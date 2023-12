Splitsko izdanje KOMferencije nadmašilo sva očekivanja

Regionalni žiri dodijelio prestižne nagrade u šest kategorija

Izvrsnost regionalno prepoznatih projekata ocjenjivao je žiri od 12 članova iz zemalja regije, a činili su ga Maja Kalan Pongrac (u Ljubljanske mlekarne, grupa Lactalis), Radovan Klaić (Impressum komunikacije), Jernej Kovač (Ministarstvo gospodarstva, turizma i sporta), Anita Kovačič Čelofiga (Slovenska policija), Bojana Mandić (Komunikacijski laboratorij), Irena Miličević Vukoja (Media Marketing), Una Perović (IKEA South East Europe), dr. sc. Marijan Primorac (Sveučilište u Mostaru), Bojana Stanković (Smart Vision), Aida Salkić (BEYOND), dr. Tamara Vlastelica (Univerzitet u Beogradu), Majda Žujo (Podravka).

U kategoriji the! award za odnose s javnošću u s javnošću u udrugama i nevladinim organizacijama broncu je osvojio projekt EU climate pact, Europske komisije i Komunikacijskog ureda Colić, Laco i partneri.

U kategoriji the! award za odnose s javnošću za velika trgovačka društva, broncu su osvojili projekt We Believe in Success, NLB d.d.-a, Publicis Agency (MMS MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE, d.o.o.,) 3 Dimenzija i projekt Raise the Bar Youth, Madison Consulting for Coca-Cola HBC Adria.

U kategoriji the! award za odnose s javnošću za mala i srednja trgovačka društva srebro su osvojili projekti Priceless.com, Mastercarda i VAL GRUPE KOMUNIKACIJA d.o.o. te Sit&Meet – Genius Croats Walking Tour, Millenium promocije d.o.o. for TIME FRAME d.o.o.

Zlato u the! award za društveno odgovorno poslovanje kategoriji osvojio je projekt Štampar in your neighborhood, Millenium promocije d.o.o. za Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”, kao i projekt SLOVENIAN ZERO FOOD WASTE DAY, Lidl Slovenija i Taktik Agency. U istoj kategoriji, srebro je osvojio projekt Budi TU. Budi CE., PRODUKT PLATFORME d.o.o za ATLANTIC CEDEVITU i projektu Frame of Help, NLB-a & Internavti, dok je bronca pripala projektu Tvoj pogled na svet, Red Communication doo Belgrade for Roche i projektu Regional project „Family Support“, MK Groupe d.o.o.

Zlato u kategoriji the! award za organizaciju i komunikaciju događanja osvojio je projekt Investor day, Saatchi & Saatchi Belgrade, dok je srebro pripalo Future Tense conference 2023, Komunikacijskog laboratorija d.o.o. za Future Tense Conference, kao i projektu 20th Anniversary of Schneider Electric in Serbia, Represent Communications za Schneider Electric Srbija.

Srebro u kategoriji the! award za digitalnu komunikaciju pripalo je projektu Online Brainiacs, Taktik, Communication management agency za A1 Slovenija i A1 Slovenija.

Bronce u ovoj kategoriji osvojili su projekti V for Vagina, 404 agency za Libresse te Sigurnije sutra, IMPRESSUM COMMUNICATIONS AGENCY za CROATIAN INSURANCE BUREAU.