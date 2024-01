Splitskom Pravnom fakultetu stiglo pismo očekivanja na 83 stranice. Dekan Brnabić: "Radimo sve da otklonimo nedostatke, pismo nije ništa neuobičajeno"

U postupku reakreditacije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu koje je provedeno u 2022. godini, a po ovlaštenju ministra znanosti i obrazovanja, državni tajnik Ivan Šušak potpisao je u studenom 2023. godine tzv. PISMO OČEKIVANJA u kojem se Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu daje rok uklanjanja nedostataka od jedne godine za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti jer je ocijenjeno da ima minimalnu razinu kvalitete.

Detaljnije, prema Izvješću stručnog povjerenstva o reakreditaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu na 83 stranice, koje je preliminarno posjetilo ovo visoko učilište 5. prosinca 2022. godine u Splitu, te izvršilo i virtualnu reakreditaciju od 7. do 9. prosinca iste godine, fakultet je za interno osiguravanje kvalitete društva i ulogu visokog učilišta, studijske programe, nastavni proces i podršku studentima, znanstvene / umjetničke djelatnost dobilo ocjenu "minimalna razina kvalitete", a zadovoljavajuća je samo za nastavničke i institucijske kapacitete.

Članovi Stručnog povjerenstva su bili Univ.-Prof. Dr. LL.M. Gregor Christandl, Institute for Civil Law, Foreign and International Private Law, Universität Graz, Republika Austrija, predsjednik povjerenstva, izv.prof.dr sc. Igor Vuletić, Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Lea Paulić, Odvjetnički ured David Jakovljević, predstavnica gospodarstva, prof.dr.sc. Marko Šikić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv.prof.dr. Luka Tičar, univ.dipl.prav, Pravna fakulteta Univerza v Ljubljani i Viviana Andreani, studentica, Pravnog fakulteta u Rijeci. Stručno povjerenstvo imenovao je Akreditacijski savjet Agencije za znanost i obrazovanje.

Izvadak iz analize Stručnog povjerenstva

"Postoji Etički kodeks na razini Sveučilišta i Etički kodeks na razini Fakulteta. Međutim, Etičko povjerenstvo dosad nije provelo nijedan postupak, što ukazuje na to da sustav možda postoji, no očito ne funkcionira. S obzirom na to da bi Fakultet trebao sankcionirati sve vrste neetičnog ponašanja, čini se iznenađujuće što optužnice za kaznena djela podignute protiv zaposlenika Fakulteta nikad nisu rezultirale nikakvim posljedicama niti na etičkoj niti stegovnoj razini. Velik broj negativnih vijesti u lokalnim novinama o optužbama protiv zaposlenika Pravnog fakulteta u Splitu je šokantan i prošla Uprava Fakulteta u potpunosti je propustila popraviti loš ugled Fakulteta.

Činjenica da profesor koji je oslobođen zbog zastare može nastaviti raditi na Fakultetu i nakon navršetka dobi za mirovinu, što je povjerenstvo doznalo iz dostupne dokumentacije, jasno pokazuje da ne postoje mehanizmi kojima bi se takvi slučajevi odgovarajuće rješavali. Fakultet treba smjesta poduzeti mjere kako bi osigurao etično postupanje svojih zaposlenika, što je zadatak koji nadilazi zadatak kaznenih sudova. Pravni fakultet treba postaviti visoke standarde ponašanja svojih zaposlenika kako bi osigurao svoj integritet i ugled, tako da neprihvatljivo ponašanje ne bude samo ono kažnjivo zakonom. S obzirom na to da posljednjih godina nije proveden nijedan stegovni postupak, očito je da Fakultet nema funkcionalan stegovni postupak odnosno sustav. To je zaista zapanjujuće s obzirom na težinu incidenata koji su se u prošlosti dogodili. Zbog nedostatka takvih postupaka povjerenstvo izražava ozbiljnu sumnju u postojanje funkcionalnog sustava sprečavanja neetičnog ponašanja na Pravnom fakultetu.

