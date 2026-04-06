Splitska influencerica utjelovila 'grčku Severinu': "Ova obrada ima 37 milijuna pregleda!''

Nora Ćurković ovoga je puta dobila transformaciju koja je tražila eleganciju, emociju i snažnu scensku prisutnost. U ulozi Anne Vissi pokazala je sigurnost i zrelost te ostavila jedan od najboljih dojmova večeri.

Nora Ćurković ovom je transformacijom pokazala potpuno novo lice i donijela jednu od svojih najzrelijih izvedbi dosad. U ulozi velike regionalne zvijezde uspjela je spojiti vokal, emociju i scensku eleganciju.

U showu Tvoje lice zvuči poznato Nora Ćurković utjelovila je grčku divu Annu Vissi, često nazivanu i „grčkom Severinom“, te izvela njezin veliki hit. Već od prvih trenutaka bilo je jasno da joj ova transformacija iznimno leži, a na pozornici je djelovala samouvjereno i ženstveno, piše Showbuzz.

Enis Bešlagić bio je oduševljen viđenim.

''Dakle, Anna Vissi, Anna Vissi. Tko nju zna, ona je ovakva. Stvarno si top, blistala si i pokazala potpuno neku drugu sebe'', rekao je.

Mario Roth istaknuo je i osobnu povezanost s pjesmom.

''Draga moja Nora, jedna predivna pjesma ciparsko-grčke zvijezde. Ja sam na ovu glazbu napisao svoj tekst kojeg si pjevala pri samom kraju, i muž Anne Vissi mi je priznao da je obrada 'Još fališ' najuspješnija verzija ove pjesme. Ima 37 milijuna pregleda. Meni je ovo, bez obzira na pjesmu, bio tvoj najbolji nastup dosad'', ispričao je.

Martina Stjepanović Meter posebno je naglasila njezinu ženstvenost i scenski dojam.

''Ja sam toliko sretna što si dobila upravo ovu točku. Toliko ti je sjela, toliko si blistala. Kao žena ženi – bila si predivna, šarmantna, elegantna, ženstvena, senzualna. Sve što je ova pjesma trebala, ti si to donijela“, rekla je.

Goran Navojec složio se s kolegama.

''Stvarno si bila predivna. Slažem se s Rothom da je ovo bio možda tvoj najupečatljiviji nastup'', zaključio je.