SPLITSKE BRICE 'REŽU' BRADE Prijavljeno preko 60 bradonja, podržite ih!

Sutra će splitski brice uz podršku kolega iz cijele države i regije, u sklopu 7. Bradate aukcije obrijati 75 kandidata koji su ponudili bradu il brk za brijanje u zamjenu za donaciju Županijskoj ligi protiv raka Split.

Bradata se sutra od podne održava u BackBaru Plan B i Sve što se pojede i popije tijekom dana ide u humanitarne svrhe. Dođite, zabavite se ali prvo ubacite koji eur u donacijske kutije za Županijsku ligu protiv raka Split, što je osigurao Plan B, odnosno suorganizator Bradate Goran Milaković.

Za svog kandidata, novac za brijanje uplatite na IBAN Županijske lige protiv raka Split: HR7024070001500328251 s napomenom (opis) 'Za Bradatu 2023. - ime kandidata'; poziv na broj: 99

Donaciju možete donijeti i direktno sutra u Plan B, a na samom događaju u prodaji će biti i brojni proizvodi partnera Bradate aukcije od kojih sav prihod, naravno, ide na račun Županijske lige.

PROGRAM DOGAĐANJA U SUBOTU, 2.12.

12:00 POČETAK BRIJANJA - hrana, piće i odličan glazbeni program cijeli dan (Matthew Bee od 11-14:00 h; Music Selector od 14-15:00 h; Little sister 15 do 15:30 h; Anna Blitz od 15:30-16:00 h; Little sister 16– 17:00 h, Anna Blitz 17-18:30 h, Tonći Jukić od 18:30-22:00 h)

12:00 MOTO VOŽNJA S MUDIMA – s platoa ispred Plana B

12:15 PIVSKA MILJA – početak utrke na platou ispred Plana B

"Da bi sve to bilo moguće podršku su pružili brojni pojedinci, tvrtke i obrti među kojima i: Mesnica Davor, Mesnica Bokšić, Sunset ćevapi, Pekara Milaković, Bobis, Lumer shop, G3 Spirits, Jameson, Diskonti Feniks, Vinarija Rosso, Vinarija Grabovac, Zagrebača pivovara, Nadalina Jaja.

I posebna zahvala za angažman mladima iz Elektrotehničke škole Split koji će tijekom jutra prvi na brijačke stolice i njihovoj profesorici Ivani Krce", proučili su organizatori Bradate.