Stiže nagla promjena vremena

Danas sa zapada stiže naoblačenje, najprije na sjeverni Jadran i u Gorsku Hrvatsku gdje će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno jačih i uz prolazno snažan vjetar. Od sredine dana pljuskovi su mogući i u središnjoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije. Puhat će jugozapadnjak i jugo koje će navečer jačati. Temperatura između 27 i 32 °C.

Sutra slijedi još nestabilnije vrijeme, osobito na Jadranu i uz njega. Očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavinska nevremena, ponegdje i olujan vjetar s obilnom kišom. Jutarnje temperature od 15 do 20, na Jadranu od 20 do 25 °C, a dnevne od 24 do 29 °C, na istoku i do 33 °C.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Upozorenja Meteoalarma:

Danas: žuto upozorenje za Istru i Kvarner.

Sutra: žuto upozorenje za veći dio zemlje zbog grmljavine, a na obali narančasto zbog olujnog vjetra i obilne kiše.

Do petka promjenjivo i nestabilno, uz česte pljuskove i grmljavinu, lokalno i obilnu kišu, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije. Na Jadranu prijete jaka nevremena s olujnim vjetrom i tučom. U subotu djelomice sunčanije, no uz pad temperature.