Stanari Šimićeve ne vide izlaz iz ove situacije. Računi za struju penju se do 13.000 eura

Ugradnja lifta u mnogim zgradama u Splitu postala je jedan od ciljeva i želja stanara zgrada koje nemaju lift

U ulici Antuna Branka Šimića puno je zgrada koje se odlučuju na ugradnju lifta. Ulazi Šimićeve 26-32 dio su zgrade u kojoj su u svakom ulazu ugrađeni liftovi. No, stanari su naišli na problem za koji ne vide rješenje.

Računi za struju su visoki. Skoro 13.000 eura iznos je računa za struju jednog od ulaza. HEP šalje opomene, stanari ne znaju što se događa, a krivca u svemu vide u Stanoupravi, firmama koje su postavljale liftove te tvrtki koja je dala ateste za same liftove.

"Želimo skrenuti pažnju javnosti na ozbiljan problem s naplatom struje koji pogađa stanare zgrade Šimićeva 32-26, a koji je rezultat pogrešaka tijekom ugradnje Piel i Cetina dizala. Nažalost, zbog propusta Stanouprave, Alfa atesta, Piel dizala d.o.o. i Cetina, stanari su suočeni s plaćanjem najveće teoretske potrošnje struje u posljednjih godinu dana.

Samo stanarima Šimićeve ulice broj 30 potražuju 12 322,38 Eura", napisala je jedna od stanarki.

HEP prijeti isključivanjem struje

Stanari ne znaju što će sa visokim računima za struju jer pritužbe koje su slali HEP-u nailaze na neodgovarajuće odgovore te HEP krivnju prebacuje na stanare i prijeti isključivanjem struje.

Firma Alfa atest koja je trebala ustanoviti da su liftovi krivo spojeni je po navodima stanara na neviđeno izdala ateste o ispravnosti liftova te je tu još jedan problem koji se dogodio u samom tijeku izvođenja radova.

Alfa atest je odgovorio na naš upit.

"Pregledom naših evidencija utvrdili smo da je tvrtka Alfa atest d.o.o. u 2022. godini od navedenih adresa obavila završnu provjeru novougrađenih dizala na lokacijama A. B. Šimića 26 i 30 (tvornički brojevi dizala XHR00980JH i XHR00982JH), dok na ostalim adresama nismo vršili završnu provjeru novougrađenih dizala.

Prilikom pregleda navedenih dizala nisu utvrđeni nedostaci vezani za sigurnosne zahtjeve, te je za dizala izdana "Potvrda" odnosno odobrenje za korištenje.

Ističemo da se svi pregledi dizala (pa tako i navedeni) koje naša tvrtka obavlja, temelje na propisanim protokolima, pravilnicima i normama, odobrenim od nadležnih institucija.

Vezano za primjedbu stanara da je "dizalo krivo priključeno" napominjemo da je kod pregleda dizala ustanovljeno da je dizalo propisno spojeno na dovodni kabel, te da je opremljeno svim potrebnim uređajima za zaštitu od direktnog i indirektnog dodira dijelova pod naponom.

Paušalnu i zlonamjernu primjedbu "da smo na neviđeno dali atest" nećemo ni komentirati", odgovorili su iz Alfa atesta.

PIEL ne odgovara na upite

Upite smo još početkom tjedna poslali i HEP-u, te izvođačima radova, tvrtkama PIEL i Cetina d.o.o. no od njih nismo dobili nikakve odgovore.

Iz Stanouprave za koju stanari kažu da je trebala nadgledati cijeli proces su odgovorili:

"Ugradnja dizala u zgradama anagrafske oznake Antuna Branka Šimića 26 – 32 izvedena je mnogo godina prije mandata sadašnje uprave Društva. Prema dokumentaciji stručnih službi, koja je za sada dostupna, utvrđeno je da su naručitelji ugradnje dizala bili suvlasnici zgrade, a da je izvoditelj radova bila ovlaštena tvrtka za ugradnju koja je bila zadužena za cjelokupnu izvedbu radova prema pravilima struke.

Nakon prikupljanja cjelokupne dokumentacije od nadležnih službi Društva, ispitivanja svih mjerodavnih činjenica, te utvrđivanja odgovornih za nastale propuste, o istom ćemo vas promptno izvijestiti.

Iako Stano-uprava d.o.o. nije bila ovlašteni nadzor procesa ugradnje, poduzet ćemo sve potrebne aktivnosti kako bismo pomogli suvlasnicima navedenih zgrada".

Predstavnik stanara: "Ispada da smo mi krali HEP-u struju"

Stanari Šimićeve su također naglasili da "predstavnik stanara ne dijeli informacije o dopisima s odgovornima, prepuštajući stanare samima sebi".

Razgovarali smo i sa predstavnikom stanara koji nam je također rekao da je problem u izvođačima radova te da želi zapravo ukazati ostalim građanima grada Splita koji planiraju u svoje ulaze ugraditi lift da pripaze prilikom ugradnje da ih ne bi dočekao hladan tuš kao i njih.

Prema riječima predstavnika stanara djelatnici HEP-a su izašli na teren i utvrdili pogrešku.

"Pravilni način spajanje je da imate trofazno mjerilo koje je uvjet da bi se spojio lift. Oni to nisu ugradili nego su liftove direktno spojili na tri velika HEP-ova osigurača koji imaju snage za podnijeti. Mi smo imali i trofazno mjerilo i potrebitu snagu struje, sve uvjete da se to normalo prispoji. Zbog čega oni to rade, ne znamo. Nama je rata struje za lift bila od početka velika i mislili smo da je to to, ali na kraju shvatite da nije. Ispada da smo mi krali HEP-u struju jer smo se pogrešno spojili", kazao je predstavnik stanara.