Što se tiče plagijata, Fakultet je nabavio softver PlagScan, no uopće se ne prati koriste li ga studenti i nastavnici i nema obaveze provjere plagijata u izradi diplomskog rada prije nego se preda na ocjenjivanje. Stoga, još nije uspostavljen funkcionalan mehanizam rješavanja problema plagijata. Prošlo povjerenstvo preporučilo je da Etičko povjerenstvo dobije dodatne ovlasti s obzirom na plagiranje i da se ubuduće uvedu postupci sprečavanja plagiranja. Sama nabava softvera PlagScan nije dovoljna i stoga povjerenstvo zaključuje da u pogledu ovog nisu provedene nikakve značajne mjere. Također, prošlo povjerenstvo utvrdilo je da postoje znakovi nepotizma na Fakultetu koji su još prisutni, a uprava tvrdi da će taj problem riješiti u okviru budućih umirovljenja. Uprava Fakulteta čini se odlučna boriti se protiv nepotizma na svim razinama. To treba biti dio politike prema kojoj se ne smiju zapošljavati bliski rođaci profesora na Fakultetu.

Na mrežnoj stranici Fakulteta objavljeno je ime studentskog pravobranitelja. Međutim, prodekan je naveo da studenti podnose prigovore Studentskom zboru te se zatim podnose njemu i da se problemi većinom mogu neformalno riješiti. Zbog toga je nejasno ima li studentski pravobranitelj aktivnu ulogu na Fakultetu. Aktivan pravobranitelj revidira zahtjeve studenata, traži moguća rješenja i posreduje u pojedinačnim slučajevima između

studenata i tijela i/ili zaposlenika visokog učilišta, pomaže visokom učilištu u utvrđivanju strukturnih nedostataka i surađuje sa zagovaračkim grupama i uredima pravobranitelja u sustavu visokog obrazovanja. Za razliku od dosad, studentski pravobranitelj treba biti potpuno neovisan i ne smije biti član Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete. Umjesto toga, treba izvještavati Odbor o svojim aktivnostima i problemima s kojima se

suočava tijekom obavljanja svoje funkcije."

Pravnom fakultetu naloženo je da u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja Pisma očekivanja donese Akcijski plan u cilju otklanjanja nedostataka, a koji mora biti u skladu s preporukama stručnog povjerenstva te dostaviti akcijski plan Agenciji, te svake godine sve do dana podnošenja izvješća o otklanjanju nedostataka izvještavati Agenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja o realizaciji Akcijskog plana te u skladu s time ažurirati uvjete izvođenja u informacijskom sustavu MOZVAG.

Anonimno viđenje situacije

Dalmaciji Danas se anonimno javio student koji cijelu situaciju na Pravnom Fakultetu ocjenjuje katastrofalnom, oštrim riječima napao je rad sadašnjeg dekana izvanrednog profesora Ratka Brnabića i pita se hoće li se fakultet nakon 63 godine postojanja ugasiti.

"Visoko učilište osigurava usklađenost ECTS bodova sa stvarnim studentskim opterećenjem - ocjena: nezadovoljavajuća razina kvalitete, što iznimno negativno utječe na same studente.

(...)

Svakome laiku ostaje za zaključiti da studenti jedno vrijeme troše nepotrebno se pripremajući, učeći sporedne predmete koji nisu pravni predmeti, a iznose isti broj od 8 ECTS bodova kao i bitni, pravni predmeti koji su u biti zanat jednog budućeg samostalnog pravnika.

Na fakultetu je utvrđen nepovoljan omjer između ukupnog broja stalno zaposlenih nastavnika i ukupnog broja upisanih studenata.

(...)

Najveća kritika studenata odnosi se na rad Studentske referade, između čega su rad iste ocijenili kao nepristupačnu i u odnosu prema studentima i s obzirom na radno vrijeme, neučinkovitu i navode da studentima ne pruža točne informacije.

(...)

Nešto iz biltena fakulteta. Reakreditacijski postupak vođen za vrijeme dekana izv.prof.dr.sc. Željka Radića prošao je uz određene kritike, ali povoljno za fakultet, čime je isti dobio privremenu dopusnicu za rad na tri (3) godine. Nakon toga uslijedila je reakreditacija vođena za vrijeme dekana prof.dr.sc. Mirka Klarića koja je u konačnici popravila stanje na fakultetu, ispravila popriličan broj nepravilnosti, popravila infrastrukturno stanje, nabavila zavidan broj opreme za izvođenje nastave, opremila predavaonice i kabinete nastavnika, zaposlila zavidan broj novih asistenata, te dobila privremenu dopusnicu na tri (3) godine.

(...)

