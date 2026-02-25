SPLITSKA KOŠARKAŠKA LIGA Uvik Kontra, POŠK D.G., KK Marjan, Adriatic OG i KK Kineski Zid slavili!

Ususret osmome kolu lige, nakon višemjesečnih pregovora sklopljen je ugovor s tvrtkom League Engine te se od sada sve utakmice lige i njihove "real time" statistike mogu pratiti uživo na stranici https://splithoops.hr/, javili su uz najnovije rezultate organizatori Splitske košakraške lige.

Evo svih detalja:

Uvik Kontra – SIS Basketball 77:44

Uvik Kontra je od prve minute nametnula ritam i energiju koji su usmjerili utakmicu u jednom smjeru. Već u uvodnoj četvrtini stvorena je velika razlika, a prednost je do poluvremena narasla na 51:20. Konačnih 77:45 potvrda su potpune kontrole kroz svih četrdeset minuta.

Temelj pobjede bila je agresivna obrana i brza tranzicija. Pritiskom na loptu Uvik Kontra je iznudila brojne pogreške i pretvarala ih u lake poene. Nakon snažnog otvaranja bilo je jasno da će se teško dopustiti povratak u utakmicu. Intenzitet nije padao, a doprinos je dolazio s više strana.

Andrija Bilić predvodio je momčad s 13 poena, 5 skokova i 4 ukradene lopte te bio pokretač obrambene energije. Marko Zebić dodao je 17 poena i bio konstantna prijetnja, posebno u prvom dijelu susreta. Ivano Tabak ubacio je 11 poena i dao čvrstinu u igri pod košem. Važne minute i stabilnost donijeli su i Bruno Beslić s 8 poena i 6 skokova te Duje Topić s 8 poena, 5 skokova i 2 blokade.

Split International School Basketball najviše je dobio od Andreia Kurokhtina, koji je postigao 18 poena, ali uz slabiji postotak šuta. Maxim Penić dodao je 17 poena i pokušao šuterskim nizom pokrenuti momčad, no razlika stvorena na početku ostala je prevelika.

Uvik Kontra ovom je izvedbom pokazala širinu kadra, disciplinu i obrambenu čvrstinu. Split International School Basketball morat će u sljedećim susretima pronaći bolju ravnotežu u napadu i sigurniji ulazak u utakmicu kako bi izbjegao sličan scenarij.

POŠK D.G. – Maestral 66:59

U susretu 8. kola Splitske košarkaške lige, POŠK Dolina Gležnjeva upisao je pobjedu 66:59 protiv Maestrala nakon utakmice koja je bila otvorena sve do same završnice. Tri četvrtine protekle su u potpunoj rezultatskoj ravnoteži, a odluka je pala u posljednjih deset minuta.

Nakon prve četvrtine rezultat je bio 21:21. U drugoj i trećoj dionici nijedna momčad nije uspjela stvoriti osjetniju prednost. Maestral je u tim razdobljima postigao 11 i 19 poena, dok je POŠK odgovorio s 12 i 19. U posljednjoj četvrtini POŠK Dolina Gležnjeva podiže razinu igre i serijom 14:8 prelama susret, pretvarajući utakmicu na jednu loptu u sigurniju završnicu.

Dario Stojanac predvodio je pobjedničku momčad s 21 poenom, uz nekoliko važnih trica i slobodna bacanja u ključnim trenucima. Mario Domazet dodao je 14 poena te čak pet napadačkih skokova, čime je omogućio dodatne napade i održavao pritisak na obranu Maestrala. Emil Jelavić ubacio je 11 poena, uhvatio sedam skokova i podijelio četiri asistencije, a mirnoća s linije slobodnih bacanja u završnici potvrdila je njegovu važnost.

Maestral se oslanjao na učinak dvojca Lucian Kalebota i Viktor Ivan Goreta, koji su postigli po 17 poena. Lucian Kalebota pogađao je izvana i držao priključak u trenucima kada se lomio rezultat, dok je Viktor Ivan Goreta uz poene dodao šest skokova i osam asistencija te bio najkompletniji pojedinac svoje momčadi.

