Splitska publika oduševljena premijerom predstave 'Lutkina kuća, dio drugi' u GKM-u

U Baletnoj dvorani Gradskog kazališta mladih Split sinoć je premijerno izvedena predstava Lutkina kuća, dio drugi američkog dramatičara Lucasa Hnatha, u režiji Gorana Golovka. Publika je imala priliku uživati u uzbudljivoj i inteligentnoj kazališnoj večeri koja je potvrdila kako GKM njeguje repertoar suvremenih svjetskih tekstova.

Djelo je svojevrsni nastavak slavne Ibsenove drame Lutkina kuća, u kojoj Nora, nakon što je napustila muža i djecu, petnaest godina kasnije kuca na ista vrata – sada kao ostvarena, samostalna i uspješna žena. Sukobi, pitanja i preispitivanja koja slijede u razgovoru s ostavljenim suprugom Torvaldom, njihovom kćeri i starom dadiljom otvaraju aktualne teme jednakosti, osobne slobode i cijene koju nosi odabir vlastitog puta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na splitskoj premijeri posebnu pažnju privukla je snažna glumačka postava. Ana Gruica Uglešić briljirala je u ulozi Nore, noseći predstavu s izvanrednom kombinacijom energije, ironije, ali i krhkosti. Ermin Sijamija kao Torvald donio je lik koji oscilira između ogorčenosti i čežnje, dok su Mia Bujan i Lidija Florijan u ulogama kćeri i dadilje dale toplinu i dubinu, naglašavajući različite generacijske poglede na brak, obitelj i društvo.

Režija je predstavu učinila ritmičnom, dinamičnom i duhovitom, bez gubitka na dramatičnosti. Minimalistička, ali sugestivna scenografija čiji je autor Marin Gozze i vješto korištenje svjetla dodatno su istaknuli intimnu atmosferu, čineći publiku sudionikom burnog obiteljskog susreta.

Kostimi Mladena Radovnikovića još su više naznačili karakterne crte likova, a blizina iz koje se vidi svaki detalj kostima vraćala je publiku u Norino vrijeme koje kao da nema vremena.

Nakon ovacija u dvorani, ravnatelj Kazališta dr. sc. Ivo Perkušić je pozvao na druženje. Među uzvanicima su bili dogradonačelnica Grada Splita Matea Dorčić, veleposlanica Portugala u Hrvatskoj Maria Manuel Durão, gradski vijećnik Jakov Prkić, pomoćnica ravnatelja za kvalitetu KBC-a Split doktorica Mirela Pavičić Ivelja, doktor Boran Uglešić, redateljica Nenni Delmestre, redatelj Ivan Leo Lemo, tv voditelj Davor Meštrović, glumice Ivana Gudelj, Mia Roknić, Andrea Mladinić, Katarina Romac, kao i kolege glumci Denis Tomić, Maro Drobnić te brojni drugi…