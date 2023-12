"‘Šta je, narkomančino debela, šta ti glumiš pi**etino jedna": Osuđivani nasilnik (24) napao policajce i razbio zid u sudskom hodniku

Prava drama odvijala se u četvrtak u poslijepodnevnim satima u prostorijama Općinskog državnog odvjetništva u Splitu na splitskom Županijskom sudu gdje je dežurna zamjenica trebala ispitati 28-godišnjaka iz Splita koji je priveden zbog sumnje u obiteljsko nasilje.

Naime, uhićen je nakon što ga je supruga prijavila da joj je u srijedu 29. studenog prijetio preko mobitela da će joj zapaliti auto i da će je pretući. On je, pak, u policiji negirao prijetnje kazavši da su njih dvoje u dobrim odnosima pogotovo kad joj on daje novac te da je ona zapravo ta koja mu prijeti da će ga riješiti, piše Slobodna Dalmacija.

Jako verbalna i fizička agresija

Nakon što su ga policajci doveli u četvrtak oko 16 sati na splitski sud pred zamjenicu ODO-a koja je trebala provesti prvo ispitivanje osumnjičeno, primijetilo se da je izrazito verbalno i fizički agresivan pa je zaključeno da se ispitivanje ne može obaviti bez opasnosti za druge nazočne. Posumnjalo se da je pod utjecajem alkohola ili narkotika te su ga policajci u čijoj je pratnji bio, odveli po nalogu ODO-a, u splitsku bolnicu na pregled. No, na Odjelu psihijatrije su procijenili da se radi o njegovoj manipulaciji, da sve glumi i da nema nikakvog osnova da ga se zadrži na daljnjem liječenju.

Par sati nakon prvog pokušaja, dakle nakon pregleda u bolnici, 28-godišnjak je opet doveden na isto mjesto u pratnji policajca. No, i tad se počeo vrlo agresivno ponašati, prepirao se s policajcima te im je počeo i prijetiti. U jednom trenutku hodnikom se prolomila buka, a uhićeni je momak vikao policajcima da će ih srediti. Došlo je do fizičkog napada, čuli su se udarci, a policajci su ga pokušali smiriti. U svom je divljanju, a što je naknadno utvrđeno, 28-godišnjak napravio rupu u zidu sudskog hodnika. Nije bilo druge nego su policajci pozvali pojačanje, napokon su ga uspjeli svladati, a došla je i Hitna pomoć koja je utvrdila da uhićeni muškarac nema vidljivih ozljeda. Ipak, nakon svega, procijenjeno je da ga nema smisla ispitivati jer se ne može osigurati sigurnost sudskih službenika i drugih prisutnih.

Uhićeni 28-godišnjak do sad je višestruko osuđivan zbog kaznenih djela prijevare, nanošenja teške tjelesne ozljede te razbojništva, a na splitskom Općinskom sudu u tijeku su mu i dva postupka zbog nasilničkog ponašanja i prijetnje.

U ožujku ove godine pisali smo kako je završio u istražnom zatvoru nakon što ga je jedna djevojka prijavila da ju je pretukao iz čista mira u splitskom lokalu.

"Probao sam je uhvatiti"

- Prava je istina da sam došao alkoholiziran jer sam prethodno bio na nekom rođendanu i prava je istina da me je ta djevojka odmah u startu počela verbalno napadati. ‘Šta je, narkomančino debela, šta ti glumiš pi**etino jedna, majka ti je ku**etina‘, govorila mi je. Bila je na nogama i istina je da sam je odgurnuo nakon toga od sebe. Ona je počela padati, a ja sam je probao uhvatiti da ne padne na pod te joj se u tom trenutku isparala majica koja je bila na njoj. Dakle, nikakvog udaranja šakama i nogama po glavi i tijelu nije bilo niti sam to napravio, sve ima na kamerama! - kazivao je tada novinaru Slobodne Dalmacije Marku Didiću netom prije nego li se otišao prijaviti u policiju, javlja Slobodna Dalmacija.

Ipak, snimke kamera pokazale su drugačijiu istinu jer se na njima vidjelo kako najmanje četiri puta udara djevojku, da bi je čak udario glavom u glavu te ju je bacio na pod. U svojoj nemoći ona se rasplakala, a nitko od nazočnih gostiju nije reagirao osim jednog njegovog prijatelja koji joj je pokazao da izađe iz lokala. No, niti to nije uspjela jer joj nasilnik to nije dopuštao.

Početkom lipnja ove godine supruga ga je također prijavila za obiteljsko nasilje te mu je bio određen istražni zatvor. No ta je prijava mjesec dana kasnije odbačena i ukinut mu je istražni zatvor jer je žrtva, a i ostali svjedoci, koristila svoju zakonsku blagodat da ne svjedoči. Sad je ODO od suca istrage opet zatražilo da ga se smjesti na Bilice zbog opasnosti utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.