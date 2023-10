STIŽE JESEN Izdano upozorenje: Očekuju se olujni udari bure, mjestimice izraženiji pljuskovi

U sjevernoj i srednjoj Dalmaciji nedjelja je osvanula uz promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, dok je na jugu bilo uglavnom pretežno vedro, tek ponegdje s umjerenom naoblakom.

Minimalne temperature zraka kretale su se uglavnom od 10 do 15°C u Zagori, te od 15 do 20°C na obali i otocima. Puše uglavnom slabo do umjereno jugo.

U ostatku dana očekuje se jače naoblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, najprije na sjeveru Dalmacije, a od sredine dana i poslijepodne i u srednjoj Dalmaciji, dok će na jug oborine stići kasnije poslijepodne i navečer. Ponegdje su mogući i jači pljuskovi uz obilnije oborine.

DHMZ je izdao upozorenje na pljuskove s grmljavinom.

- Mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom - stoji u upozorenju.

Kasno poslijepodne na sjeveru Dalmacije, a navečer i drugdje zapuhat će umjerena do jaka, ponegdje kratkotrajno i olujna bura koja će već u ponedjeljak do sredine dana potpuno oslabjeti.

"Jaka, mjestimice vrlo jaka bura. Najjači udari vjetra 35-50 čvorova (65-95 km/h). Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", stoji u upozorenju.

Najviša temperatura zraka od 20 do 24°C, a tijekom noći temperature bi i uz obalu mogle pasti na 12-16°C.