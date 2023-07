SPLITSKO ČUDO Anamariju Runtić dijabetes nije zaustavio u ostvarenju ciljeva. Odselila se iz HR i pokrenula projekt koji je inspiracija mnogima: " Bilo je jako teško, ali sam uspjela"

Mlada povjesničarka umjetnosti, bivša vrhunska sportašica, optimistična i uporna. Šećerna bolest je nije omela da sve čega se uhvati pretvori u zlato, pa su tako njen projekt Diabetes&Sport podržale brojne face iz svijeta sporta.

Ona je Anamarija Runtić, 24-godišnja Splićanka koja je uz najteži oblik dijabetesa, 2015. godine postala Europska prvakinja u taekwondou. Nakon toga, uz snažnu borbu, predani rad i trud, mlada Splićanka nastavila je nizati uspjehe života.

Tako je ostvarila višegodišnji san i upisala studij povijest umjetnosti u Rimu, a prošle godine je pokrenula je jedinstveni, hvalevrijedan projekt Diabetes & Sport.

Anamarija se uhvatila u koštac s 'tihim ubojicom' i tako postala primjer pravi primjer da se u životu sve može i da bez obzira na bolest, upornost, vjera u sebe i ono što radite nesumnjivo vode do pobjede.

Za Dalmaciju Danas je otkrila čime se bavi danas, kako napreduje projekt te kako se u drugoj državi, daleko od obitelji bori sa zlim 'podstanarom'.

„Dijabetes sam otkrila sa 13 godina nakon duže prehlade koju sam imala i nakon koje su mi se bili aktivirali najčešći simptomi dijabetesa: učestalo mokrenje, velika žeđ, naglo i neobjašnjivo mršavljenje.

Jedan dan nakon škole otišla sam kod svoje liječnice da izmjerim šećer koji je bio nemjerljiv na običnom aparatiću za šećer i nakon toga je uslijedila hospitalizacija“, započinje nam Anamarija svoju priču.

Život s 'tihim ubojicom'

No, dijagnoza je nije spriječila u sportu i osvajanju brojnih nagrada. Baš naprotiv, zainatila se i postala još bolja.

Zanimalo nas je kako joj je to pošlo za rukom?

„Moj život s dijabetesom se nastavio sasvim normalno kao i prije, a na sportskom planu sam počela i ostvarivati još bolje rezultate.

Sigurno mi je najljepša uspomena sa Europskog prvenstva u Latviji 2015. godine kada sam osvojila naslov europske prvakinje. Protrčati s hrvatskom zastavom i slušati pri dodjeli medalje hrvatsku himnu je osjećaj koji nikada neću zaboraviti“, nostalgično će Runtić.

Iako je tjelesna aktivnost važnija kao preventivni oblik zaštite od pojave dijabetesa i osobe koje već boluju od te bolesti imaju višestruke koristi od aktivnosti. Anamarija Runtić nam objasnila važnu ulogu sporta kod osoba s dijabetesom.

Utjecaj sporta na dijabetes

„U prijašnjim desetljećima liječnici su bili dosta oprezni pri preporučivanju bavljenja sportom osobama s dijabetesom, ali danas sport ili bilo koja fizička aktivnost je više nego poželjna za što bolju regulaciju glukoze.

Sport smanjuje razinu šećera u krvi, a time i smanjuje doze inzulina koje si dijabetičari moraju davati. Po mom mišljenju, sport ima samo pozitivne učinke na dijabetes, a naročito na psihološkom planu.

Sa svakim ostvarenim rezultatom postajete još motiviraniji i nekada potpuno zaboravite da imate tu dijagnozu jer vam ona postane samo dodatno oružje na vašem sportskom putu“, navodi naša sugovornica.

Od skorog odustajanja do trona

Ipak, priznaje kada joj je dijagnosticirana šećerna bolest, htjela je odustati od sporta. A onda je ključnu ulogu odigrala njena sestra da pronađe motivaciju i vrati se treninzima.

