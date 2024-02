SPLITSKA GLUMICA S KUHAČOM U RUCI: "Nema ništa slađe i ljepše nego kada jedni drugima ne brojimo zalogaje i kada smo jednostavno sretni što jedemo"

Naša poznata i priznata Splićanka Ivana Gudelj glumica je koja je dugi niz godina prebivala na osječkoj adresi, a u rujnu prošle godine s obitelji se vratila u rodni Split. Svoju glumačku karijeru nastavila je u Gradskom kazalištu mladih i mnogi od vas su je imali priliku vidjeti u popularnoj predstavi 'Zakon Zagore', a potom i u predstavi 'Zagrljaj kojeg pamtim'.

Osim što je jako uspješna na daskama koje život znače možemo reći da Ivana uspješno barata i 's kuhačom u ruci'. Da, da, ova mlada glumica uspješno plovi i kulinarskim vodama, a ima i svoju stranicu simpatičnog imena 'lapapanje' gdje uz fotografije i videa objavljuje i recepte hrane koju je tog dana pripremila.

Upravo je 'lapapanje' bio povod za još jedan naš razgovor. Naravno da nas je za početak zanimalo nešto sasvim logično a to je informacija od koga je Ivana naslijedila ljubav prema kuhanju i kako je zapravo otkrila taj čarobni svijet kulinarstva.

„Mislim da je ljubav prema kuhanju jednostavno urođena ljubav, samo se s godinama sve više pojačavala i stvarala se intenzivnija želja za kreiranjem raznih zanimljivih i zdravih recepata.

Svaki životni period nosi svoju priču; kao mlađahna Ivana, nisam se trudila kuhati, jer je pokojna mama Mirjana uvijek pripremala najlipšu spizu ikada za cijelu familiju i uvijek mi je bilo fascinantno kako ona to sve s lakoćom i istinskom željom radi. Njezina domaća juha s tvrdim knedlama (brašno, jaje, voda i sol) mi je bilo jedno od dražih jela i sjećam se kako sam joj govorila da ne znam hoću li je ikada uspjeti pripremiti kao ona“, prisjeća se Ivana.

Kada je došlo vrijeme za studij otišla je u Osijek jer je u to vrijeme Akademija u Osijeku bila jedina akademija u Hrvatskoj koja je uz glumu nudila i lutkarstvo. To joj se učinilo vrlo zanimljivim i bez razmišljanja se uputila na prijamni ispit u grad pod Dravom koji je s lakoćom odradila i indeks je bio u ruci. U Osijeku je živjela sama i tu se već lagano upustila u kužinavanje koje joj je dodatno zadovoljstvo donijelo tek kada je postala majka.

„U vrijeme studiranja akademije u Osijeku sam živjela sama i tu sam već krenula kuhati, ali ne svaki dan, jer nisam imala vremena od pustih obaveza na fakultetu. Međutim, kada sam postala majka, velika mi se želja javila da kuham sve i svašta za svoje dvije šinjorinice, i primijetila sam da me kužinavanje toliko čini sretnom i zadovoljnom, da nisam više mogla bez svakodnevnog kuhanja. Dok sam bila na porodiljnom, odlučila sam se malo ozbiljnije uhvatiti recepata; imala sam dosta slobodnog vremena, djevojčice su bile bebe za poželjeti, a ja sam trebala skinuti višak kilograma koji mi se nakupio u trudnoćama. Počela sam istraživati zdravije varijante jela, kemijati i stvarati sama. I u tom periodu sam otvorila Instagram stranicu ‘lapapanje’ i dijeliti svoje recepte s ljudima koji gaje jednaku strast i ljubav prema kuhinji“.

Zašto baš 'lapapanje'?

Zanimalo nas je odakle ideja za ime 'lapapanje'.

„Ideja za naziv moje stranice je proizašla od komunikacije s mojim curicama. Dosta sam im tepala dok su bile male, a rečenice koje su se stalno ponavljale su bile ‘Jesi li popapila?’, ‘Ajde papi to.’, ‘Popapala sve,…’ Tako sam odlučila da se zove 'lapapanje'. Nekako me podsjeća na njih, a ovo ‘La’ mi daje neku čar i baš volim taj svoj naziv i ne namjeravam ga mijenjati“.

