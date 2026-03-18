SPLIT – VIENNA 76-85: Žuti prosuli prednost od 19 razlike pa upisali šesti poraz u nizu

Košarkaši Splita i Vienne danas su od 19 sati igrali utakmicu 4. kola play-outa AdmiralBet ABA lige, a Žuti su upisali šesti poraz u nizu nakon što su prosuli prednost od 19 razlike i izgubili rezultatom 76:85. Split je rezultatski bio bolji u prve tri četvrtine (24:20, 24:19, 21:14), no u posljednjoj su izgubili sve što su imali i zabili su samo 7 koševa, dok je Vienna zabila 32 i izvukla pobjedu.

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Wiggins sa 17 poena, 9 skokova, 2 asistencije, 1 ukradenom loptom i 1 blokom, a potom Jordano s 14 poena, 3 skoka i 1 ukradenom loptom; Myers s 9 poena, 3 skoka i 7 asistencija; Drežnjak sa 7 poena, 5 skokova, 3 asistencije, 4 ukradene lopte i 2 bloka; Dragić sa 7 poena, 2 skoka i 1 asistencijom; Sikirić sa 6 poena, 5 skokova, 2 ukradene lopte i 1 blokom; Stephens sa 6 poena, 2 skoka i 1 asistencijom; Marinelli sa 6 poena, 6 asistencija i 1 ukradenom loptom; Perasović s 4 poena i 2 skoka; Kučić s 1 skokom i 1 ukradenom loptom te Antichevich i Svoboda.

Split će iduću utakmicu odigrati 22. ožujka protiv Mege na Gripama u 5. kolu play-outa AdmiralBet ABA lige.