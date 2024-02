Splitska policija predstavila ono što će se od sutra naći u svim Prometovim autobusima

„SafetyNet-Bitka za sigurnost“ preventivni je projekt Policijske uprave splitsko-dalmatinske koji ima za cilj informiranje i savjetovanje građana o sigurnosti na internetu i potrebi zaštite osobnih podataka. U protekloj godini željeli smo da kvalitetne informacije o načinima prijevara, ali i načinima zaštite budu što dostupnije građanima i da putem medija, ali i u neposrednim kontaktima s građanima, održavanjem javnih tribina, osvijestimo naše sugrađane o ovom problemu koji uzima sve više prostora u statistici kaznenih dijela.

Od sutra u autobusima javnog gradskog prijevoza Promet d.o.o. biti će postavljen informativni materijali koji pružaju mogućnost da građani na svoje mobitele skinu aplikaciju „SafetyNet-Bitka za sigurnost“ te se na taj način informiraju.

Na konferenciji za medije načelnik policijske uprave Slobodan Marendić predstavio je suradnju s tvrtkom Promet d.o.o. „Obzirom na učestalost ovih oblika kaznenih dijela, u sklopu ovog preventivnog projekta, započeli smo intenzivnije informirati i savjetovati građane vezano uz sigurnost na internetu. Odabrali smo veliku paletu komunikacijskih kanala, održavali smo radionice, panel rasprave, medijima upućivali priopćenja o kriminalističkim istraživanjima, a jedan od načina je informiranje putem aplikacije „SafetyNet-Bitka za sigurnost“. Mediji su nam pružili veliku potporu, a od sutra naši građani QR code mogu skenirati i za vrijeme vožnje u autobusima javnog gradskog prijevoza Promet d.o.o“ između ostalog istakao je načelnik Marendić.

Predsjednik Uprave Promet d.o.o. gospodin Stanko Sapunar naglasio je kako su Promet d.o.o i policija i do sada imali dobru suradnju koja se nastavlja i na ovaj način. „Odmah smo prihvatili inicijativu splitske policije. Naime, mi smo i do sada jako dobro surađivali u različitim projektima. Od sutra na svim najfrekventnijim autobusnim linijama, naši građani mogu lako doći do aplikacije koja im pruža veliki broj korisnih informacija. Naša suradnja nastavit će se i dalje, a sve kako bi našim sugrađanima pružili što bolju uslugu i sigurnost.“ naveo je gospodin Stanko Sapunar.

Sutra će privjesnice i info materijali biti u autobusima Prometa d.o.o. i svakako za vrijeme vožnje skenirajte QR code. Zaigrajte kviz, provjerite svoje znanje, posjetite u Kutak za roditelje i informirajte se kako zaštititi svoje osobne podatke, identitet i imovinu dok koristite Internet.