U opisu 'lapapanja' stoji "kuhanje je kao ljubav, ili se predaj ili ne ulazi u to". Ivana nam je pojasnila što to zapravo znači.

„Za sve što radiš u životu moraš imati strast, ljubav i želju. Naravno da nam nekad život posloži da radimo ono što moramo, a ne što želimo. Ali ako već možemo birati, onda birajmo ono što nas ispunjava i čini sretnima. Kuhanje moraš voljeti da bi jelo ispalo ukusno. Tako je i u glumi. Ma u svakom poslu. Kad ga iskreno i srcem radiš, mora ispasti dobro. Mora biti pozitivan rezultat. Uspješan. Ako radiš preko volje, ne da ti se, radiš da bi odradio, nema uspjeha. A ni ukusa. Možda malo filozofiram oko ove teme (ha ha ha), ali takvog sam mišljenja i stojim iza svojih riječi. Ono što uvijek kažem je da kuhanje može biti jako zabavno i da postoje jela koja su zdravija varijanta, a da budu brzo pripremljena. Za kužinavanje zaista ne treba puno vremena. Samo dobra volja i želja. Sve ostalo dođe s vremenom“, smatra Ivana koja dodaje kako svatko jede ono što želi i voli, ali je i u hrani i u uživanju iste potreban jedan dobar balans.

„Život je jedan i treba uživati u jelima, ali svakako pripaziti, dozirati i napraviti balans, što znači ako se i pojede malo više, treningom taj višak izbaciti. I jednostavno pratiti svoje tijelo, jer ono uvijek pokaže što mu odgovara, a što ne.

Nisam pobornik dijeta i gladovanja, ali znam što je za mene i moj organizam dobro i kako ono funkcionira, tako da ako ponekad odbijem čokoladu ili pizzu kada netko u društvu ponudi, ne znači da sam na dijeti, nego da pazim na unos kalorija koje mi tada nisu potrebne. Nekako sve u svoje vrijeme i što se spize tiče. A inače, moj životni moto je ‘nije sve u svoje vrijeme, već je sve u tvoje vrijeme.’ Ima vremena i za pizzu i za čokoladu“.

Zdravi Big Mac ili fritule, gotov obrok za samo 15 minuta,…zvuči nemoguće?

Kada ste već spomenuli pizzu i čokoladu, mi ćemo spomenuti i Big Mac, fritule, tortilje na bezbroj načina,…sve pripremljeno na zdravoj bazi, a recepte smo pronašli upravo na stranici 'lapapanje'. I svi vi koji koristite Instagram profil možete s lakoćom doći do ovih recepata, isprobati ih i možda razbiti predrasude (ako ste ih imali) prema zdravoj hrani. Osim što su sve namirnice jako zdrave i hranjive, neka od Ivaninih jela su i gotova za 'tili čas'. Naime za neka jela je potrebno samo 15 minuta. Izvrsno zar ne, imati gotov obrok za 15 minuta kada ti je dan ispunjen sa 100 i jednom obvezom i ne stigneš kuhati? Brz, ukusan i fin obrok!

„ Žao mi je što ljudi misle da je zdrava hrana neukusna i da nemaju vremena za pripremu. Na mome profilu se može vidjeti kako određena jela budu gotova za 15 minuta, neka za pola sata ili 45 minuta. Sve je stvar dobre organizacije i biranja jednostavnih i zdravih namirnica, bez dugog kuhanja i boravka u kužini koji traje satima. Apsolutno ne. U životu sve pojednostaviti, pa tako i hranu. Kada se ušemiš, zavoljet ćeš to, vjeruj mi“, savjetuje mlada Ivana.

