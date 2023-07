Splitsko Jedinstvo po prvi put gostovalo u Rumunjskoj, oduševljeni su večerom i gostoprimstvom

U nedjelju (30.7.) u ranim večernjim satima nakon uspješne turneje u Rumunjskoj u Split se sretno vratilo 35 članova Folklornog ansambla Jedinstvo. Iako nadaleko poznati kao svjetski putnici, članovima Jedinstva u njihovoj stoljetnoj povijesti ovo je ipak bilo tek prvo iskustvo nastupanja u ovoj zemlji s one strane Karpata.

Tijekom turneje koja je trajala od 23. do 30.7. kao jedini predstavnici Hrvatske članovi FA Jedinstvo sudjelovali su na 8. Međunarodnom festivalu folklora „Plaiurile Mioritei” koji se održavao u gradu Buzauu na istoku Rumunjske. Tijekom festivalskih dana u gradu Buzauu plesni ansambl i orkestar Jedinstva pozornicu je dijelio s ansamblima iz Kolumbije, Bugarske, Grčke, Slovačke, Srbije i dva ansambla domaćina iz Rumunjske. Naravno, kao i uvijek, i ovaj put plesni ansambl Jedinstva zajedno s orkestrom nije propustio priliku pokazati visoku razinu uvježbanosti, bogatstvo hrvatskog folklornog izričaja i ostaviti snažan umjetnički dojam na domaću publiku i inozemne folklorne kolege što je prisutno gledalište znalo prepoznati i popratiti gromoglasnim pljeskom.

Tijekom boravka u Rumunjskoj članovi Jedinstva dva dana bili su i gosti Hrvata koji žive u Karaševu blizu Temišvara kod kojih su i noćili. Iz Jedinstva posebno žele naglastiti da su bili oduševljeni srdačnim gostoprimstvom naših sunarodnjaka koji stoljećima žive u Rumunjskoj, vrhunskom večerom i fenomenalnim smještajem u hotelu visoke kategorije.

"Za uzvratni posjet karaševskih Hrvata u Split sljedećih godina, ljestvica nam je podignuta poprilično visoko" - poručuju iz Jedinstva.

A svi koji su se zaželjeli nastupa Jedinstva uživo, trebaju iskoristiti period do njihove sljedeće turneje u Italiji (Molise od 8. do 13. kolovoza). Do tog datuma nastupe i koncerte FA Jedinstvo možete pratiti prema sljedećem rasporedu:

1.8. Bene, 21:00 - "Ero s onoga svijeta", 69. Splitsko ljeto

2.8. Trg Gaje Bulata, 21:00 - cjelovečernji koncert, Splitski litnji koluri (TZ grada Splita)

4.8. Bene, 21:00 - "Ero s onoga svijeta" , 69. Splitsko ljeto

5.8. Brela, 21:15 - cjelovečernji koncert, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja (TZ Brela).