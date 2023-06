Srcem se igra, karakterom pobjeđuje

Nevjerojatna, strpljiva i karakterna igra hrvatske nogometne reprezentacije u polufinalu Lige nacija gdje je na legendarnom De Kuipu u Rotterdamu nakon produžetaka pobijedila domaćina Nizozemsku sa 4:2.

To znači da HNS već ima osiguranih najmanje devet milijuna eura te da će u nedjelju protiv Italije ili Španjolske igrati za još milijun i pol eura.

Nizozemska nogometna reprezentacija čak 23 godine nije izgubila neku utakmicu u Rotterdamu. Stoga niti ne čudi što je nizozemski strateg Ronald Koeman bio zadovoljan mjestom odigravanja polufinala Lige nacija protiv Hrvatske. Međutim, nije računao na hrvatske igrače. I navijače.

Ambijent koji su stvorili naših skoro 20 tisuća navijača vrijedan je svakog divljenja. Mislim da su se nizozemski nogometaši pitali gdje su s obzirom koliko su naši navijači bili glasni i dominantni.

Igrač utakmice je bio tko drugi nego 38-godišnji nogometni virtuoz Luka Modrić koji je čudo svjetsko. Velikan kojem se cijeli svijet se naklonio po tko zna koji put. U 119 minuta u igri imao je jednako toliko dodira. Odigrao je dva ključna i čak 81 uspješno od 91 pokušanog dodavanja. Pobijedio je u 8 od 14 duela u koje je ušao. Zbog svega navedenog zaslužio je ocjenu čak 9.2 na Sofascoreu.

Način kako je vodio momčad, iznudio penal a drugi zabio, kako smo se kao ekipa vratili, kakva energija, snaga, volja, upornost dovoljno govore o karakteru koji posjeduje ova momčad.

Izbornik Dalić je očito pogodio sa izmjenama, mada nije gubio kontrolu nad utakmicom unatoč 0:1 u prvom poluvremenu da bi kasnije povukao odličan potez povlačenjem Šutala kao trećeg obrambenog i uvođenjem lucidnog napadača Petkovića., Petković je u produžecima odigrao maestralno. Golčina, igra, građenje, proigravanja...

Uz hobotnicu Livakovića, sjajnog Kovačića, slavonsku lolu Vidu i sve ostale, svakako je vrijedan divljenja i "luđak" Brozović koji je nakon finala Lige prvaka otprije nekoliko dana odigrao utakmicu za pamćenje, samo u lipnju do sada je odigrao 4 utakmice zaredom.

Ova momčad je izrasla u sjajnu skupinu svojevrsnih komandosa koji olako ne prihvaćaju poraz, koji se do zadnjeg bore za svoj narod i svoju Domovinu. I nikada do sada, nijedan sportski tim nije toliko ujedinio naciju kao što to čine Dalićeve trupe.

Osporavali ga ili ne, jedno mu se ne može osporiti-Vatreni koje on vodi sjajno igraju, skidaju skalpove najboljim reprezentacijama svijeta, imamo sigurno već 3 medalje u njegovu mandatu - po jedno srebro i jednu broncu sa Svjetskih prvenstava a sad po prvi put srebro ili zlato iz Lige nacija, što je rezultat vrijedan divljenja.

Hrvatska ispisuje rezultatsku povijest stoga sve što je napravio u tom smislu je vrijedno respekta.

Srcem igraju, karakterom pobjeđuju!