Važan trenutak dogodio se krajem treće i početkom četvrte četvrtine, kada je Ivica Mihaljević pogodio dvije važne trice i dao zamah POŠK-u. Marko Radić nadovezao se važnim poenima, a Dario Stojanac iskoristio je druge prilike nakon napadačkih skokova.

Pokušaje Maestrala da se vrati u utakmicu POŠK je zaustavio sigurnim izvođenjem slobodnih bacanja i kontrolom skoka u napadu. Presudile su mirnoća u završnici i bolja realizacija s linije slobodnih bacanja. POŠK Dolina Gležnjeva ovom pobjedom hvata zamah u nastavku Splitske košarkaške lige, dok će Maestral morati poraditi na realizaciji i završnici neizvjesnih susreta.

KK Marjan – U.S. Herceg Bosne 101:66

U susretu Splitske košarkaške lige odigranom 21. veljače 2026., KK Marjan pružio je dominantnu predstavu i slavio s visokih 101:66 protiv Udruge studenata Herceg Bosne. Pitanje pobjednika praktički je riješeno već nakon prve četvrtine.

Otvaranje utakmice usmjerilo je cijeli tijek susreta. Udruga studenata Herceg Bosne postigla je samo 6 poena u prvoj dionici, dok je KK Marjan ubacio 27 i odmah stvorio veliku razliku. Kombinacija igre pod košem i sigurnog šuta izvana brzo je donijela dvoznamenkastu prednost, koja je do poluvremena narasla na 52:26.

Hrvoje Vučić bio je središnja figura utakmice. Susret je završio s 22 poena i čak 16 skokova, od čega sedam u napadu. Kontrolirao je reket, donosio druge prilike i u ključnim trenucima serijama koševa održavao visoku prednost svoje momčadi.

Značajan doprinos dali su i Marko Žuljević sa 17 poena te Zvonimir Mihaljević sa 16, uz precizan šut s distance i poludistance. Andro Novaković dodao je 10 poena i stabilnost u završnici napada, dok je Željko Župić upisao 7 poena i 7 skokova uz četiri asistencije, dajući ravnotežu na obje strane terena.

Kod Studenata najraspoloženiji je bio Ante Čavar s 20 poena, uključujući nekoliko pogođenih trica. Domagoj Crnjac dodao je 13 poena i šest skokova. Povremene serije i pogođena slobodna bacanja nisu bila dovoljna da ozbiljnije ugroze veliku prednost protivnika.

Rezultat po četvrtinama najbolje pokazuje odnos snaga: 6:27 nakon prve, 26:52 na poluvremenu, 44:74 nakon treće četvrtine i konačnih 66:101. KK Marjan dominirao je u skoku i realizaciji drugih napada, pretvorivši rano vodstvo u uvjerljivu pobjedu. Ovakva izvedba potvrđuje širinu i napadački potencijal KK Marjana, dok će Udruga studenata Herceg Bosne morati pronaći više stabilnosti u obrani i kontinuitet u napadu kako bi u sljedećim kolima bila konkurentnija.

KK Dems – Adriatic OG 91:95

U susretu 8. kola Splitske košarkaške lige Adriatic OG je nakon velike borbe svladao KK Dems rezultatom 96:91. Utakmica je ponudila česte promjene vodstva, velik broj trica i dramatičnu završnicu u kojoj su mirnoća i preciznost s linije slobodnih bacanja odlučili pobjednika.

Prvo poluvrijeme proteklo je u izjednačenom ritmu. Nakon prve četvrtine KK Dems je imao 19:16, no Adriatic OG je u drugoj dionici ubacio 28 poena, preokrenuo rezultat i na odmor otišao s prednošću 44:38. Treća četvrtina donijela je prvo odvajanje Adriatic OG-a, a zatim novi zamah KK Dems-a, koji je uspio održavati prednost te u završnih deset minuta ušao s 65:62. U posljednjoj četvrtini rezultat se nekoliko puta lomio, ali u odlučujućim trenucima Adriatic OG bio je konkretniji.

