Stiže li zaista novo nevrijeme? Donosimo detaljnu prognozu za petak, DHMZ izdao narančasto upozorenje

Četvrtak u meteorološkom smislu bio znatno povoljniji dan od srijede. Iako je i dalje bilo kiše, ponegdje i obilnije, jugo je gotovo prestalo, more se smirilo, a i razina mora se približila srednjim vrijednostima.

Najviše dnevne temperature bile su relativno visoke za dio godine, uglavnom od 12 do čak 16 Celzijusovih stupnjeva u najtoplijem dijelu dana.

Jučerašnji dan donio je mnogo meteoroloških ekstrema, prije svega vezanih uz jugo, valove i ciklonalnu plimu.



Jesu li ove pojave zabilježene u povijesti u ovom obliku? Apsolutno da! Ni plima ni valovi ni brzine vjetra nisu bile čak ni blizu službenim rekordnim vrijednostima. Zašto onda toliko priče o jučerašnjem događaju? Jer spada u rijetke događaje koji se događaju prilično rijetko.

Primjerice, jučerašnja razina mora bila je u Splitu 76 centimetara iznad srednje razine mora što je svrstava među 10 najintenzivnijih plima od kad se obavljaju mjerenja. Udar juga od 131.4 km/h jedan je od svega nekoliko najjačih izmjerenih udara ovog konkretnog smjera vjetra. Valovi visine 8.1 metara izmjereni na Palagruži spadaju u visoke valove za Jadran, ali bilo je ih je i nekoliko metara viših.

Tek što bismo mogli pomisliti da je vremenskim nedaćama došao kraj, MeteoAlarm nam sugerira drugačije. DHMZ je za petak dio more Dalmacije izdao narančasti stupanj upozorenja zbog juga čiji udari bi mogli dosezati 110 km/h. Uz obalu se očekuje slabije jugo, no na snazi je žuto upozorenje na vjetar i grmljavinsko nevrijeme.

Što nas očekuje u petak?

Bit će umjereno do znatno oblačno, povremeno uz kišu, a u drugom dijelu dana može biti mjestimičnih pljuskova s grmljavinom. Lokalno će pasti preko 30 litara kiše po četvornom metru. Ujutro će puhati jako do vrlo jako jugo s olujnim udarima, ponegdje na moru i preko 100 km/h. Ipak, ono neće biti dugotrajno jer će već popodne postupno okretati na tramontanu, a neće biti tako snažno kao ono u srijedu. Bez obzira na to, određeni problemi u prometu morem se ipak očekuju.

U popodnevnim satima na otvorenim moru će zapuhati tramontana, širit će se sa sjevernog Jadrana prema jugu. Kasno popodne i navečer nad otvorenom morem može biti olujnih udara tramontane, uz obalu će biti znatno slabija. Najviše dnevne temperature većinom od 8 do 15°C, navečer uz pad temperature malo snijega u najvišim planinama.

Detaljniju prognozu za dane vikenda pročitajte ujutro.