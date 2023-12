SPLITSKOM POLITIČARU PREKIPJELO "Licemjeri, ostavite mi ženu"

Splitski gradski vijećnik iz redova Mosta, Josip Markotić, oglasio se na društvenoj mreži, prozivajući sve one za koje tvrde da "gnjusno uvlače njegovu ženu u prljave igre".

Poručio im je: "Ne dirajte mi obitelj, licemjeri", a objavu možete pročitati u cijelosti u nastavku.

"Jutros me nazvala novinarka Slobodne Dalmacije i pita me: „Gospodine Markotiću, zašto ste postavili ona pitanja na sjednici o stanovima MORH-a koji su dodijeljeni kazalištu, koji su Vaši motivi? Ja sam čula da je to zato što Vam ženu nisu zaposlili u kazalištu“.

Pa da odgovorim ne novinarki, nego licemjerima i političkim kalkulantima koji uznemireni mojim političkim angažmanom, skriveni u nekoj rupi šire ovakve gnjusne laži.

Licemjeri, ja sam gradski vijećnik koji je javno položio prisegu da će štititi javni interes i raditi u korist grada Splita i svih njegovih stanovnika. Sa svojim kolegama već 7 godina se trudim raditi za dobro grada, podržavati i predlagati projekte koji su na korist svih građana Splita. Posebno pratim rad ustanova i institucija u kulturi, osobito rad HNK-a, jer se radi o najvećoj i najvažnijoj kulturnoj instituciji u gradu koju građani financiraju s 10 milijuna eura godišnje.

Licemjeri, samo radim ono za što su me građani izabrali i za što sam položio prisegu i to su moji jedini motivi.

A što se tiče moje žene kad je već gnjusno uvlačite u vaše prljave igre: moja Marija je zaposlenica Glazbene škole već skoro 20 godina, nikad se nije niti htjela zaposliti u kazalištu, upravo iz razloga jer je bila svjesna kakvi odnosi i kakva klima tamo vlada. Radi posao koji voli i kojeg radi izvrsno, što potvrđuju nagrade i priznanja koja iz godine u godinu redovito dobiva na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Na poslijediplomskom studiju na Akademiji u Švicarskoj proglašena je najboljim studentom i kao takva bila stipendist Akademije. Imala je ponude za posao u Švicarskoj, ali odlučila se vratiti u svoj grad. Uz posao u školi, redovito svira i nastupa u domovini i inozemstvu.

Licemjeri, moja žena se nikad nije petljala u moj politički angažman.

Znate li, licemjeri, da sam to htio, mogao sam još davno srediti i sebi i ženi bilo kakav angažman, čak mi je to i nuđeno, pa sam odbio jer nema tih para, nema te karijere, posla, funkcije za koje bi moja žena i ja prodali svoj obraz. Sedam godina se u politici borim protiv takvog mentaliteta koji uništava ovaj grad i ovu državu.

I to ću nastaviti činiti dok sam god u politici, pa makar u njoj bio još samo jedan dan, jedan mjesec ili još jednu godinu.

U vašem jadu i nemoći da me zaustavite i nemajući nikakvih drugih argumenata spuštate se na najjadniju moguću razinu, na samo ljudsko i karakterno dno i dirate mi u obitelj služeći se najgnjusnijim i najodvratnijim lažima i klevetama.

Licemjeri, zar još niste svi ovih godina naučili da me ne možete i nećete zaustaviti?

Nisu me zaustavili ni puno jači igrači od vas, koji su se usudili i fizički me napadati i prijetiti mi, kad sam javno progovarao o stvarima oko kojih u ovom gradu vlada omerta.

Nije me zaustavila ni ministrica kulture koja je na sve moguće načine pokušala spriječiti moje djelovanje oko muljaža u Javnoj ustanovi Hrvatski dom (o tome uskoro više, kad stigne nalaz revizije).

Znate li, licemjeri, da mi je aktualni intendant prišao u gradu u vrijeme dok je bio jedan od kandidata za mjesto intendanta i rekao kako mi daje podršku za moj angažman oko raščišćavanja stanja u HNK te, ukoliko on bude izabran, očekuje da jednako kritičan budem i prema njemu ukoliko ne bude dobro radio.

Licemjeri, nije vam kazalište privatna prćija s kojom možete raditi što vas je volja. Građani ovog grada plaćaju vas s 10 milijuna eura. Kako sam rekao jutros novinarki, stanovi su samo kap u moru u usporedbi s onim što ću sve objaviti. Izvući ću vas iz rupe u kojoj se krijete i uperiti svjetlo u vas. Dobro znate koliku podršku imam među vašim kolegama i to je ono što vas najviše iritira.

Možete lagati, klevetati i spletkariti, ali nećete zaustaviti da istina izađe na vidjelo. Samo ste me dodatno motivirali da budem još jači i još ustrajniji u zalaganju i obrani javnog interesa. Udarajte na mene koliko god želite i s čim želite, ali obitelj mi ostavite na miru.

P.S. Dragi ljudi, osobito vi koji me osobno poznajete. Mislim da vas u ovih skoro 7 godina otkad sam gradski vijećnik nikad nisam molio da podijelite neku moju objavu, čak ni onda kad sam bio gradonačelnički kandidat.

Sad vas prvi put molim da to učinite. Ne da biste mene promovirali, jer meni promocija ne treba. Lažima i klevetama takli su mi ono što mi je najsvetije, u moju obitelj i vaša podrška mi treba da pokažemo licemjerima i kalkulantima da im to neće proći", poručio je Markotić.