Ključnu ulogu imao je Duje Kaliterna, koji je odigrao sjajnu utakmicu s 32 poena, 11 skokova i 4 asistencije. Posebno je bio raspoložen iza linije 6,75 (7/12), a u završnici je ostao smiren s linije slobodnih bacanja (5/5). Njegova trica u ključnim minutama donijela je osjetnije odvajanje, a serija slobodnih bacanja potvrdila je kontrolu rezultata.

Važan doprinos dao je i Ivan Kovačević sa 17 poena i 6 skokova, uz sigurnu realizaciju u samoj završnici. Duje Tomić Ferić ubacio je nekoliko bitnih poena te pogodio slobodna bacanja u posljednjim sekundama, dok je Božidar Vrdoljak s nekoliko trica držao napadački ritam tijekom susreta.

Kod KK Dems-a najraspoloženiji je bio Zvonko Buljan s 34 poena i 9 skokova, preuzimajući odgovornost u napadu kroz veći dio utakmice. Nenad Delić ostvario je double-double učinak s 23 poena i 12 skokova, a upravo je njegova trica za 80:80 dodatno zakomplicirala završnicu. Ivo Čikeš i Marin Bavčević također su dali važan doprinos u pokušaju preokreta.

U samoj završnici, nakon izjednačenja na 80:80, Adriatic OG je odgovorio serijom preciznih napada, uključujući novu tricu Duje Kaliterne i sigurna slobodna bacanja. Posljednja dva poena s linije slobodnih bacanja Duje Tomića Ferića postavila su konačnih 96:91 i potvrdila važnu pobjedu u ranom dijelu sezone.

Ovim rezultatom Adriatic OG osvaja vrijedne bodove u 8. kolu Splitske košarkaške lige, dok KK Dems može žaliti za propuštenim prilikama, posebno u obrani šuta za tri poena i realizaciji u ključnim trenucima.

KK Kineski Zid – Bambina 86:70

U susretu Splitske košarkaške lige odigranom 22. veljače 2026., KK Kineski Zid upisao je uvjerljivu pobjedu 86:70 protiv Bambine. Iako rezultat na kraju djeluje uvjerljivo, utakmica je imala svoje faze preokreta prije nego što je jedna dionica definitivno prelomila susret.

Četvrtine su završile 20:28, 19:15, 12:26 i 19:17. Treća četvrtina pokazala se ključnom. Tada je KK Kineski Zid podigao intenzitet, nametnuo ritam i napravio razliku koja se do kraja susreta više nije ozbiljnije dovodila u pitanje.

Bambina je imala izvanredan individualni učinak Luke Petrašića, koji je ubacio 34 poena i uhvatio čak 20 skokova, uz valorizaciju 41. Njegova dominacija pod obručem i energija u napadu držali su momčad u igri, ali u presudnim trenucima nedostajalo je šire napadačke podrške.

Kod Kineskog Zida najraspoloženiji je bio Marco Čosić s 24 poena i 9 asistencija, kontrolirajući tempo i razigravajući suigrače. Benedikt Boban dodao je 20 poena, dok je Andrija Galić odigrao možda i najkompletniju utakmicu večeri. Upisao je 11 poena, 14 skokova, 8 asistencija, 3 ukradene lopte i 2 blokade, uz valorizaciju 32, potvrdivši koliko znači na oba kraja terena.

Presudile su bolja raspodjela lopte, veća šuterska stabilnost i konkretnije odluke u ključnim trenucima. Bambina se previše oslanjala na nekoliko pojedinaca, dok je KK Kineski Zid imao više raspoloženih opcija, što se na kraju pretvorilo u sigurnih 16 poena razlike i važnu pobjedu u nastavku sezone.

Sve utakmice i sažetke možete pogledati na našoj stranici https://splithoops.hr/ ili na našem YouTube kanalu https://www.youtube.com/@SplitskaKosarkaskaLiga.