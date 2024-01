SPLITSKA POLICIJA NA SVEUČILIŠTU 'To se događa u dnevnom boravku dok su roditelji na poslu ili u dječjoj sobi dok roditelji navečer gledaju Kumove na televiziji'

Svakodnevno smo svjedoci da prevaranti ne miruju. Na sve moguće načine pokušavaju se domoći svoga plijena, a u posljednje vrijeme posebno su aktivni preko interneta. I oni idu s skladu s vremenom, a unatoč tome što se stalno upozorava na opasnosti koje vrebaju preko mreže, uvijek ima onih koji - nasjednu.

Upravo zato Policijska uprava splitsko-dalmatinska stalno upozorava na sve opasnosti koje vrebaju s druge strane ekrana. Tako su nastavili s aktivnostima u preventivnom projektu „SafetyNet-Bitka za sigurnost“ u sklopu kojeg su danas održali predavanje o kibernetičkoj sigurnosti u vijećnici Rektorata Sveučilišta u Splitu.

Predavanje su, u nazočnosti Uprave Sveučilišta u Splitu i čelnika sastavnica, održali načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Slobodan Marendić, Ivna Poljak Marunica, policijska službenica za kibernetičku sigurnost i Paško Ugrina, voditelj poslova prevencije.

Preventivni projekt

Jedan od ciljeva ovog preventivnog projekta je osvijestiti građane o realnoj opasnosti i izloženosti kaznenim djelima iz domene računalnog kriminaliteta. Policijska uprava splitsko-dalmatinska preventivni projekt provodi zajedno s partnerima Odborom za sigurnost splitsko-dalmatinske županije, Mrežom Vijeća za prevenciju, te IT tvrtkom Span d.d. iz Zagreba.

Posjet Sveučilištu u Splitu je rezultat suradnje sa Sveučilišnim odjelom za forenzičke znanosti, a jedna od sudionica predavanja je i izv. prof. dr.sc. Marijana Bartulović, zamjenica pročelnika.

"Naši dragi prijatelji, ravnatelj policije sa cijelim svojim timom, žele prezentirati ono što nama treba, a u današnjem svijetu digitalizacije, ja ne znam tko je siguran. S jedne strane sve mogućnosti koje nam digitalizacija daje, itekako vrijede za naš svakodnevni život, s druge strane pitanje je koliko se mi kroz mobitele, kompjutore i izlaženje na mreže izlažemo. Pitanje je koliko smo s tim upoznati i zato je dobro da se kreće od Sveučilišta, da se kreće upravo sa kolegama, dekanima, pročelnicima koji vode ovaj veliki sustav, da se upoznamo s tim što znači digitalni kriminal. Poplava je kojekakvih vijesti, ali ne samo vijesti. Imali smo prilike gledati filmove i vidjeti na koji način uz minimalno oduzimanje sa vašeg konta netko može dobiti milijune dolara. Različiti su načini na koje kriminal nalazi svoje mjesto, ali imamo naše kolege koji se upravo time bave da nas obavijeste o čemu moramo voditi računa i paziti", kazao je rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić.

Naglasio je Ljutić da je na Sveučilištu preko dvije tisuće zaposlenih te 20 tisuća studenata. Upravo zbog tolike brojke, današnje predavanje jako je važno.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić

"Već početkom 2023. godine odlučili smo, zbog porasta kriminaliteta iz domene računalnog kriminaliteta, pokrenuti akciju osvještavanja javnosti. Ta opasnost je tu i to nije nešto što se događa u filmovima koje gledamo na Netflix platformi nego je to nešto što se događa oko nas. Događa se u dnevnom boravku dok su roditelji na poslu ili se događa u dječjoj sobi dok roditelji gledaju navečer Kumove. To su nekakve životne situacije koje mi želimo približiti. Zašto na Sveučilištu? Zato što naš projekt modeliramo tijekom cijele 2023. godine pa ga početkom 2024. dižemo i nazivamo ga Safety Net 2.0. Zašto? Zato što tražimo alate kako pristupiti određenim društvenim skupinama. Danas smo krenuli širiti naš projekt na studente. Nema boljeg modela nego da nas rektor i dekani sastavnica Sveučilišta u Splitu prihvate kao partnera, kao pozitivnu stranu koja donosi za početak samo informaciju, a zatim i alate kako se zaštititi od ovih događanja kojima svaki dan svjedočimo", kaže Marendić te nastavlja:

"Ponudit ćemo svoja znanja i informacije do kojih dolazimo i omogućiti recimo studentima forenzike i drugih fakulteta kojima je to važno da napravimo jedno istraživanje i damo odgovore na pitanje tko je najugroženiji. Računalni kriminalitet nije ekskluziva niti jedne društvene skupine. Ovo je nešto što se događa u svim kategorijama stanovništa i na puno bojnih polja".

Paško Ugrina naglasio je da je cilj prevencije informirati građane.

"Cilj prevencije je informirati ili savjetovati, a danas se može čuti gdje naći informaciju i savjet za zaštiti se. Ono što je jako bitno u ovoj projektnoj aktivnosti koja je jako ozbiljna je da vodimo računa, i vodit ćemo, o evaluaciji - šta smo u ove dvije godine napravili, do koliko smo ciljanih grupa došli, je li taj broj u porastu ili padu i u konačnici sam indikator broja prijava ili pokušaja prijava računalnih prijevara ili bilo čega na internetu", kazao je Ugrina.