Split uvjerljiv protiv ekipe iz Omiša

Bez teškoća Split se pobjedom protiv Omiš Čagalj Toursa 98:55 (29:15, 22:11, 24:18, 23:11) plasirao u polufinale Super Sport Kupa Krešimir Ćosić. Od prve minute "Žuti" su se nametnuli kao favoriti, brzo došli do plus 22 (27:5) i već tada je pitanje pobjednika bilo riješeno.

"Pripremali smo se duže za turnir, imali smo manje utakmica u posljednjem periodu. I to se osjetilo od prve minute, nismo potcijenili protivnika. Najbitnije je da su svi igrali osim Dragića, koji ima ozljedu skočnog zgloba. Nitko nije igrao preko 24 minute, razigrali smo neke igrače koji su manje igrali u posljednje vrijeme", rekao je Splitov trener Dino Repeša.

Split: Myers 8, 6 as, Sikirić 14, 10 sk, 5 as, Wiggins 13, 8 sk, Anticevich 5, 3 sk, Jordano 23, 4 sk, Perasović 10, Kučić 3, 5 sk, 3 as, Svoboda 2, 3 sk, 5 as, Drežnjak 14, 7 sk, Dragić, Stephens 6, 8 sk