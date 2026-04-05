Stanje legendarnog trenera se naglo pogoršalo: "Nije reagirao na liječenje"

Zdravstvena situacija legendarnog rumunjskog nogometnog stručnjaka Mircea Lucescua dodatno se pogoršala te se, prema pisanju rumunjskih medija, trenutačno nalazi u induciranoj komi. Osamdesetogodišnji izbornik Rumunjske već je više od tjedan dana hospitaliziran u Sveučilišnoj hitnoj bolnici u Bukureštu, gdje se liječnici bore za stabilizaciju njegova stanja.

Lucescu je u petak ujutro doživio srčani udar, a iako su prve medicinske procjene sugerirale da bi mogao biti relativno brzo otpušten iz bolnice, tijekom vikenda došlo je do ozbiljnih komplikacija, piše Gol.hr.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Pacijent više nije reagirao na liječenje"

Bolnica je tada izvijestila kako su se pojavile teške srčane aritmije zbog kojih je prebačen na intenzivnu njegu:

"Tijekom večeri subote pacijentu su se ponovno dogodile značajne srčane aritmije, koje je dežurna ekipa na kardiološkom odjelu promptno liječila. U nedjelju su aritmije postale ozbiljne i pacijent više nije reagirao na liječenje. Stanje se pogoršalo te je prebačen na Odjel intenzivne njege. Trenutno nema novih događaja, obratit ćemo se javnosti ako situacija tako bude zahtijevala. Apeliramo na sve da poštuju privatnost i dostojanstvo pacijenta".

Liječnici ga stavili u induciranu komu

Prema novim informacijama, liječnici su ga potom stavili u induciranu komu kako bi smanjili opterećenje srca. Lucescuu je pozlilo nekoliko dana nakon poraza Rumunjske od Turske u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a kolabirao je tijekom treninga reprezentacije.

Prije samog srčanog udara već je osjećao tegobe i onesvijestio se u reprezentativnom kampu, nakon čega je podvrgnut operaciji srca.

Legenda Rumunjske kao igrač i trener

Lucescu je jedna od najvećih figura u povijesti rumunjskog nogometa. Kao kapetan vodio je reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu 1970. u Brazilu, a kasnije je bio i izbornik na prvom nastupu Rumunjske na Europskom prvenstvu 1984. godine.

Trenersku karijeru gradio je diljem Europe, vodeći klubove u Italiji, Turskoj, Ukrajini i Rusiji, kao i tursku reprezentaciju.

Najdublji trag ostavio je na klupi Šahtar Donjeck, koji je vodio od 2004. do 2016. godine. U tom razdoblju osvojio je brojne trofeje, uključujući Kup UEFA 2009. godine, te momčad vodio u ukupno 573 službene utakmice.

Na klupu Rumunjske vratio se s ciljem plasmana na Svjetsko prvenstvo u Kanadi, SAD-u i Meksiku, no taj cilj nije uspio ostvariti.