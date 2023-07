STIŽE NOVOST ZA MARJANSKI TUNEL Ovi Splićani ne mogu "živjeti" zbog buke koju proizvode ventilatori: "Jesu li štekati važniji od tunela?"

Susjedi sjevernog ulaza/izlaza tunela Marjan "prošizili" su zbog buke koje proizvode stari ventilatori. Naročito im smeta njihov rad noću i čude se za koga to oni ventiliraju u to doba. Pisali su mailove splitskim komunalcima no odgovora nisu dobili mjesecima. Koristili su i najnoviji komunikacijski kanal Smart city i ćorak. Evo što su nam još rekli Svjetlana Cinoti i Ivo Grubić.

- Umjesto da zamijene te ventilatore koji su montirani polovni oni razmišljaju o žnjanskom platou, pelegrinki u Vukovarskoj, štekatu na Prvoj vodi, ma stvarno... Je li to vrijednije od tunela? To je gradska žila kucavica. Ti ventilatori su montirani po našem sjećanju 2001. godine. Već je tada rečeno da su to brdsko - planinski ventilatori kupljeni rabljeni za 250.000 njemačkih maraka. Nisu bili skupi, ali nisu valjali ni toliko. Za male novce dobili smo smeće. Pa se kupila automatizacija upravljanja pa ni to nije valjalo. Onda su se nakon pet, šest godina borbe građana s gradskom administracijom ventilatori isključili. Sad su ih opet uključili.... uuuuuuu.... Kad se ventilatori ugase to vam je kao da vam iz ušiju padne dva kila težine - govore uglas Cinoti i Grubić.

Prvo rasvjeta

Iz Banovine ipak dobre vijesti. Voditelj Odsjeka za promet i komunalno održavanje Damir Babić kazao nam je kako je tijeku dobivanje posebnih uvjeta na projekt rekonstrukcije javne rasvjete u tunelu.

- Nakon toga ćemo ići u javni natječaj. Predviđena su sredstva ove godine za odabir izvođača, izmjene žarulja, odnosno za LED rasvjetu pa ćemo u tom smislu pokušati riješiti višegodišnji problem nabave zamjenskih žarulja kojih već davno nema na tržištu pa imamo velike muke dok ih se ne nabavi. Sami vijek trajanja bi se trebao produžit pa i smanjiti potrošnja električne energije. To je ono što ćemo napraviti ove godine - najavio je Babić.

Naravno, interesiralo nas je što će biti sa starim ventilatorima, hoće li skoro doći do njihove zamjene, smanjenja buke.

Novi ventilatori sljedeća faza

- U sljedećoj fazi namjeravamo napraviti projekt ventilacije tunela sa zamjenom ventilatora. Nastojat ćemo to napraviti sljedeće godine. Idu novi ventilatori, ja se nadam, a tako ću i predložiti. To ovisi o Gradu što će tražiti u javnom natječaju. Na kraju krajeva, oni će se tražiti na temelju projekta kojeg će struka napraviti. Ne mogu obećati da će sljedeće godine biti i izvođenje radova.

Što se tiče buke, sadašnji ventilatori imaju četiri brzine rada. Sad rade u prvoj i drugoj brzini. Ne rade u trećoj i četvrtoj baš zbog te buke koje proizvode stanarima koji žive iznad tunela. Po noći rade u prvoj brzini već ima 15 godina, ako ne i 20. Prije nekih mjesec dana bio je kišni period, dosta auta i dolazilo je do većih zamagljenja pa smo povećali nešto brzinu. To je trajalo samo nekoliko dana. Vratili smo na staro ima preko 20 dana na ono što traje 15 godina, minimum minimuma da dobijemo bar neku protočnost zraka - objasnio je Babić.

Potvrdio je da su ventilatori nabavljeni za vrijema MIS-a 1979. godine kao polovni i to za planinske tunele, a ne gradske, tunele gdje prolazi jako mali broj vozila. Tada nije nabavljena ni odgovarajuća tehnologija ni za odgovarajuće mjesto.

Tiši i manje vibracija

- Dat ćemo projektni zadatak projektantu koji dobije na natječaju da napravi rekonstrukciju ventilacije zamjenom sustava, a sve ostalo će morat preložit projektant. Ne mogu ulazit u tehnološke detalje, ali kao investitor želim, laički rečeno, nove ventilatore, upravljanje s njima bežičnim putem, a očekujemo da će biti i tiši i s manje vibracija. Predvidit ćemo njihovo atestiranje. Struka će odgovoriti na pitanje standarda, normi - precizirao je Voditelj Odsjeka za promet i komunalno održavanje.

Godišnje održavanje tunela, u što spada jednom godišnje pranje oplate, obnova signalizacije, čišćenje svih senzora ventilatora, čišćenje delinatora, svjetlećih "mačjih očiju" na nogostupu, provjera konekcije, otklanjanje kvara konekcije sa upravljačkom jedinicom, dođe oko 40.000 eura.