„Puno ljudi ima averziju prema namirnicama koje su zdravije. Nadam se da svi znamo kako mi nećemo biti mršaviji ako koristimo kokosovo ulje umjesto suncokretovog, ali kokosovo ulje je bolja opcija nego suncokretovo zato što ima jako puno benefita koje nam pruža za naše tijelo. Doprinosi zdravlju srca, pomaže u topljenju masnog tkiva, kosa je recimo zdravija i sjajnija, koža je mekša i svilenkastija, podiže energiju. Ili recimo eritrit umjesto bijelog šećera. Eritrit je šećer iz prirode s nula kalorija. Slatkoća mu je 60-80% u odnosu na običan šećer. Ne povećava razinu šećera u krvi. Samo što ga ne treba previše konzumirati u danu da ne izazove probavne tegobe. Osobno ga koristim u kavi i slatkim jelima. Znači biram zdravije namirnice. Nikakva rigoroznost nije u pitanju, nego čisto ono što je bolje za mene“.

Mekane, hrskave, slane, slatke,…- Ivanine tortilje

A sudeći prema objavama na Instagram profilu, Ivana zbilja bira zdravije namirnice što nikako ne znači da su i dosadne upravo iz gore navedenog razloga. Listajući njen kulinarski profil ne možete ne primijetiti da su joj najdraže jelo upravo tortilje. Otkrila nam je što je to u njima toliko posebno da ih je do sada pripremala na nebrojeno načina.

„Joj da, veliki sam fan tortilja. One su sve samo ne dosadne. Iako izgledaju na prvu kao okrugli komadić tijesta, s njima se mogu čuda raditi, praviti, oblikovati; hoćeš mekane, sirove, pečene, hrskave, slane, slane, tople, hladne, hoćeš kolač s njima, pizzu, kornetiće, palačinke, motane, trokutaste, ma bezbroj je varijanti. U stanu uvijek imam dva tri pakovanja tortilja i najdraže su mi kukuruzne, integralne i s chia sjemenkama. Veliko, ali veliko obožavanje. Na mome profilu ima pregršt recepata s tortiljama. Ako je netko od čitatelja također ljubitelj, slobodno nek baci oko i pronaći će nešto za svoj gušt“.

Voli Ivana i avokado, pirov i rižin griz, heljdinu tjesteninu, domaću puru,… i uvijek, kad god to može, bira laganiju hranu kako se ne bi osjećala napuhnuto i tromo već zdravo, poletno, a opet sito.

„Volim avokado, pirov i rižin griz, pirovu i heljdinu tjesteninu, domaću puru, limeta se sve više i više nalazi u mojim jelima, maslinovo ulje mi je skoro u svakom receptu, eritrit, kokosovo ulje, pirovo brašno, leća, bulgur, kvinoja, batat, crna čokolada, bademovo mlijeko, salate svih vrsta i voćkice.

Ono što nastojim izbjeći što više mogu je suncokretovo ulje, bijelo brašno, bijeli šećer, vrhnje za kuhanje, tjestenina, bijeli kruh, pekara, fast foodovi, iz razloga što mi ne odgovaraju organizmu. Nakon pojedenog, osjećam se lose i bezvoljno, a ne želim takav osjećaj. Biram radije laganiju hranu, koja mi je ukusna i koja će me također zasititi.

Da se razumijemo, i ja se ponekad volim počastiti brzom hranom ili Nutellom na žlicu. Nije često, ali kada su takvi dani u pitanju, onda se baš opustim. Ali se vrlo brzo vratim u svoju rutinu i nemam problem s tim“, otkrila nam je Ivana da ni ona ne može baš uvijek odoljeti čarima čokoladnog namaza na žlicu, pa se vraća na namirnice koje ipak radije bira.

„Namirnice koje se nalaze u mojoj prehrani su lako dostupne i mom organizmu odgovaraju, tako da ih redovito koristim i kombiniram. Ne osjećam se napuhnuto, tromo, bezvoljno, nego zdravo, poletno i sito. Danas je u trgovinama više manje sve dostupno, ako se i nešto ne pronađe na licu mjesta, postoje dostave i možeš imati u svojoj kužini što god poželiš“.

Zbilja, danas živimo u vremenu i kada su 'neobičnije' namirnice i začini lakše dostupni, kada se puno više koriste bio namirnice, zdravije i hranjivije jer se počelo malo više (i treba!) gledati na zdravlje odnosno kako unos određenih namirnica utječe na cjelokupni čovjekov organizam.

