Stiže prvi snijeg u Hrvatskoj

Stiže velika promjena vremena - preko noći će temperature pasti desetak stupnjeva, a u srijedu mogu ići i ispod nule. Kiša će noćas u gorju prelaziti u prvi snijeg.

Građani iz Delnica kažu da su zimske gume već u automobilu, a na policama su špek i kiselo zelje, pa Goranka iz Delnica poručuje: „Zima neka dođe"“

Mateo Perišić iz Delnica kaže da je u travnju snijeg znao biti, a ovo sada je dosta blago. Snijeg bi uskoro mogao zabijeliti i druge krajeve.

Meteorologinja RTL-a Damjana Ćurkov Majaroš kaže da nova oborinska epizoda slijedi pred vikend, kada je moguće da poneka pahulja zaleprša i u nizinama središnje Hrvatske.

U srijedu će temperature ići i ispod nule pa vulkanizeri rade punom parom. Po zimske gume svi dolaze u zadnji tren. Vulkanizer Tin Tomljanović kaže da ispred radionice bude i 25 automobila i da bi svi htjeli zimske gume isti tren.

A zimska guma je napravljena za hladnoću, ne samo za snijeg. HAK poziva na poseban oprez u prometu.

Ema Buhin Šaler iz HAK-a upozorila je: "U većem dijelu zemlje moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku kao i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali."

Prema meteorološkoj prognozi također je u najavi olujna bura pa su moguće zabrane za pojedine skupine vozila na cestama podno Velebita i na širem riječkom području.