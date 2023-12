Splitski kvart poziva na još jednu humanitarnu akciju: Odazovite se i vi!

Gradski kotar Brda i ove godine organizira humanitarnu akciju s ciljem pomaganja socijalno ugroženim obiteljima.

Odvajaju sredstva za nabavu paketa namirnica za socijalno ugrožene obitelji s područja Brda. Pozivaju i sve građane grada Splita da svojom donacijom učine dobro djelo i omoguće božićnu radost najpotrebitijima.

Građani mogu donirati prehrambene proizvode kao što su brašno, ulje, tjestenina, šećer, suhomesnati proizvodi, slatkiši itd.

Svi koji žele pomoći, akciji mogu pridonijeti od 04. do 11. prosinca radnim danima od 13 do 15 sati ili od 17 do 19 sati u prostorijama GK Brda, Mostarska 17.

"HUMANITARNA AKCIJA

Kao i svih godina dosada GK Brda i ove godine odvaja sredstva za nabavu paketa namirnica za socijalno ugrožene obitelji s područja Brda.

Kako bi pakete obogatili, a građanima velikog srca dali priliku da sudjeluju, organiziramo 2. po redu humanitarnu akciju prikupljanja pomoći za potrebite obitelji.

Akciji možete pridonijeti od 04. do 11. prosinca, radnim danima 13-15h ili 17-19 u prostorijama GK Brda (Mostarska 17)", stoji u objavi.