SPLITSKI NEUROLOG ULIJEVA NOVU NADU Osniva se udruga koja će oboljelima od ove bolesti pružiti podršku i terapiju: Sve više pogađa i mlade ljude

Za oboljele od Parkinsonove bolesti i drugi neurodegenerativnih poremećaja, subota, 2. prosinca, važan je dan. Naime, skupina pojedinaca koja predstavlja oboljele i njihove obitelji došla je do ideje o osnivanju udruge za obolje od Parkinsonove bolesti. Ideja je da udruga obuhvati prvenstveno tu bolest, ali i slične neurodenerativne poremećaje.

Razgovarali smo s neurologom Gordanom Džamonjom, koji je veliki zagovornik da se osnuje jedna ovakva udruga.

"Kada mi pacijent izađe preko vrata, često pomislim kako bi bilo dobro uputiti ga negdje. U okviru bolnice imate fizikalnu terapiju, ali dok se to obavi, predugo je. Nemate nekog osoblja kojeg možete izdvojiti da vježba s tim bolesnicima. Bilo bi dobro kada bi ti ljudi imali neku kuću u kojoj bi se mogli okupljat, gdje bi mogli imati kontinuirane vježbe, stolni tenis i tako dalje. U tom prostoru mogu biti neke tribine, edukacijski sadržaj, kreativne radionice. Mogućnosti za terapiju su velike, Sve prakse su poznate u drugi zemljama, samo to treba uvezati. Ja sam vidio da pacijentima to fali, pa smo počeli razmišljati o tome", kazao je Gordan Džamonja.

Veliki broj oboljelih

Oboljelih od Parkinsonove bolesti u Hrvatskoj je mnogo, 16.000. U Splitsko-dalmatinskoj županiji ta brojka je 2,000. Kako je i sam liječnik naveo, bolest ne pogađa samo pojedinca već cijele obitelji i skrbnike, a u našoj županiji mjesto gdje se ovi ljudi mogu okupiti i na neki način usporiti progresiju ove bolesti, osim bolnice, ne postoji.

"Ta nemoć koja je progresivna, ne može se čarobnim štapićem riješiti. Ne postoji terapija koja bi zaustavila taj proces. Vi možete sa lijekovima neke simptome iskontrolirat, nadomjestit funkciju nekih neuroprijenosnika. Druga opcija je da nekim nefarmakološkim metodama one preostale neurone držimo u što boljoj funkciji. To znači kontinuirana fizička aktivnost, razni vidovi mentalne aktivnosti, a kada se oboje zajedno primjenjuje daje najbolje rezultate, uz podršku sredine. To je nešto što osjećam da nam fali. U drugim dijelovima Hrvatske tih sadržaja ima, krenulo je. Ovdje kod nas takvo nešto ne postoji", kazao je Džamonja.

Prvi korak do ostvarivanja ideje

Prvi korak u ostvarivanju ove ideje dogodit će se u subotu kada će se u prostorijama Teakwando kluba Marjan, u 11:15 raspravljati o strukturi vodstva same udruge, statutu te ostalim administrativnim finesama koje su potrebne da bi se udruga mogla oformiti i od Grada i Županije tražiti pomoć u vidu prostora, financija i ostalog.

"Iskustvo me naučilo da koliko god ideje bile plemenite, put do ostvarenja može biti trnovit, ali vrijedi se potruditi za ovo. Ljudi su napravili jedan prijedlog statuta. Ideja je da uz medijsku podršku dobiju legitimitet. Kada se udruga osnuje trebali bi tražiti prostor od Grada i Županije. Očekujemo neke problemčiće, ali vrijedi se potruditi. Drugi smo grad po veličini, mislim da nam ovo treba. Ja jako navijam za to, meni kao liječniku bi bilo jako bitno da se to osnuje", naglasio je Džamonja.

Bolest pogađa i mlade ljude

Parkinsonova bolest rezultat je starenja. Naime, iako je to glavni faktor za oboljenje od ove bolesti, nekolicina se sa dijagnozom susreće već u 30-ima i 40-ima. Ova udruga i sadržaj koji bi bio ponuđen korisnicima bi svakako pomogli u terapiji bolesnicima i na neki način usporili progresivnost bolesti, a povećali kvalitetu života i oboljelima, ali i njihovim obiteljima.