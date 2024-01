ŠPREM: "Cindriću ne možemo zamjeriti. Jedna me stvar muči"

"Otpočetka je Kuzmanović bio super, možemo reći da nas je vratio s obranama. Dobro smo krenuli, ali dogodio se pad i neke greške koje su Francuzi kaznili. Bili smo blizu, nismo uspjeli, ali momci su pokazali da znaju igrati, ali vjerujem da će protiv Mađarske biti prava Hrvatska", rekao je bivši hrvatski reprezentativac Jakov Gojun, dok se Šprem javio na probleme u napadu:

"Cindra je imao dva dodavanja na igrača manje, preuzeo je odgovornost i to mu ne možemo zamjeriti. Ali da moramo biti puno oprezniji, to je ono što me muči još od utakmice s Austrijom. Vezano uz suce, bilo je tu kritika, a bilo je i naših nerezonskih šuteva, no odigrali smo dobro i to ne protiv bilo koga već protiv Francuske.

Nema mnogo vremena za odmor, već u subotu slijedi utakmica protiv Mađarske od 18 sati. No postoji mogućnost da će odlučivati u posljednjoj utakmici protiv domaćina.

"Načelno smo favoriti u sve tri utakmice ako želimo ući u polufinale. Protiv Njemačke u srijedu u 20.30 vjerojatno ćemo odlučivati pred punim tribinama, a to moramo napraviti želimo li u borbu za odličja", zaključio je Šprem, piše 24sata.