„Kada sam izišla iz bolnice, trebalo mi je nešto vremena za prilagodbu. U tom razdoblju nisam bila sigurna trebam li nastaviti baviti se sportom ili odustati od njega. Odlučila sam privremeno prestati trenirati taekwondo nekoliko tjedana kako bih se fokusirala na vraćanje u svakodnevnicu.

Međutim, kako je moja sestra nastavila trenirati, viđala sam je kako se uvijek zadovoljna vraća s treninga. Ta slika me je inspirirala i počela sam osjećati povratak želje za treniranjem. Također su mi nedostajali i moji prijatelji iz kluba. To mi je pomoglo da ponovno pronađem motivaciju i odlučila sam se vratiti treninzima.

Nakon što sam se vratila treniranju, primijetila sam da se stvari počinju poboljšavati. Vratila mi se snaga kojom sam odrađivala treninge, motivacija je bila prisutna, a na kraju sam počela uočavati i rezultate svog rada. Odlučila sam iskoristiti svoj dijabetes kao sredstvo koje mi pomaže da idem dalje i da sebi dokažem da mogu postići iste ili čak veće rezultate nego prije, unatoč promijenjenom načinu života“, opisuje Anamarija.

Upravo to je i dokazala kada je sa samo 16 godina osvojila titulu Europske prvakinje u taekwondou. Od tada se njen život potpuno promijenio.

Drastična promjena

„Moj se život od 2015. godine potpuno promijenio - od lokacije na kojoj živim do stvari kojima se bavim. Nakon sportskog uspjeha i preseljenja 2018. godine u drugu državu, htjela sam se ostvariti i na području koje me oduvijek zanimalo, a to je povijest umjetnosti.

Upravo završavam svoj studij povijest umjetnosti u Rimu, a u međuvremenu mi se otvorila mogućnost da na određeni period radim i u Europskom Parlamentu u Bruxellesu gdje sam već skoro dva mjeseca“, priča nam mlada Splićanka te navodi usprkos tome što joj se ostvario životni san i upisala je studij koji je oduvijek htjela, početak života u drugoj zemlji i daleko od obitelji bio je zaista težak.

„Svaki novi početak je težak, a pogotovo kada odseliš mlad od svoje obitelji, kuće, prijatelja. Trebalo je puno strpljenja, volje, upornosti da izgradim neki posve novi život i da vidim rezultate nakon određenih godina. Bilo je jako teško, ali sam uspjela. Život u Rimu je jako lijep. Za razliku od Splita puno je ubrzaniji, kaotičniji, ali ako ste tu i radite ono što volite sva te kaotičnost vam i ne smeta“, kazuje nam.

Samo joj je nebo granica

Iako će je dijabetes pratiti cijeli život, prihvatila ga je i shvatila da je ne može ograničavati u ostvarenju svojih ciljeva.

„Dijabetes me naučio kako što bolje osluškivati svoje tijelo i ponašati se što odgovornije sama prema sebi. Iako se dijabetes smatra bolešću, on je uvijek bio moj pozitivni suputnik.

Dao mi je dodatnu motivaciju da postignem ono što sam oduvijek htjela u životu i pokazao mi kako me ništa ne može ograničavati pri ostvarenju budućih ciljeva“, kaže nam Runtić.

Diabetes i sport

Anamarija Runtić prošle je godine pokrenula jedinstveni, hvalevrijedan projekt Diabetes & Sport. Radi se o video emisiji koja se emitira putem digitalne platforme www.patreon.com/diabetessport .

Zanimalo nas je što ju je motiviralo.

„Inspirirala me najviše činjenica što danas vidim jako velik broj mladih koji lako odustaju od svojih snova, brzo se predaju i nemaju motivacije za postići nešto više, izvući iz sebe maksimum. To me potaklo na razmišljanje o sobama s jako teškim dijagnozama, ne samo sa dijabetesom. Njima je vjerojatno još teže pronaći motivaciju za postizanje svoga cilja. Iz vlastitog iskustva znam kako život s dijabetesom može biti dosadan i zamoran, ali također sam svjesna da se unatoč tome mogu postići zavidni rezultati. To me je potaknulo na stvaranje emisije u kojoj sportaši dijabetičari svojim životnim pričama pružaju podršku ljudima svih dobnih skupina, posebno mladima, kako bi ostvarili svoje ciljeve.

