Stanković upozorio na prevaru: "Ne nasjedajte na ovo, slučaj smo prijavili policiji!"

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj emisije „Nedjeljom u 2”, upozorio je javnost na novu internetsku prijevaru koja se širi putem Facebook stranice emisije. Riječ je o lažnom sadržaju u kojem su iskorištene fotografije generirane umjetnom inteligencijom kako bi se stvorila uvjerljiva, ali potpuno izmišljena priča.

Na objavljenim fotografijama prikazuje se navodna situacija u kojoj je novinarki Mirjani Rakić pozlilo tijekom emisije uživo, zbog čega je, prema toj lažnoj verziji događaja, emisija prekinuta i pozvana hitna pomoć. Stanković je naglasio kako se takav incident nikada nije dogodio.

"Ne nasjedajte na ovo! Ovo je LAŽNA vijest, u stvari reklama za prevarantsko ulaganje novca pri čemu je kolegica Rakić bezosjećajno stavljena u kontekst osobe koja je doživjela ozbiljne zdravstvene probleme. Ovo se nikada nije dogodilo i ovako izgledaju internetske prijevare. Slučaj smo prijavili policiji!" napisao je na Facebooku Stanković.

U komentarima su se javili i gledatelji koji upozoravaju na opasnosti ovakvih manipulacija. Jedna korisnica istaknula je kako je sadržaj očito montiran, ali i izrazila zabrinutost zbog velikog broja ljudi koji nasjedaju na takve prijevare, naglašavajući da je ovo tek početak onoga što se može očekivati s razvojem tehnologije.