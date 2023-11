Splitska pjevačica koju svi hvale ljetos je svojim vokalom oduševila i Erosa Ramazzotija, a evo kakav joj je savjet dala Jelena Rozga!

Ovako zvuči ''Ženska snaga'', nova pjesma Lorene Bućan. Mlada pjevačica moćnog glasa, iza koje su već brojne nagrade publike i struke odlučila je, kaže, ubaciti u petu brzinu.

''Već neko vrijeme to jest, ima možda godinu dana govorim kako trebam brže izbacivati pjesme, da se ne može više raditi pauza od godinu ili dvije između pjesama. To su mi i drugi govorili, to jest, davali mi savjete i ja sam ih poslušala.'', govori Lorena za Novu TV.

Novi singl, koji je već među najslušanijima na YouTube trendingu, djelo je majke i sina, Vjekoslave i Ivana Huljića. Nas je zanimalo kako je raditi s Tončijem, a kako s Huljićem mlađim.

''S Tončijem je dosta, kako bih rekla brzo. Znači u većini pjesama sam snimila demo, preslušavala doma par dana, javila bih mu kad sam spremna i otišla u studio i snimila. Sve snimim odjednom, a sa Ivanom je, on mi kaže ponovi koliko god ti hoćeš puta'', priča Lorena.

Lorena je demo verziju pjesme među prvima pustila Jeleni Rozgi, s kojom, priznaje, priželjkuje jednog dana snimiti i duet.

''Kad je Jelena čula pjesmu, ja sam je pitala onako aj, nemoj me molim te lagati, znači ako mi ti kažeš da ne valja, znam da ne valja. Reci mi, molim te je l' trebam išta mijenjati, rekla je ne, ne, ne, ostavi, vjeruj mi. I kad čujem takve riječi to je to. To mi daje totalnu sigurnost, 100 % sam sigurna u to i ničega se drugoga ne bojim.'', kaže Lorena.

21-godišnja Splićanka nam je otkrila da je na snimanju novog spota za dlaku izbjegla nesreću, vozeći legendarnu bubu.

''Malo sam se bojala u početku. Nisam nikad vozila tako star auto, ali ja kad sam prvi put ušla u nju i izišla nakon pet minuta malo su mi se tresle ruke jer stvarno ima neki poseban mijenjač. Dok sam ja skužila gdje je prva, a gdje druga brzina, to sve izgleda kao da je na istom mjestu, vagu dok skužim, onaj volan okrećem s laktom, s rukama, nogama. Skoro sam upala u provaliju, ali momci su mi naravno pomogli na snimanju, ali kad sam se uživila onda sam guštala i vozila.'', kaže.

S obzirom na to da u novoj pjesmi odaje priznanje snazi žene, pitali smo je koja je njezina najveća snaga. Odgovor je emocionalnost.

''Nekako sam taj dio sebe prije mrzila, uvijek sam govorila, ajme meni da je meni ne osjećatio voliko stvari 10 puta jače i ne davati im toliku važnost, ali onda sam skužila da je to ono što mene čini Lorenom i to je zapravo nekako najbolji dio mene.'', kaže.

A nakon što je ljetos oduševila Erosa Ramazzottija, kojem je bila predgrupa na koncertu u pulskoj Areni, Lorenu uskoro očekuje još jedan veliki nastup. 25. studenog ćemo je uživo slušati i gledati na humanitarnom koncertu ''Želim život'' na Trgu Bana Jelačića, u organizaciji Zaklade Ana Rukavina i Nove TV.

''Uvijek sam za humanitarne stvari, znači uvijek ću prihvatiti to i biti dio toga, pogotovo kad se to radi uz glazbu i kad se ljudi spoje preko glazbe i uz pomoć ljubavi, dobre muzike i dobrog zvuka nekome pomognu i naprave neku ogromnu promjenu, tako da eto, to mi je jedna velika čast.'', kaže.

Talentirana pjevačica, za koju svi imaju samo riječi hvale, priznala nam je da je ipak naletjela na jedan negativan komentar o sebi.

''Uuu sjećam se, za pjesmu ''Kad si ti u pitanju'' neki komentar je bio, ali nije bio uvredljiv nego samo čovjek koji se nije slagao s mojim načinom pjevanja. Rekao je nešto tipa ''Lorena uhvati se ti knjige, ostavi se pjevanja.''

Naravno da je nije pokolebao jer upravo je njezin glas njezino najjače oružje.