Jela prema receptu ili od oka? Možda pak iz glave?

Kada otvorite bilo koju kuharicu, dobru staru tvrdo ukoričenu s preko 300 recepata ili pak on-line kuharicu gdje do željenog recepta dođete samo u par klikova, uvijek prvo pišu potrebni sastojci, namirnice pa onda slijedi postupak pripreme. Ima osoba koje se drže strogo napisanog recepta i ne odstupaju od njega niti da u čokoladnu tortu dodaju 2 dkg više šećera, a postoje pak one druge, u čiju kategoriju i ja spadam, koje to 'odokativno' dodaju, pogotovo kada je o začinima riječ bilo da je riječ čak i o šećeru, cimetu, Vegeti,… apsolutno nebitno!

A je li i Ivana voli eksperimentirati s namirnicama i okusima u svojoj kuhinji?

„U kuhinji se nikad ne držim točnog recepta, većinu jela pripremam iz glave i spontano, a razlog tome je da jako volim istraživati svaku namirnicu, kako i na koji način se ona ljubi s drugom. Moj princip je da se treba sve probati, pa na temelju okusa donijeti zaključak.

Recimo catu nikako ne volim i ne bih je kao voćkicu nikako samu jela, ali u kombinaciji sa sirom, pršutom ili inćunima i kaparima mi je savršena. Volim kada se svi ti okusi spoje u jedno. Ali opet, sve je stvar ukusa i izbora, pa kako tko voli i želi. Kratko i jasno - obožavam eksperimentirati okusima i toliki sam gurman da to ne biste vjerovali!“

Ma vjerujemo, vjerujemo jer gledajući sve te silne fotografije hrane koju je Ivana pripremila ne možemo ne pomisliti da se iza kreatora tih jela krije veliki gurman koji zbilja uživa u svakom detalju pripreme tih istih jela. A primjećuju to i pratitelji njenog 'lapapanja' koji svojim komentarima hvale Ivanu i žele još i još novih recepata u kojima će i sami uživati.

„Primam jako puno poruka ljubavi i podrške za moje recepte. Oni koji ih probaju su vrlo zadovoljni, ali ima i onih kojima se neka jela ne sviđaju i poštujem to. Recimo pirova pizza. Ljudi su navikli na pravu pizzu, dizano tijesto, kvasac, bijelo brašno. Pa kad probaju pirovu pizzu bez kvasca, kažu kako nema do prave pizze i da ih ‘nerviraju’ ta kemijanja s određenim namirnicama koje nemaju veze s pizzom. Zbilja ih razumijem, zato i kažem da svatko sebi bira i da jede ono što smatra da je za njih u redu.

Ne mogu svi voljeti iste stvari. Nemam problem s tim jer onda kuham ljudima koji žele papati moju spizu, pa zajedno guštamo u zalogajima. Najdraže mi je od svega što su moji pratitelji prepoznali moj trud, ulaganje, dobre, ukusne, zdravije i brze recepte, što se ne boje probati, nego čak i zajedno komuniciramo o određenim jelima i ja zaista jako puno naučim i od njih.

Na mome profilu je jedna pozitivna energija, puno hrane, puno ljubavi, kazališta, proba, malo manje privatnih stvari i Ivana koja je baš takva kakva je, bez uljepšavanja i bez maski na licu. I hvala svima koji su tu“, ovim putem zahvalila je Ivana svim dragim ljudima oko sebe na ogromnoj podršci koju prima iz dana u dan.

A svima dobro poznata izreka 'Ljubav ide kroz želudac' može se primijeniti i u Ivaninom slučaju jer nakon svega sigurni smo da u njenoj kuhinji vlada ljubav, a tu je i znatiželja za novim, neotkrivenim okusima, ali i želja i volja spremiti nešto na drugačiji način i oduševiti nepca svojih voljenih.

„Ništa slađe i ništa ljepše kada s dječicom, prijateljima, familijom ili partnerom uživam u hrani, degustiram i prepustim se svim okusima i mirisima. Kada jedni drugima ne brojimo zalogaje i kada smo jednostavno sretni što jedemo“.