Moja je želja pokazati mladim ljudima da nisu sami na ovom svijetu te da postoje mnoge osobe koje dijele iste probleme i razumiju ih. Želim im pokazati da je snaga volje i podrška pravih ljudi ključna u postizanju velikih stvari, unatoč izazovima s kojima se suočavaju“, govori nam.

Kreiranje emisije koja će promovirati priče i uspjehe sportaša dijabetičara ima za cilj pružiti nadu, motivaciju i podršku svima koji se bore s dijagnozama i teškoćama.

„Moja je namjera pomoći mladima da vjeruju u sebe, postave ciljeve i da se ne predaju lako na putu ostvarenja svojih snova, već da pronađu snagu i inspiraciju unutar sebe i u životnim pričama drugih ljudi sa sličnim izazovima“, navodi Anamarija.

A pozitivne reakcije koje dobiva na temelju emisije, dokazuju da je njena namjera i ostvarena.

„Posebno mi je drago čuti pozitivne reakcije i mišljenja ljudi koji nemaju dijabetes i koji su prepoznali vrijednost emisije i doživjeli je kao jako motivirajuću. Smatram da je dijabetičarima koji je pogledaju još i korisnija zbog savjeta koje nudi te da im je lakše kada vide da ima puno osoba na svijetu s kojima se mogu poistovjetiti jer imaju istu ili sličnu priču.

Dosad sam u emisiji ugostila sportaše dijabetičare iz različitih država: Hrvatske, Italije, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Velike Britanije, a u planu su i nove suradnje“, otkriva nam Runtić.

Brojna podrška

Podršku projektu Anamarije Runtić dali su naši mnogi poznati sportaši, a kako kaže, u jednu ruku to je i očekivala.

„Znam da je moja emisija inspirirajuća te da je društveno jako korisna i očekivala sam da ću imati podršku, ako ne od svih, onda od velike većine vrhunskih sportaša. Mnogi priznati sportaši i sportski djelatnici su nas podržali.

Svima sam im jako zahvalna: Ivanu Baliću, Luki Modriću, Senijadu Ibričiću, Edinu Džeki, Zlatku Daliću, Alenu Babiću, Robertu Cammarelleu, Elizaveti Bracht-Tishchenko, Marieli Šteko i Boksačkom klubu Torcida“, poručuje Anamarija.

Injekcije za dijabetes protiv mršavljenja – suludi trend?

Već neko vrijeme aktualna medijska tema je suludi trend sve veće potražnje i prodaje lijekova za ‘magično’ mršavljenje. Posljednjih nekoliko godina pojavili su se lijekovi protiv šećerne bolesti liraglutid, semaglutid i tirzepatid, koji su se ujedno pokazali izrazito djelotvornima u skidanju kilograma. Oni su prvotno bili razvijani za poboljšanje regulacije razine glukoze u krvi, odnosno za liječenje šećerne bolesti, da bi se tijekom vremena pokazalo da potiču smanjenje težine.

U ljekarni bilježe povećan interes i to posebno prije ljeta.

No, stručnjaci naglašavaju da nije bezopasan. Sadrži brojne nuspojave i dobiva se na preporuku endokrinologa. Upitali smo Anamariju što misli o ovom rastućem trendu.

„U zadnje vrijeme me puno osoba pita vezano za injekcijama za dijabetes koje potiču mršavljenje pa sam se i ja htjela dodatno informirati da saznam o čemu se točno radi. Iskreno, nisam puno upoznata na koji način funkcioniraju, ali znam da im sastav nije isti inzulinu koji se koristi pri liječenju dijabetesa.

Smatram da bi se svatko, prije posezanja za bilo kojom vrstom ''terapije'', trebao dobro informirati i naravno uvijek posavjetovati s liječnikom“, zaključuje Anamarija Runtić.