Stanje na fakultetu je katastrofalno, po dolasku Akreditacijskog izvješća 2023. godine, dekan Brnabić je na sjednici Fakultetskog vijeća, članovima samo pročitao izvješće, bez da je članove upoznao da je došla uvjetovana dopusnica za rad koja se odnosi na jednu (1) godinu. Članovi fakultetskog vijeća u materijalima za sjednicu nisu dobili izvješće Agencije, niti su ga naknadno mogli dobiti, iako su ga više puta tražili. Dekan s djelatnicima komunicira načinom zavjeta šutnje, jednosmjerno, u principu na svaki upit ili e-mail uopće ne odgovara, i to tako već dvije i po godine.

(...)

Vrijedi vidjeti hoće li se ova 63. godine stara ustanova u 2024. godini zaista ugasiti, na način da će im biti uskraćena dopusnica za rad, što za sobom povlači i zabranu upisa nove generacije studenata u akademskoj godini 2024./2025.

Koji će ishod biti s nama studentima, to nitko ne zna, niti je to dekana briga. Postavlja se pitanje, s obzirom da Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu tone sve dublje i dublje, vođen u krivome smjeru, zbog čega Rektor i/ili Senat Sveučilišta u Splitu ništa po tom pitanju ne poduzimaju, a imaju 'alat' tzv. 'Pravo suspenzije dekana ili dugog čelnika sastavnice' čl 20. i čl. 21. Statuta Sveučilišta u Splitu, te suspendira dekana odlukom Rektora privremeno i do donošenja odluke Senata, s obzirom da se radi o pitanju od posebnog interesa za studente, statusu nastavnika, znanstvenika i drugih djelatnika te etičkim načelima i vrijednostima, te uopće budućem radu, poslovanju i na koncu samom postojanju fakulteta kao ustanove", pita se između ostalog anonimni student.



Dekan Brnabić: Pozitivna ocjena, ispunit ćemo traženo

Zatražili smo od dekana izv.prof.dr.sc. Ratka Brnabića da nam kaže kako napreduje izrada Akcijskog plana i komentira neveselu ocjenu fakulteta u postupku reakreditacije.

"Agencija za znanost i visoko obrazovanje provela je redoviti postupak reakreditacije Fakulteta te smo zaprimili Akreditacijsku preporuku koja sadrži pozitivnu ocjenu kvalitete uz navođenje određenih nedostataka koji utječu na njezinu visinu.

Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu kontinuirano radi na otklanjanju navedenih nedostataka, svakodobnim radom svih djelatnika, davanjem naputaka, donošenjem odnosno izmjenom odgovarajućih akata, pripremom nacrta akata koje ćemo donijeti u bliskoj budućnosti, osnivanjem specijaliziranih povjerenstava i drugim mjerama kojima se taj cilj ostvaruje. U taj proces uključeni su i naši studenti koji sudjeluju u radu fakultetskih tijela i u svim drugim našim aktivnostima uz koordinaciju sa Sveučilištem u Splitu i studentskim udrugama. Doprinos daju i drugi dionici, poglavito naše nastavne baze koje između ostalog uključuju subjekte iz područja pravosuđa, odvjetništva, javne uprave, gospodarstva i brojne druge. Vrijedi pripomenuti da nadležno Stručno povjerenstvo Agencije opravdano analizira procese visokog učilišta kroz dulje razdoblje te izdvaja i slučajeve kada je visoko učilište u cilju poboljšanja rada u novije vrijeme usvojilo/izmijenilo neki akt ali po prirodi stvari od trenutka donošenja do sada nije bilo slučajeva na koje se odnosi konkretna odredba.

Preporuka Agencije nadležnom Ministarstvu na izdavanje pisma očekivanja visokom učilištu s rokom za uklanjanje nedostataka nije neuobičajena mjera u okviru djelokruga rada nadležnih institucija jer je kontinuirano poboljšanje kapaciteta u području visokog obrazovanja naš zajednički cilj. Poštujući preporuke i zadane rokove, nema dvojbe o tome da ćemo ispuniti traženo te da nastavljamo s radom i uz cilj daljnjeg i kontinuiranog poboljšanja svih područja naše djelatnosti", izjavio je dekan Brnabić koji je na tu funkciju stupio 2021. godine.



Pokušali smo doći i do komentara nastavnog osoblja ali su svi redom odbijali jer "ne žele govoriti protiv vlastite ustanove".