ovo jačanje županija i gradova te obogaćivanje njihovih usluga", izjavila je.

"Teško ćemo biti u plusu. Moramo svi zajedno sjesti i vidjeti što ćemo graditi na pojedinim lokalitetima"

Antonio Kuzmanić, dogradonačelnik Grada Splita veli da je gradski vlastima u interesu preseljenje Centra 'Slava Raškaj' i Centra za autizam.

"Po ovom novom Zakonu Grad Split bi trebao dobiti na upravljanje zemljišta i poslovne prostore. Najzanimljivija su nam zemljišta jer imamo jako puno lokacija na kojima se Republika Hrvatska upisala u vlasništvo. Također, imamo u vidu i Žrnovnicu jer bi tamo željeli preseliti Centar za autizam i Centar za odgoj i obrazovanje 'Slava Raškaj'. Nama država kao gradu svakodnevno oduzima poslovne prostore, a sada ćemo ih napokon dobiti na upravljanje", ističe zamjenik Ivice Puljka.

Osim toga, kaže da će država uzimati 60 posto prihoda dok će gradovi i županije imati po 20 posto, a što je ujedno pripisano Prijedlogom novog Zakona o nekretninama. Dogradonačelnik smatra da će Grad teško biti u plusu. Točnije, mogli bi zbog svih okolnosti biti na nuli ili u minusu.

"U visoku politiku gospodina Plenkovića ne želim ulaziti. Naše stručne službe su ovo sve pogledale i znam da su slali informacije prema ministarstvu, ali tvrde da ovdje ima puno više posla od onih benefita koje ćemo mi imati. Država će, naime, uzeti 60 posto prihoda, a Grad i Županija po 20 posto. U principu cijeli posao i određujemo. Na kraju, vjerojatno ćemo imati veće troškove od onih prihoda koje ćemo imati od svega ovoga. Znači, ili ćemo biti na nuli ili će biti jedan mali gubitak... Teško ćemo biti u plusu. Moramo svi zajedno sjesti i vidjeti što ćemo graditi na pojedinim lokalitetima. Onog trenutka kada nekretnine dobijemo 'pod naše', vidjet ćemo skupa s urbanistima građanima što bi na pojedinim lokacijama mogli graditi. Sada nam je prvo i poželjno da u Žrnovnici bude Centar za autizam i Centar za odgoj i obrazovanje 'Slava Raškaj. Pitat ćemo struku, oni će nam reći što gdje treba izgraditi i napraviti", naglasio je Kuzmanić.

"Ovo je kapitalni zakon"

U dijelu svog obraćanja medijima osvrnuo se i na Tomislava Šutu, predsjednika HDZ-a i bivšeg direktora 'Vodovoda i kanalizacija'.

"U ovo trenutku do poskupljenja vode neće doći, moramo doznati stvari razlog zašto je došlo do poskupljenja u Vodovodu i kanalizaciji Split. Spašavamo likvidnost tvrtke, a ova firma očito nije u odlično stanju kako tvrdi predsjednik HDZ-a Split i bivši direktor Vik-a Tomislav Šuta. Pokušavamo iznaći najbolje rješenje i u komunikaciji smo s novim direktorom Miroslavom Delićem", veli Kuzmanić.

Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije smatra da je riječ o kapitalnom projektu za gradove i županije. No, detaljnije informacije očekuje tijekom početka nove kalendarske godine.

"Ovo je iznimno važna tema za sve nas! Bitno je da ovaj zakon decentralizira državnu imovinu tako da je daje na upravljanje županijama i gradovima koji su tu, na licu mjesta i koji će znati upravljati imovinom za potrebe građana i institucija. Sve će ovo biti veliki izazov za našu Splitsko-dalmatinsku županiju i trebat će nam veliki trud i rad za sve ovo pripremiti i stabilizirati. Ovo je kapitalni zakon za upravljanje regionalnom i lokalnom zajednicom na našim područjima. Unatoč svemu ovome, mislim da nam neće trebati dodatne radne snage, ali još trebamo dobiti stvarni popis nekretnina. Tada će sve biti jasno i vjerujem da ćemo početkom iduće godine znati više detalja. Osim toga, mi u priobalju nismo na istoj razini kao neke županije i lokalne zajednice u kontinentalnoj Hrvatskoj, a to se najviše očituje upravo u cijeni zemljišta i nekretnina. To su detalji i nijanse, pripremit ćemo se za sve. Pozdravljam odluku Vlade RH i resornog ministarstva, odlično je što smo krenuli u ovom smjeru, ali sada u pripremi sve moramo detaljno filtrirati", zaključio je Blaženko Boban.

Ministarstvo detaljno otkrilo o čemu je riječ

Podsjetimo, novi zakon se donosi i zbog činjenica kako se izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave podijelilo djelokrug nadležnosti u upravljanju državnom imovinom između Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ministarstva financija. I to na način da poslove upravljanja dionicama, poslovnim udjelima, odnosno osnivačkim pravima u pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske provodi Ministarstvo financija, dok poslove upravljanja pokretninama i nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske provodi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Treći razlog donošenja novog zakona proizlazi iz opredjeljenja Vlade RH o daljnjoj funkcionalnoj i financijskoj decentralizaciji poslova državne uprave. Konkretno, ovim zakonom prepušta se upravljanje građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem za redovnu uporabu županijama, gradovima sjedištima županija i velikim gradovima tako da su: gradonačelnici i župani ovlašteni raspolagati nekretninama tržišne vrijednosti od iznosa do 130 000 eura, gradska vijeća, odnosno županijske skupštine raspolažu nekretninama vrijednima do iznosa od 1 milijun eura, raspolaganje nekretninama čija je vrijednost od 1 milijun do 1,5 milijuna eura je u nadležnosti ministra nadležnog za državnu imovinu, o nekretninama iznad tog iznosa odlučuje Vlada Republike Hrvatske.

"Sredstva ostvarena od upravljanja nekretninama dijele se tako da Republici Hrvatskoj pripada 60% prihoda, županiji na čijem je području predmetna nekretnina 20% te jedinci lokalne samouprave 20% prihoda. Upravljanje stanovima, poslovnim prostorima i rezidencijalnim objektima povjerava se društvu Državne nekretnine", otkrili su iz resornog ministarstva.

Zakonom se uređuje i upravljanje planinarskim objektima tako da istima u zaštićenim dijelovima prirode upravljaju javne ustanove zadužene za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom prirode a izvan toga područja planinarskim domovima upravlja Ministarstvo, kao i do sada. Zaključno, Zakonom se uspostavlja interoperabilni informacijski sustav za upravljanje nekretninama koji će koristiti sva tijela zadužena za korištenje nekretnine i pokretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.