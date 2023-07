SPLITSKI UBEROVCI: "Kakvi su nam turisti i zaslužuju da ih se odere"

'Kakvi su nam došli gosti, i triba ih oderat.' - prva je, gotovo šokantna misao našeg sugovornika. Odmah je nastavio, pojašnjavajući zašto je to rekao, valjda vidjevši izraze zbunjenosti za stolom...

'Tribali bi se skupit nas 20 iljada i otić se popišat po centru Londona!'

Jasno je na što aludira jedan od okupljenih muškaraca s kojima razgovaramo u kafiću na Splitu 3, redom taksista, Uberovaca. Ali znaju koristiti i druge platforme, priznaju to kasnije, a ključni razlog zašto žele da se njihov glas čuje u javnosti - pored onih gotovo uobičajenih napisa s negativnim iskustvima mušterija poput rekorderske nedavne kada je relacija Split - Resnik naplaćena 900 eura (?!) makar je prošlih godina i 900 kuna izgledalo previše - jest činjenica da neki od njih, većina, zapravo radi 'za kikiriki'.

Ove sezone, govore nam praktički uglas (iz prilično očitih motiva omogućili smo im plašt anonimnosti, ali podaci su poznati redakciji), ima manje ljudi, turista, tako im se čini na cesti, a ima više taksista. Takav razvoj situacije, uz poteze njihovog poslodavca tj. Ubera ponukao ih je na ovaj istup. A kako se stvar razvila, čini se da bi u četvrtak mogli svjedočiti još jednom štrajku, pored onog pravosudnih djelatnika. Za četvrtak u 17 sati na Poljudu je naime zakazano prosvjedno okupljanje taksista i štrajk (kako se za sada planira, kratkotrajni, upozoravajući) kojim bi skrenuli pažnju na vlastitu situaciju. No, o tom potom.

'Uber uzima 25 posto provizije, a niti što plaćaju državi, poreze ili bilo što, a niti nas vozače na bilo koji način podržavaju, njima nije važno da nama na cesti život bude lakši. Ne, njih praktički ništa takvog ne zanima osim vlastite zarade. Recimo, na području cijelog grada postoji šest tzv. pick-up pointova, ali to je službeno. A u stvarnosti klijente kupimo bilo gdje, a kako se često događa da ih treba pričekati i više od nekoliko minuta, dobijemo kazne od prometnih redara ili policije! To Uber nije briga. Ove zime su uveli tarifu 'saver', pod izlikom da će biti jeftinije našim ljudima zimi pa će koristiti tu uslugu, a mi ćemo ipak nešto voziti... Ta je tarifa ostala i zapravo znači više vožnji za manje novaca, sada je minimalna cijena koja uključuje dovoljno kilometara po gradu da se često koristi, 3,20 eura. A prošle godine je minimalna cijena bila 38 kuna?! Da ne govorim da za nam sa tu cijenu sjednu četiri 'mazguna' koje još vozimo na različite adrese jer su 'usput': praktički smo jeftiniji od Prometa, vozimo od vrata do vrata za 0,80 eura po osobi?!' - nezaustavljivo je iz njih krenulo nezadovoljstvo...

'Uber traži naše fotografije uz aute kako ne bi više vozača koristilo isto vozilo, ali ih ne zanima u kakvom je stanju to vozilo. Da znate kakve karampane se voze, gume su ćelave na barem pola auta, a u kakvom stanju budu vozači nakon deset sati smjene da i ne govorimo. Barem dva puta tjedno se svakome od nas dogodilo da korisnici ne plate - jednostavno naruče vožnju s gotovinskim plaćanjem, a onda kažu da nemaju novaca, da su zaboravili novčanik,... Uber to ne zanima, ankete koje provode među vozačima su samo maska, nikad se ništa ne mijenja na bolje. Sad su uveli fleksibilnu proviziju, uzimaju nam varijabilni postotak između 18 i 35 posto uz objašnjenje da će nam biti bolje, ali uz neke dodatne uvjete koji cijelu priču čine nepovoljnom po nas! Povremeno imaju kao neke akcije, recimo daju 50 eura ako ste imali više od 40 vožnji u tjednu, ali sve je to slabo - jedino je trošak goriva ostao isti, sve ostalo je otišlo skoro duplo. Nekidan sam prihvatio vožnju koja je trebala iznositi šest eura, nakon što sam izračunao da će mi ostati oko euro i pol - ali na kraju je aplikacija izbacila cifru od 5,2 eura i tako mi 'izbila' praktički cijelu zaradu.' - žale nam se vozači na Uber, kojem se nemaju gdje požaliti. 'Poslovnicu u Splitu 'drže' studenti, a na pozive centrali se stalno javljaju BOT-ovi, teško se 'probiti' do odgovornih. Kažu naši sugovornici i kako su klijenti naučili na brojne lukavštine kako bi prošli povoljnije. Naručuju jeftiniju varijantu, a onda se pojave s dvije-tri goleme torbe svaki, naručuju lokacije do granice jeftinijih, a onda traže 'još samo tih 500 metara', naručuju taksi u kružnom toku, povraćaju po autu, vrijeđaju, a onda nam daju lošu ocjenu... Još nam je dobro kakve goste imamo.' - samo su neki od slučajeva s kojima se susreću taksisti na cesti.

'Zašto onda još vozite, zašto taksirate ako je sve tako loše?!' - nametalo se jedino logično pitanje.

'Uber je zamišljen kao dodatni posao, kao nešto što se radi u slobodno vrijeme za neki ekstra prihod, ali to je kroz vrijeme postala okupacija za profesionalce. Mi smo realno bili zadovoljni kad je došao Uber, kad je došlo do liberalizacije tržišta, a posao je bio na granici gospodskog. Ali sad je rudarenje. Slažemo se da vožnja od Splita do aerodroma ne može biti što eura, ali ne može biti ni 20 eura! I u tome je korijen problema, u činjenici da država ne pruža zaštitu niti je postavila pravila, Uber nije briga za nas, a sve bi trebalo poštenije organizirati...' - zaključuju taksisti. Naglašavaju naši sugovornici kako će, ako se situacija ne promijeni, i građani odnosno turisti na kraju sve osjetiti jer će imati iscrpljene vozače s nesigurnim vozilima...