STALI SU NA PIĆE Pauk i Pernar viđenu u jednom ugostiteljskom objektu. Još jedan tip bio je s njima, onaj koji je vrijeđao Ivoševića...

Ivan Pernar, bivši kontroverzni saborski zastupnik u Hrvatskom saboru nastavio je svoju predizbornu turneju.

Po dobro starom običaju, i ovaj put je djecu i maloljetnike 'iskoristio' za vlastitu promociju. Jučer je bio stigao u Split kod Srednje tehničke i prometne škole na Poljudu. Oko njega su se spontano okupili brojni učenici iz više obližnjih škola, a kako smo tada doznali, najviše učenika bilo je iz Pomorske škole te Srednje tehničke i prometne škole.

"Nije razgovarao s djecom jer smo imali informaciju da dolazi"

Danas je Pernar nastavio svoj cirkusa. Njegov dolazak ispred splitske Pomorske škole najavljen je u 13 sati no prije toga su odveli u postaju na razgovor.

Na kraju je Pernar umjesto ispred škole završio u postaji jer su ga presreli službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Vrijedi napomenuti da je prije toga Pernar pokušao bio i ispred Osnovne škole Bol. Kontaktirali smo Davora Bučevića, ravnatelja Osnovne škole Bol. On je za Dalmaciju Danas potvrdio da je Pernar došao ispred Osnovne škole Bol.

"Došao i ispred škole. Nije razgovarao s djecom jer smo imali informaciju da dolazi, pa smo se pripremili. Zadržali smo djecu preko velikog odmora", otkrio nam je Davor Bučević.

"Strahujem da će sutra presretati djecu iz škole"

Došao je on i uz njega su bila još dva čovjeka, zadržali su se ispred ograde škole, a kada sam došao do njega cijelo vrijeme me snimao. Rekao mi je da želi porazgovarati s djecom o nekom trendu iz Amerike. Kazao sam mu da ne dolazi u obzir njegov razgovor s djecom", kazao nam je ravnatelj OŠ Bol te je nadodao:

"Nudio je i neke novce za djecu koja imaju neke fizički talente za sklekove i tako te vježbe i najavio je svoj dolazak sutra oko 13 sati", govori nam Bučević koji je o svemu izvijestio Policijsku upravu splitsko-dalmatinsku.

Upravo ću staviti obavijest i na web škole i obavijest ću i roditelje. Strahujem da će sutra presretati djecu iz škole, a o tome roditelji moraju biti upoznati", zaključio je Bučević za Dalmaciju Danas.

Pauk, Maslić i Pernar na piću

No tu očito ovoj bizarnoj i suludoj priči nije kraj. Na društvenim mrežama osvanula je fotografija, a isto je objavio kontroverzni TV voditelj Velimir Bujanec.

Na fotografiju koja je osvanula na društvenim mrežama vidi se kako u jednom ugostiteljskom objektu piće ispijaju spomenuti Ivan Pernar, gradski vijećnik Domovinskog pokreta u Gradskom vijeću Grada Splita Martin Mladen Pauk, te Mateje Maslić, isto član Domovinskog pokreta, čovjek koji je postao poznat po vrijeđanju dogradonačelnika Bojana Ivoševića na društvenim mrežama.

Kako smo doznali, Maslić je Ivanu Pernaru na raspolaganje stavio svoj BMW za vožnju i 'izbornu kampanju' u Splitu.

Podsjetimo, Pernar je jučer maloljetnicima svašta pričao, držao im je nekakve govore, rukovao se s mnogima, a da bizarnost bude veća, organizirao je i natjecanje u planku te je nagradio pobjednike.

"Sugerirao sam dečkima da je bolje da rade sklekove ili plank nego da si režu pimpek ili idu na gay paradu. Ali, opet, izbor je na svakom od njih. Neka oni prosude što žele. Mladi su budućnost ove zemlje, a ja ću se kandidirati na idućim izborima. Nisu budućnost oni koji su već jednom nogom u grobu", kazao je Pernar za Dalmaciju Danas.