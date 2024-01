SPLITSKA AGENCIJA BEZ DLAKE NA JEZIKU: "Nekretnine u gradu Splitu su precijenjene i cijene nisu normalne, ovo je totalno ludi grad. Zaboravili smo biti ljudi, zaboravili smo da smo i mi bili podstanari"

Iako je diljem EU zavladao trend pojeftinjenja "kvadrata", vjetrovi sa Zapada nikako da zapušu u našim krajevima, a osobito u turističkim centrima poput Splita.

Svakako malo osvane oglas o cijeni stambenog kvadrata koji u najmanju ruku šokira. Hrvatska rekordnom brzinom gubi stanovništvo, a jedan od najvažnijih razloga je taj da prosječna mlada obitelj može samo sanjati kupnju vlastite nekretnine, odnosno kuće ili stana.

Splitska agencija za nekretnine "Imperium Nekretnine Split" na svojim Facebook stranicama tijekom srijede objavila je poduži status u kojem ne samo da polemizira spomenutu problematiku, nego ide i korak dalje pa je svojevrsni apel poslala i svojim kolegama.

Objavu možete pročitati u nastavku:

Pita me Facebook što mi je na umu? E pa da mu kažem što mi je na umu!

Nekretnine u gradu Splitu su precijenjene i cijene nisu normalne, ovo je totalno ludi grad. Cijene najma i prodaje stanova su van svake pameti a ako se i usudimo to nekome kazati onda se miču od naše agencije i gledaju nas kao agenciju koja nije kompetentna da bi njihov stan iznajmila ili prodala.

Maloprije me zove žena koja radi sa našom agencijom već nekoliko godina i eto odluči se ona prodati stan na Splitu 3 od cca 35m2 koji zahtjeva kompletnu adaptaciju, i ona mene pita koliko bi procijenila nekretninu. Na to joj ja odgovaram kvadrat stana između 3.500 i maksimalno 4000€ po m2 na što mi se ona referira da su se oni već raspitali kod nekolicine agencija i da su im one savjetovale da kvadrat vrijedi 5500 € do 6000 €. I naravno ona me otkanta po pitanju prodaje jer da sam joj ja rekla da je kvadrat 7000 € vjerojatno bi konkurirala i sada bi ga prodavala. Uglavnom, sram me takvih kolega koji rade posao na ovako odvratan način jer oni su ti koji su napuhali cijene, a ljudi su se zakačili ko ribe na udicu i povratka nema.

Da gade vam se agencije i neka vam se gade imate potpuno pravo. Ja se ne gadim sebi to je najvažnije, 20 godina velikog rada imam iza sebe i uvik sam smirivala , spuštala cijene, nastojala uvik biti realna i ljudska i bit ću i dalje.

Gadi mi se pohlepa, glad , nezasitnost, da gadi mi se trenutno ovaj posao kojega volim najviše na svitu nakon svoje obitelji. Gadi mi se kada svaki dan pređem prag agencije i pređem na onu stranu na kojoj ti to mora biti normalno da bi mogao raditi.

Zaboravili smo biti ljudi, zaboravili smo da smo i mi bili podstanari da smo se skučili i kreditom kupili stan, zaboravili smo koliko ljudi još uvijek imaju male plaće i da ne mogu pratiti cijene najma stanova jer kada plate stan i režije onda su gladni, nervozni, nemaju normalnih sredstava za život i zbog toga obitelji se raspadaju, puno je nesretnih ljudi umornih od ove obijesti.

Nemamo mi standard za cijene najma jednosobnog stana u rasponu od 400 € do stana od 800 €, niti imamo standard za cijene dvosobnog stana od 800 € do 1200 €, niti za cijene trosobnog stana od 1000 €do 1800 €.

Ne možemo više niti dizati kredite jer ni banke ne mogu davati kredite za stanove jer plaće ljudima ne mogu pokriti ove bolesne cijene.

Kamate su na 4,5 % i ići će gore. Jednosoban stan od 150000 € do 200000 €. Dvosoban stan od 200000 € do 300000 €. Trosobni stan od 300000 € pa do reka bi moj sin svemira.

Uglavnom teški sram ovoga grada Splita za koji kada svi komentiraju ove odvratne cijene ja kažem pa to ti je Split, samo zato što je dišpet lakši od srama", stoji u objavi koja je izazvala velik interes javnosti.

