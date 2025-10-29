Splitska premijera dječje opere Bundibar

U utorak, 28. listopada 2025., u prepunom Hrvatskom domu Split, održane su dvije izvedbe dječje opere Brundibár, čime je ovo iznimno djelo prvi put predstavljeno splitskoj publici.

U izvedbi su sudjelovale Zvjezdice – Djevojački zbor Glazbenog instituta mladih iz Zagreba, pod ravnanjem maestra Zdravka Šljivca, u režiji Krešimira Dolenčića i Hrvoja Korbara. Predstave su okupile više od 300 učenika, nastavnika i građana, koji su s dubokim emocijama pratili priču o hrabrosti, zajedništvu i nadi. Publika je izvođače nagradila dugim i iskrenim pljeskom, potvrđujući da poruka Brundibára i danas nadilazi vrijeme i generacije.

Program je bio besplatan i otvoren za škole i građane, čime je omogućeno da učenici i šira javnost izravno dožive univerzalnu poruku o hrabrosti, solidarnosti i poštovanju.

Na početku svečanog programa okupljenima su se obratili veleposlanik Ujedinjenog Kraljevstva gospodin Javed Patel, ravnateljica Hrvatskog doma Split Vanesa Kleva, voditeljica Odsjeka za kulturu Grada Splita Marina Kuzmanić Petreš i ravnateljica Centra za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust Nataša Popović, ujedno i direktorica Festivala suvremenog židovskog filma Zagreb – Festivala tolerancije.

Veleposlanik Patel podsjetio je na nedavni napad na sinagogu u Manchesteru, počinjen na židovski blagdan Jom Kipur, te naglasio važnost borbe protiv antisemitizma i svih oblika netrpeljivosti. Istaknuo je da se Ujedinjeno Kraljevstvo odlučno zalaže za sigurnost i poštovanje svih svojih građana, bez obzira na vjeru, naciju ili podrijetlo, te da djela poput Brundibára podsjećaju koliko je važno čuvati sjećanje i poticati empatiju među mladima.

Ravnateljica Hrvatskog doma Split Vanesa Kleva izrazila je ponos što ova ustanova suorganizira izvedbe posvećene žrtvama Holokausta te naglasila kako je kultura sjećanja temelj svakog društva. Podsjetila je kako je Hrvatski dom Split nedavno ugostio i program posvećen sjećanju na žrtve Domovinskog rata, čime se simbolično povezuju univerzalne poruke zajedništva i ljudskosti.

Ravnateljica Centra i producentica projekta Nataša Popović istaknula je da Brundibár kroz umjetnost prenosi vrijednosti hrabrosti, solidarnosti i nade te pokazuje da sjećanje može biti pokretač promjene, a ne samo podsjetnik na prošlost. Zahvalila je izvođačima, školama, partnerima i donatorima koji su omogućili splitske izvedbe.

Uoči izvedbi prikazana je video-poruka Michaela Gruenbauma (1930.–2023.), jednog od dječaka koji su 1943. sudjelovali u originalnim izvedbama opere u logoru Terezín. Snimku je poslao 2022. godine upravo za hrvatsku produkciju, govoreći kako je sudjelovanje u Brundibáru djeci pružalo osjećaj slobode i radosti unutar zidova logora.

Opera je u Terezínu izvedena oko 55 puta između 1943. i 1944. godine, a većina djece koja su u njoj nastupala kasnije je deportirana u Auschwitz, gdje su ubijena u plinskim komorama.

Dječja opera Brundibár, koju je 1938. skladao Hans Krása uz libreto Adolfa Hoffmeistera, postala je simbol otpora i vjere u ljudskost. Danas se izvodi diljem svijeta, od Londona i Berlina do New Yorka, kao univerzalni podsjetnik na moć umjetnosti koja nadživljuje mržnju.

Hrvatska produkcija Brundibára, pokrenuta 2018. u organizaciji Festivala suvremenog židovskog filma Zagreb – Festivala tolerancije i Centra za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust, izvedena je u Zagrebu, Osijeku i Jasenovcu. Splitske izvedbe predstavljaju novi iskorak u projektu koji povezuje umjetnost, obrazovanje i kulturu sjećanja.

U hrvatskoj verziji libreta, koju potpisuju Ana Tonković Dolenčić i Marija Tonković, ulogu Brundibára tumači Božidar Peričić, uz ulogu režisera u operi Zorana Pribičevića. Projekt je ujedno i posljednji rad oskarovca Branka Lustiga, koji je svojim djelovanjem neumorno promicao vrijednosti tolerancije.

Splitske izvedbe ostvarene su uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita, Grada Zagreba, Veleposlanstva Ujedinjenog Kraljevstva (British Embassy Zagreb), JANAF-a d.d., Jadran filma d.d. i Centra za kulturu i informacije Maksimir, a organizatori su Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust, Festival tolerancije i Hrvatski dom Split, uz partnera Centar za kulturu i informacije Maksimir.

Izvedbe dječje opere Brundibár izvode se uz dopuštenje Boosey & Hawkes Music Publishers Limited. Jadran film d.d.