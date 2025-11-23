Stiže nam nagla promjena vremena: Donosi zatopljenje, jugo i obilne kiše

Nakon kratkotrajnog hladnog vala, u sljedećih 24 sata očekuje nas nagla promjena vremena. Nadolazeća noć ostat će hladna, no ubrzo će doći do pada tlaka zraka i povećanja naoblake, uz kišu, južne vjetrove i naglo zatopljenje, kaže Crometeo tim.

Prema prognozama, na dijelu Jadrana dnevne temperature mogu premašiti 15°C. Zapuhat će jako jugo s olujnim udarima, koje će potom zamijeniti oštar lebić, pri čemu se očekuju udari i do 100 km/h. Najviše oborina predviđa se na Jadranu i u područjima oko Dinarida, a ponegdje se mogu sakupiti i stotinjak litara kiše po metru kvadratnom.

S obzirom na to da su u prethodnim danima pale obilne kiše, očekuje se daljnje povećanje vodostaja rijeka u tim područjima. Od srijede se predviđa novi pad temperature zraka i postupna stabilizacija vremena, no hladnoća neće biti tako izražena kao tijekom proteklih dana.