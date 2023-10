Splitski startupi osvojili Milano

Što svaki startup obožava? Upoznati investitore, predstaviti se VC fondovima, i ostvariti što više kontakata i poslovnih prilika. A što nijedan startup nema? Mogućnosti da sudjeluje na konferencijama koje su im u određenoj fazi ključne za daljnji rast. Da tu priča ne bi stala, pobrinula se Digitalna Dalmacija.

U svojoj zajednici startupa -Dalmatia Startup Community sve članove prati, podržava i povezuje s mentorima i investitorima.

Važnost zajednice naglasio je i Slaven Damjanović koji je njen član od samih početaka: “S obzirom da su se na konferenciji predstavljala još 2 startupa iz domaćeg Dalmatia Startup Communityja, mogu reći da je međusobna suradnja, podrška i razmjena iskustava tijekom putovanja bila odlična. Iako se znamo od ranije, nekoliko zajedno provedenih dana nam je omogućilo da u neke teme dublje uđemo i pomognemo jedni drugima svojim iskustvima. Upravo ta akumulirana iskustva su prava vrijednost naše lokalne zajednice, a razmjena iskustava i međusobno pomaganje mogu svima samo olakšati razvoj proizvoda i uspješan dolazak do korisnika, te u konačnici uspjeh u vođenju startupa”.

Lokalna zajednica zlata vrijedna

Članovima nudi more mogućnosti jer nerijetko u Split dovodi ključne pojedince i organizacije koje startupi žele upoznati, a isto tako omogućuje startupima odlaske na inozemne konferencije s ciljem internacionalnog širenja. Pametni su to mladi ljudi, pa svaku priliku maximalno iskoriste, a pravi je primjer upravo Ivan Jukić koji ništa ne prepušta slučaju, a njegovu su aplikaciju nakon konferencije brojni Talijani već instalirali na svoje mobitele.

Magnet za investitore - ScanEat

Jedan od osnivača startupa ScanEat, Ivan Jukić potvrdio nam je da je komunikacija s nekim ključnim osobama koje je upoznao na konferenciji nastavljena i ide u dobrom smjeru.

“Naši projekti su prešli granice RH i time smo mogli dobiti svježe ideje koje nam mogu pomoći u daljnjem razvoju. Najviše mogu reći za ScanEat, pogotovo sada kad su se prvi dojmovi slegli, da su na konferenciji ostvareni kontakti s raznim potencijalnim suradnjama i partnerstvima. Prvotno ih je zainteresirala sama ideja oko projekta, ali su većinom ostali iznenađeni koliko toga ScanEat zapravo otkriva o hrani koju jedemo i koliko može biti korisna. Razgovor bi često doveo do problema koji rješavamo svima koji žele poboljšati način na koji jedu te koliko jedna ovakva aplikacija može biti korisna ljudima s alergijama i intolerancijama, utoliko da nas je dvoje investitora pitalo kad dolazimo na talijansko tržište i da je to aplikacija koju žele imati na svom telefonu jer i sami imaju moraju paziti na prehranu. Bio sam ponosan na to kako svojim projektom rješavamo stvaran problem ljudi i oni to prepoznaju”.

Najposjećeniji štand na konferenciji - DotYouSpot

DotYourSpot ima formulu za najveću gužvu na štandu. Ovi su mladi i uspješni poduzetnici prezentirali svoj najnoviji proizvod e-Dozer i osvojili publiku! Ostvarili su san svakog ugostitelja i zato nas neće iznenaditi kada vidimo proizvode hrvatskog startupa u milanskim barovima i restoranima.

Osnivač startupa DotYourSpot, Zlatko Kovačić podijelio je svoje dojmove s konferencije:

“Biti dio ovakvih događanja i imati priliku povezati se s ljudima koji dijele slične vizije i ambicije bio je neprocjenjiv. Za startup poput našeg, koji je u fazi širenja i rasta, ovakve prilike su neophodne. Digitalna Dalmacija nas je podržavala kroz različite faze našeg razvoja. Na samim počecima, njihove edukacije i inkubatori poput StartIT-a bili su ključni za oblikovanje naše vizije i pravca. Sada, kada smo postali zreliji i ambiciozniji, prilike poput ove u Milanu jednom od europskih centara inovacija i biznisa, omogućilo nam je da iz prve ruke vidimo kako naša ideja odjekuje na globalnom tržištu. Bio je to korak naprijed u stvaranju međunarodne prisutnosti i razumijevanju kako najbolje pozicionirati naš proizvod”.

Kako Zlatko zaključuje: “Ova prilika nije bila samo o poslovanju; bilo je o učenju, rastu i razumijevanju tržišta na dubljoj razini”.

Super korisne, ali nedostižne

Osnivač startupa Glamos - Slaven Damjanović osvrnuo se na činjenicu da iako su konferencije zaista korisne za startupe, nije lako izdvojiti novčana sredstva i vrijeme za odlazak.

”Unatoč mnogim prednostima, sudjelovanje na konferencijama može biti skupo, a to je razlog zbog kojeg startupi ne sudjeluju na svakoj konferenciji koja se održava. Troškovi uključuju putovanje, smještaj, ali i registracijske naknade koje znaju biti velike, a što svi ne mogu sebi priuštiti zbog drugih troškova koji su često veći prioritet. Stoga je važno pažljivo odabrati konferencije koje najbolje odgovaraju ciljevima i potrebama tvrtke, a TechChill se pokazao kao jako korisna i zanimljiva konferencija sa šarolikom publikom.”

Startup scena u Splita svakog dana raste, a Dalmatia Startup Community neprestano „gura“ dalmatinske startupe na sudjelovanja na internacionalnim konferencijama i natjecanjima kako bi se probili na svjetsko tržište. Članovi zajednice već su osvojili zavidna mjesta na natjecanjima u Zagrebu, Riminiju, Izraelu…, a sada su se proslavili i u Milanu.

”Također vidim jak potencijal u predstavljanju naših projekata pod okriljem lokalnog startup ekosustava kojim ovim putem želim čestitati na ovakvom pothvatu i organizaciji za lokalne startupe. Mislim da bi bez dobre organizacije vrijednih ljudi u Digitalnoj Dalmaciji sve ovo bilo teže ostvarivo i sama činjenica da potiču startupe da naprave taj iskorak naprijed i krenu u javnost je hvale vrijedna”, zaključuje Ivan.